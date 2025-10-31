UATRE abierto al debate: ¿cómo impactará la reforma laboral en los trabajadores rurales?

“Yo no digo que no sea necesario, pero no debe apuntar a la precarización laboral”, manifestó el presidente del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), José Voytenco, quien además es el Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores ( UATRE ) . El dirigente, quien tiene mandato hasta el 2028, estuvo en General Roca para inaugurar las nuevas oficinas donde los trabajadores hacen sus trámites laborales.

La actividad coincidió con la decisión del presidente Javier Milei de prorrogar por un año más el Decreto N° 514/21, por el cual el trabajador rural que acceda a un empleo temporario, no pierde beneficios sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH). “De no ser así, hubiese sido un crecimiento del trabajo negro, que dentro de la actividad ronda el 70% en estos momentos en todo el país”.

La sede administrativa estará ubicada en calle Villegas 1250, entre Neuquén y Santa Cruz, y al acto asistieron además la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez; la secretaria de Producción y Desarrollo Sustentable del Municipio, María Florencia Ghirardelli; el delegado local, Giuliano Ruffini; y el director de Renatre, José Liguen, y el Secretario de Finanzas de UATRE, Mario Zalazar.

Sobre la utilidad del edificio, lo consideró “un sueño largamente esperado por los trabajadores”, y lo adjudicó a un perfil sindical “federal e inclusivo”.

¿Pulgar para arriba para la reforma laboral?

Consultado por una eventual reforma laboral, adelantó que “la reforma laboral se tiene que trabajar en forma consensuada con los sectores del trabajo y de la producción, para que podamos llegar con una legislación que no apunte a la precarización laboral, sino que apunte a mejorar lo que tenemos”.

De todos modos, y a con base en los primeros trascendidos, Voytenco destacó que “todo apunta a achicar los derechos de los trabajadores, a quitarles los derechos a los trabajadores y esto, sin lugar a duda, va a aumentar la precariedad laboral en todos los rubros”.

La dirigencia nacional del gremio viajó a General Roca a inaugurar una oficina.

Aprovechó para enviar un mensaje a la CGT, al adelantar que “nosotros como sindicato, pero particularmente en lo que tiene que ver el movimiento obrero argentino, tiene que trabajar en unidad, dando la contención a todos los sindicatos que formamos parte de la CGT y trabajar en un proyecto”. Luego de hacer esa salvedad, aseguró está dispuesto a debatir “una actualización de las normas laborales, pero que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores y no una precariedad laboral”.

Prestación por desempleo, arriba del SMVM

El dirigente aprovechó para dar detalles de la decisión de RENATRE (cuya dirección también integran las entidades del campo, como Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentina), de incrementar en un 10% los montos de la Prestación por Desempleo, que llevará los importes a un máximo de $330.000 y un mínimo de $165.000, a partir del 1° de noviembre.

Según la escala vigente, un trabajador rural registrado, que sufriera un despido, con una antigüedad de 6 a 11 meses, percibirá ese aporte durante 2 meses, con 12 a 23 meses de relación laboral, la retribución se paga durante 4 meses, de 24 a 35 meses durante 8 meses y con 36 o más meses, se llega a los 12 aportes mensuales y consecutivos.

Desde Uatre se informó que la prestación por desempleo aumentó un 65% entre enero y noviembre de 2025. Actualmente, el monto se ubica un 2,5 % por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil.

“Ese fondo de desempleo, cuando yo ingresé al RENATRE, estaba en cifras ínfimas y lo que estamos haciendo ahora es equipararlo con el salario mínimo”, dijo el sindicalista, y añadió que “la idea es seguir avanzando, para que esa contención que le damos desde el punto de vista remunerativo, vaya creciendo permanentemente”.

Al momento de analizar la prórroga del decreto N° 514/21, que permite sostener un empleo temporario en blanco y al mismo tiempo un subsidio estatal, el secretario general de la UATRE manifestó que “es una solución al problema que se genera en las economías regionales, que tienen actividades temporales de 45, 90, o 120 días donde el trabajador”.

“Ahora el trabajador podrá ir a la chacra, registrarse como corresponde para cobrar su salario, pero a su vez también percibirá la asistencia social del Estado”, aseguró. En este punto, revelo que “de no ser así hubiese sido un crecimiento del trabajo negro, que dentro de la actividad ronda el 70% en estos momentos en todo el país, en las distintas economías regionales”.