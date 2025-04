Pino aseguró que para ganar competitividad hay que bajar impuestos

-Con la diversidad que caracteriza a nuestro gran país, hay realidades distintas que no solo dependen de los climas y las regiones de producción, sino también de los distintos tipos de producción. La realidad que le mostramos es un panorama general donde hay una gran intención por parte de los productores de producir más y mejor, y de trabajar más. Para seguir siendo ese sector pujante, necesitamos que los gobiernos —provinciales, municipales y, obviamente, el nacional— tomen medidas acordes a la necesidad de producir más y mejor. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, una vez que se reordene la macroeconomía, el tipo de cambio y el tema de la inflación, la única manera en que los gobiernos pueden demostrar su compromiso es aumentando la competitividad del sector. Esto se logra reduciendo costos, y una de las formas de hacerlo en Argentina es disminuyendo impuestos.

-¿Cómo ve el panorama desde el gobierno? ¿Están predispuestos a bajar impuestos? ¿Se mencionó algo sobre la rebaja de retenciones que vence en junio?

-No hablamos puntualmente de temas específicos ni preguntamos por fechas, al menos no sobre la fecha de junio. El gobierno nacional ha marcado claramente el rumbo, que apunta a eliminar impuestos, siendo las retenciones el más significativo de ellos. En este último año y pico del gobierno del presidente Milei, esa es la tendencia. Sin embargo, hay provincias que, sin entender hacia dónde van las cosas, aumentan impuestos, como ingresos brutos o tasas municipales. Esa es una falta de comprensión de la situación. Por lo tanto, debe ser un trabajo en conjunto entre la Nación, las provincias y los municipios.

-Respecto al retraso en la salida del cepo, ¿Cuál es la opinión de la entidad?

-El gobierno ha declarado claramente que en 2026 Argentina estará sin cepo. Esto ha sido afirmado tanto por el presidente como por el ministro de Economía. Ojalá que esto suceda antes de lo previsto, ya que sería muy beneficioso para Argentina. Hay personas que están buscando invertir o establecerse en el país, especialmente en sectores en auge como la minería y la energía. Para ello se requieren grandes inversiones y es fundamental generar confianza. No solo es necesario eliminar el cepo, sino también fortalecer la confianza en el sistema judicial. Desde hace un año y medio, desde el campo, hemos expresado nuestras quejas no solo por las retenciones, sino también por la brecha cambiaria, una situación negativa que, afortunadamente, ha mejorado considerablemente. Ahora estamos hablando de una brecha del 15 o 20 por ciento, mientras que hace un año era casi del 200%. En el campo se valora este cambio, y por eso creemos que estamos ante una gran oportunidad. Argentina tiene el potencial de satisfacer la demanda global, y somos capaces de hacerlo porque somos buenos productores. Necesitamos que se implementen esos últimos ajustes macroeconómicos que nos permitan trabajar con tranquilidad y previsibilidad, que es lo más importante para los productores.

-Se puede decir que la gestión de Caputo está haciendo todo lo posible en pro de lo que el campo reclamaba hace un año y medio.

-Sí, la gestión de Caputo y la del gobierno en general están siendo coherentes con lo que han expresado. He escuchado al presidente mencionar en repetidas ocasiones la importancia del campo, que ocupa el lugar que le corresponde. Es necesario buscar acciones para que esa percepción de que el campo es el sector más competitivo y productivo de Argentina se traduzca en desarrollo real. Para ello, es crucial tomar algunas medidas que ya hemos discutido.

-Hoy es un día especial debido a los aranceles de Trump. ¿Van a evaluar cómo impacta eso en Argentina? ¿Se puede decir algo al respecto?

-Ante esta medida de Estados Unidos, Argentina sería uno de los países con menor carga arancelaria. Sin embargo, también hay otros factores que influyen en los aranceles, como las diversas barreras y condiciones que se exigen, por ejemplo, las normativas sanitarias. Estamos evaluando cómo afectaría este 10% en cada producto que Argentina exporta a los Estados Unidos.

-Usted mencionó el tema sanitario. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la barrera sanitaria en la Patagonia. ¿Cuál es la posición de la Sociedad Rural Argentina al respecto?

-Se ha abierto una mesa de diálogo por 90 días, donde se intercambiarán opiniones de los productores patagónicos y de aquellos al norte de Río Colorado, que tienen posturas diferentes. Es fundamental sentarse con la Secretaría de Agricultura y comenzar a presentar costos, beneficios y los objetivos de esta medida. No se trata solo de eliminar la barrera; en realidad, no se levantará completamente, sino que se permitirán ciertas excepciones. Vamos a evaluar en qué puede afectar y en qué puede beneficiar. No hay que enojarse ni preocuparse; debemos ocuparnos, y eso es lo que hace la mesa de enlace.

ganaderia destete precoz.jpg La barrera sanitaria, otro de los temas tocados por el presidente de la SRA.

-Lo escucho optimista, Pino. Hoy están muy lejos de lo que eran antes las protestas, y por todos los datos que me ha proporcionado, parece que tienen un futuro más esperanzador.

-La verdad es que, si uno en este sector no se muestra optimista, es difícil mantener el ánimo, ya que las circunstancias van cambiando. En este momento, tengo un campo que alquilo que está bajo agua. Pero, en cuanto al optimismo, creo que el agua eventualmente pasará. Son circunstancias que estamos acostumbrados a vivir, ya que no podemos controlar el clima. Sin embargo, soy optimista respecto a las oportunidades que tiene Argentina con un gobierno que, como dije, coloca al sector en el lugar que le corresponde: el más importante del país. Al menos se está trabajando para generar condiciones que permitan que esto sea evidente. Durante los últimos 20 años, y un poco menos durante la presidencia de Macri, hubo una postura permanentemente antagónica, de grieta y de discusiones. Hoy las discusiones aún existen, pero hay un esfuerzo por trabajar, ya que se percibe una buena intención y las cosas se están logrando, aunque no al ritmo que uno desearía.

-Dado que no es época de protestas, ¿hay algún tema que hayan planteado para empezar a trabajar más allá de lo que hemos discutido?

-Sí, por supuesto. Es fundamental eliminar los derechos de exportación lo antes posible. No se puede seguir pagando retenciones; es el peor impuesto que existe para cualquier producción. Además, hemos hablado con el gobierno sobre la seguridad rural, que afecta a todos los productores del país. No es un problema exclusivo de la provincia de Buenos Aires, Neuquén o Misiones; es un flagelo que nos afecta a todos. Por ello, debemos intensificar a nivel nacional todo lo relacionado con la seguridad rural. Es necesario llevar a cabo un trabajo conjunto, público y privado, para gestionar más fiscalías en el sector y que las cosas avancen de manera más dinámica. También hemos discutido mucho sobre la infraestructura, que ha estado ausente en Argentina durante muchos años. Se requiere una gran inversión en rutas, caminos y puertos, porque no tiene sentido cumplir con la meta de producir más si no podemos llevar nuestros productos a los mercados.