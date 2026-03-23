Pese al atraso cambiario, la agroindustria de Argentina exportó un 7% más que en 2025

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) informó que las exportaciones del sector agroindustrial mantienen una sólida trayectoria de crecimiento en el inicio del año 2026. Según el relevamiento mensual al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, entre enero y febrero de 2026 la agroindustria generó un total acumulado de 7.463 millones de dólares , lo que representa un incremento de 489 millones de dólares respecto al mismo período de 2025, equivalente a un alza interanual del 7% .

Desde el CAA se sigue con atención la evolución de la competitividad externa. El tipo de cambio real multilateral elaborado por el BCRA registró una disminución del 4% respecto al nivel del mes anterior. No obstante, el indicador se mantiene un 3% por encima del promedio registrado durante todo el año 2025.

Durante el segundo mes del año, las divisas generadas por el sector alcanzaron los 3.341 millones de dólares. Esta cifra se ubica 158 millones de dólares por debajo de lo exportado en febrero de 2025, lo que equivale a una variación negativa del -4,5%. A pesar de este retroceso mensual, el balance del primer bimestre se mantiene claramente positivo.

Complejos que impulsaron el crecimiento

El buen desempeño bimestral estuvo impulsado principalmente por los complejos de trigo, girasol y carne + cuero vacuno, que se consolidaron como los principales pilares de la suba en lo que va del año.

Por el contrario, los complejos de Maíz, Soja y Manisero mostraron retracciones que amortiguaron el crecimiento general del indicador.

Los sectores más dinámicos

En términos relativos, los sectores que registraron mayor dinamismo durante el primer bimestre fueron el tabacalero, girasol y porcinos.

Particularmente destacable resulta el desempeño del complejo girasol, que registró una variación positiva del 220% en el acumulado enero-febrero 2026 respecto al mismo período de 2025. Este fuerte repunte convirtió al girasol en uno de los grandes protagonistas del arranque exportador del año.

Pese a la pérdida de competitividad cambiaria registrada en febrero, la agroindustria argentina mantiene un saldo positivo en sus exportaciones durante los primeros dos meses de 2026. El crecimiento del 7% interanual refleja la fortaleza de varios complejos clave y abre expectativas favorables para el resto del año, siempre y cuando se preserve un entorno macroeconómico estable y competitivo.

Fuente: Noticias Argentinas