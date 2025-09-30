Uno por uno, el top 5 de malezas comestibles para integrar en la cocina de temporada

Muchas veces en huertos, sitios vacíos y jardines, suelen crecer plantas que sin haberlas cultivado se adueñan de los espacios.

En el contexto de la agricultura regenerativa y el interés por los fito-recursos locales, es fundamental reexaminar el concepto de “ maleza ” : aquellas especies vegetales que prosperan sin ser cultivadas. Muchas de estas plantas han sido pilares de la cocina campesina por generaciones. Con el inicio de la primavera y su fuerte rebrote , se presenta una oportunidad ideal para integrar estos recursos silvestres en la dieta.

No obstante, la identificación precisa de cada especie es la clave fundamental para un consumo seguro. Además, la recolección debe realizarse estrictamente en zonas limpias , alejadas de contaminantes y de alto flujo vehicular o peatonal. A continuación, presentamos cinco especies comunes con potencial gastronómico.

El top 5

1. Hinojo (Foeniculum vulgare Mill.) Esta hierba perenne, originaria del Mediterráneo y el sur de Europa, se ha naturalizado en ambientes ruderales chilenos.

Hojas: Excelentes para ensaladas, deben consumirse sin el pecíolo y aportan un distintivo sabor similar al anís .

Excelentes para ensaladas, deben consumirse sin el pecíolo y aportan un distintivo sabor similar al . Bulbos: Aptos para ser consumidos cocidos, integrados en sopas o guisos.

2. Diente de León / Amargón (Taraxacum officinale) Ubicuo en orillas de camino, sitios baldíos, jardines y zonas perturbadas, el Diente de León es muy versátil.

Flores: Se utilizan para elaborar tés de hierbas .

Se utilizan para elaborar . Botones Florales: Consumidos crudos o cocidos en ensaladas.

Consumidos en ensaladas. Raíz: Previa deshidratación, tostado y machacado, se utiliza para preparar una bebida similar al café, ofreciendo un sucedáneo con notas amargas.

3. Romaza / Lengua de Vaca (Rumex crispus). Esta herbácea, que puede alcanzar hasta 1,70 m de altura, habita en sitios eriazos, huertos, cultivos y orillas de camino.

Hojas: Se deben cosechar antes de la floración. Su uso es muy similar al de la acelga y la espinaca, pudiendo integrarse en ensaladas, tortillas o como aditivo en legumbres, sopas y guisos.

4. Poleo (Mentha pulegium). Común en terrenos asociados a cursos de agua o muy húmedos.

Hojas (Deshidratadas): Utilizadas como condimento .

Utilizadas como . Hojas (Frescas): Frecuentemente aprovechadas para saborizar el mate o para preparar tés de hierba.

5. Vinagrillo (Oxalis pes-caprae). Con una altura de tan solo 40 cm, esta planta se caracteriza por su notable sabor ácido. Crece en llanuras, bordes de camino y terrenos baldíos.

Hojas: Se consumen crudas en ensaladas o como aderezo , sirviendo también como decoración para platos fríos.

Se consumen crudas en o como , sirviendo también como para platos fríos. Bulbos: También se pueden utilizar para la preparación de jugos.

Desestimar estas plantas por considerarlas "malezas" implica desperdiciar un recurso culinario estacional disponible de forma gratuita. Su integración en la cocina no solo honra la tradición, sino que también fomenta el aprovechamiento de la biodiversidad del entorno.