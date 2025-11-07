Surge un nuevo horizonte para las exportaciones agroindustriales de Argentina

En un movimiento estratégico que busca potenciar la inserción internacional de la agroindustria Argentina , el Ministerio de Economía, bajo la dirección de Luis Caputo, implementó un procedimiento innovador para solicitar la apertura de mercados externos. Publicada ayer (jueves) en el Boletín Oficial, la Resolución 1749/2025 marca un antes y un después en la forma en que las empresas del sector agropecuario y pesquero i nteractúan con el Estado para expandir sus horizontes comerciales.

Este avance no solo simplifica procesos administrativos, sino que alinea la política comercial con las necesidades reales del sector privado. Para un público especializado en agroindustria, esto representa una oportunidad clave para diversificar destinos de exportación, reduciendo la dependencia de mercados tradicionales como China o la Unión Europea , y explorando nichos emergentes en Asia, África o América Latina.

Detalles del procedimiento

La normativa aprueba el Procedimiento para la Solicitud de Apertura de Mercado para Productos Agroindustriales, estableciendo que este es el único canal formal para que los interesados requieran aperturas de mercados. Todos los trámites deben cursarse obligatoriamente a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), una herramienta digital que agiliza la interacción entre el sector privado y el Gobierno.

Los empresarios y productores interesados deben completar un Formulario de Solicitud con datos precisos sobre el mercado objetivo, el producto y los detalles comerciales. Opcionalmente, pueden adjuntar una nota dirigida a la autoridad competente, detallando los motivos, fundamentos e intereses en operar en el nuevo destino. Esta flexibilidad permite que las propuestas sean personalizadas, incorporando análisis de mercado, proyecciones económicas y argumentos estratégicos que fortalezcan la viabilidad de la solicitud.

Una vez presentada, la evaluación recae en la Dirección Nacional de Cooperación y Articulación Internacional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta entidad elaborará un informe sobre la factibilidad de la apertura, considerando aspectos sanitarios, fitosanitarios y arancelarios. Si procede, el mercado propuesto se incorporará a las prioridades de negociación del Gobierno, lo que podría acelerar protocolos bilaterales o multilaterales.

Fundamentos estratégicos

El Gobierno justifica esta medida como parte de un proceso de inserción inteligente al mundo, integrando la política exterior argentina, la política comercial y la política agropecuaria y pesquera. En un contexto global marcado por volatilidades como guerras comerciales o cambios climáticos que afectan la producción, esta iniciativa busca priorizar mercados con alto potencial económico y bajo riesgo político.

Se enfatiza la necesidad de transparencia en la selección de mercados a negociar, evaluando el interés económico y político de cada propuesta. Anteriormente, las solicitudes se dispersaban entre diversas reparticiones, generando ineficiencias. Ahora, con un sistema de ventanilla única, se unifican y evalúan las peticiones, optimizando recursos estatales y privados.

image Resolución 1749/2025: Un paso hacia la inserción inteligente, priorizando transparencia en negociaciones comerciales globales.

Esta resolución se alinea con las Buenas Prácticas en Materia de Simplificación para el Sector Público Nacional. Formalizar el procedimiento no solo ordena los esfuerzos, sino que libera recursos para negociaciones clave, como la eliminación de barreras no arancelarias en productos como carne vacuna, soja o pescados. Para expertos en comercio internacional, esto podría traducirse en un aumento del 10-15% en las exportaciones agroindustriales en los próximos años, según estimaciones basadas en patrones históricos de aperturas similares.

Implicaciones para el sector: Oportunidades y desafíos

Para las empresas agroindustriales, esta herramienta digital representa una democratización del acceso a mercados globales. Pequeños y medianos productores, que antes enfrentaban barreras burocráticas insalvables, ahora pueden competir en igualdad de condiciones con grandes jugadores. Imaginen un productor de miel patagónica solicitando acceso a mercados premium en Japón, o un exportador de frutas subtropicales apuntando a Oriente Medio: el trámite online reduce tiempos de meses a semanas.

Sin embargo, el éxito dependerá de la calidad de las solicitudes. Es crucial que incluyan datos robustos, como estudios de demanda, análisis de competidores y proyecciones de volumen. La Dirección Nacional priorizará propuestas con alto impacto, por lo que el sector debe invertir en inteligencia comercial.

En términos macroeconómicos, esta medida fortalece la balanza comercial argentina, que en 2024 registró superávits gracias al agro. Con la Resolución 1749/2025, se espera un impulso adicional, atrayendo inversiones extranjeras y fomentando alianzas público-privadas. No obstante, desafíos como la volatilidad del dólar o regulaciones internacionales (por ejemplo, las normas de la OMC sobre subsidios) requieren vigilancia constante.

Perspectivas futuras: Hacia una agroindustria más competitiva

Mirando hacia adelante, esta resolución podría inspirar reformas similares en otros sectores, como la industria manufacturera o servicios. Para el agro, implica una evolución hacia una economía más abierta y resiliente. Expertos coinciden en que, combinada con acuerdos como el MERCOSUR-UE, podría elevar las exportaciones agroindustriales por encima de los 100 mil millones de dólares anuales.

En resumen, la Resolución 1749/2025 no es solo un trámite; es un catalizador para la competitividad global de la agroindustria argentina. Empresas especializadas deben actuar rápido para capitalizar esta ventana de oportunidad, transformando propuestas en realidades exportadoras.



Fuente: Noticias Argentinas con aportes de +P