Warrants agrícolas: El salto histórico de una herramienta clave para el financiamiento 2026
¿Es el warrant el motor definitivo del crédito agroindustrial? La emisión batió récords en 2025 y transforma la liquidez del sector en 18 provincias.
El escenario financiero para el sector agropecuario argentino cerró el ciclo anterior con cifras que marcan un cambio de paradigma en la obtención de capital de trabajo. Los datos suministrados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, confirman que el warrant dejó de ser una herramienta de nicho para convertirse en un pilar del financiamiento robusto.
Durante el año pasado, la emisión alcanzó un volumen histórico de 2.079 millones en dólares y 178.653 millones en pesos, cifras que representan un crecimiento exponencial frente al ejercicio previo.
La magnitud del incremento evidencia la confianza que bancos y empresas de insumos depositan hoy en la mercadería física como respaldo. El volumen operado en moneda extranjera superó los registros de 2024 en un 93%, mientras que las operaciones en moneda nacional experimentaron un alza del 64%. Estos porcentajes reflejan no solo una mayor necesidad de liquidez por parte de los productores, sino también la eficacia de las reformas normativas que agilizaron su implementación.
Desde el punto de vista técnico, el warrant funciona como un título de crédito negociable que otorga una garantía real sobre productos depositados en almacenes generales autorizados. Este instrumento permite inmovilizar stocks de manera segura para obtener financiamiento inmediato, evitando la venta forzosa en momentos de precios deprimidos y permitiendo una comercialización más estratégica a lo largo del año.
Versatilidad productiva y expansión federal
Una de las características más notables del informe oficial reside en la diversidad de subyacentes que respaldan estos títulos. La herramienta demuestra una adaptabilidad absoluta a las economías regionales, abarcando desde los cultivos tradicionales hasta productos industriales. Actualmente, la operatoria incluye trigo, maíz, soja, girasol (tanto en grano como aceites y harinas), además de azúcar, tabaco, ganado en pie, leche en polvo, yerba mate, legumbres y diversas frutas.
La capilaridad de este instrumento financiero ya alcanza a 18 provincias, integrando incluso insumos como fertilizantes y envases. Esta expansión territorial permite que sectores fuera de la zona núcleo accedan a tasas competitivas gracias a la calidad de la garantía que representa un certificado de depósito auditado.
El impacto de la modernización normativa
El salto récord de 2025 encuentra su explicación jurídica en las recientes actualizaciones legislativas. La operatoria, regida originalmente por la Ley N° 9.643, recibió modificaciones sustanciales mediante el DNU Nº 70/2023 y el Decreto Reglamentario Nº 640/2024. Estas normativas eliminaron trabas burocráticas, flexibilizaron la incorporación de nuevos productos y facilitaron la entrada de actores privados al sistema de depósitos.
Sin embargo, el cambio más disruptivo fue la autorización expresa del warrant y certificado de depósito en formato electrónico. La digitalización de la plataforma, provista por la Secretaría o mediante gestores privados, redujo los tiempos de emisión de días a minutos. Esta agilidad administrativa resultó crucial para capturar ventanas de oportunidad en el mercado financiero y simplificar la negociación de los títulos en los mercados secundarios.
