Historias de pasión: Soraya Bellini y su trayectoria en el mundo de los jugos de Patagonia

Soraya Bellini, especialista en química de alimentos de CIATI, en el laboratorio de análisis de jugos. Foto: César Izza

La trayectoria de Soraya Bellini, Especialista en Química de los Alimentos y Magíster en Tecnología de los Alimentos, es un testimonio de evolución constante. Desde sus orígenes en Valcheta hasta convertirse en un referente internacional en la autenticidad y composición de jugos de fruta , su camino en CIATI (Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria) refleja la metamorfosis de la industria alimentaria argentina en las últimas décadas.

Bellini arribó al Alto Valle en 1987 con un objetivo claro: destacar en su profesión. Su ingreso a CIATI se produjo en 1992, mientras aún cursaba la Licenciatura en Alimentos. "Entré como pasante y en el 94 quedé como plantel de INTI, cuando el centro aún dependía de esa institución", recuerda la especialista.

Del corazón de Valcheta a la vanguardia del CIATI

A lo largo de más de tres décadas, Bellini fue testigo y protagonista del salto tecnológico del sector. Según describe, tras una etapa de estabilidad, el centro experimentó un crecimiento acelerado a partir de 2009, lo que la impulsó a mantener una dinámica de estudio permanente.

"Amo lo que hago porque siempre me planteo un desafío nuevo. Mi trabajo es demandante, pero siempre novedoso", afirmó con la convicción de quien ha hecho de la analítica de laboratorio su lenguaje cotidiano.

DSC_8970 La sonrisa de Soraya Bellini refleja la pasión con la que, tras más de 30 años, sigue liderando la analítica en CIATI. César Izza

El desafío de la autenticidad: ¿Qué hay realmente en un jugo de fruta?

Hoy, Bellini se aleja de la rutina operativa para ocupar un rol estratégico: ser el nexo entre las necesidades del mercado y la precisión del laboratorio. Esta posición le exige una actualización constante en normativas internacionales y técnicas de detección de fraudes para garantizar la autenticidad de los productos.

"Suelo ser una de las personas que invitan a dar charlas en lo que es autenticidad y composición de jugos. Eso me obliga a estar estudiando y superándome para responder a cada cliente", destacó Bellini.

En su formación, reconoce la influencia de figuras clave como la Ing. Gilda Corti, quien fue su guía e incentivo académico, y Carlos Pese, quien facilitó su vinculación directa con los procesos industriales en planta, enriqueciendo su visión técnica con la realidad productiva.

Visión 2026: Innovación en alimentos para la "Silver Economy"

A sus 56 años, y con la jubilación en el horizonte, la vocación de Soraya no se apaga, sino que se transforma. Aquel sueño inicial de desarrollar productos alimenticios sigue vigente, pero ahora con un enfoque social: la nutrición para adultos mayores.

"Estoy pensando en productos que ayuden a personas adultas a las que les cuesta digerir o comer", revela. Este proyecto, que madura junto a su cuñada, licenciada en gastronomía, busca unir la ciencia de los alimentos con la funcionalidad nutricional para mejorar la calidad de vida en la tercera edad.

A pesar de los desafíos logísticos que implica emprender desde la Patagonia —"estamos lejos de Buenos Aires para buscar ingredientes", admite—, su determinación permanece intacta. De la misma manera que el arroyo y las chacras de su Valcheta natal marcaron su infancia, su rigor científico y su capacidad de adaptación marcan hoy el estándar de calidad en la industria de jugos.