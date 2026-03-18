Stocks de manzanas en EE.UU.: cae el consumo en fresco, pero la industria sorprende al alza

Un reciente informe del sistema USApple Tracker, elaborado por la U.S. Apple Association, ofrece una radiografía detallada del estado de las existencias de manzanas en Estados Unidos al inicio de marzo de 2026, revelando un escenario mixto en el que conviven señales de retracción en el mercado de consumo en fresco con un dinamismo creciente en el segmento industrial.

De acuerdo con el reporte, las existencias totales de manzanas en el país alcanzaron al 1 de marzo de 2026 unas 2,06 millones de toneladas, lo que representa una leve caída frente a las aproximadamente 2,15 millones de toneladas registradas en el mismo mes de 2025. Sin embargo, pese a esta disminución interanual, el volumen actual se mantiene un 6% por encima del promedio de los últimos cinco años, lo que sugiere una base de oferta todavía sólida en términos históricos.

Contraste entre consumo en fresco e industria

El análisis por segmentos muestra comportamientos divergentes. Por un lado, el mercado de fruta fresca contabilizó existencias por alrededor de 1,39 millones de toneladas, lo que implica una contracción del 9% respecto al año anterior. Aun así, este volumen se ubica ligeramente por encima —en torno a un 2%— del promedio quinquenal, lo que indica que, si bien la demanda podría haberse moderado, los niveles no resultan alarmantes.

En contraste, el segmento de procesamiento exhibe una tendencia claramente expansiva. Las existencias destinadas a la industria alcanzaron unas 667 mil toneladas, marcando un crecimiento del 9% interanual y situándose además un 16% por encima del promedio de cinco años. Este desempeño refuerza la idea de una mayor absorción de fruta por parte de la industria, posiblemente impulsada por la demanda de jugos, purés y otros derivados.

Liderazgo regional y dinámica comercial

A nivel geográfico, el liderazgo productivo continúa firmemente en manos del estado de Washington, que concentra cerca de 1,70 millones de toneladas en almacenamiento total. Muy por detrás se ubican Nueva York, con unas 179 mil toneladas, y Michigan, con aproximadamente 86 mil toneladas. Esta marcada concentración evidencia el peso estructural del noroeste estadounidense en la industria manzanera.

En cuanto a las variedades, el informe confirma la vigencia de las principales protagonistas del mercado. La Gala sigue destacándose entre las más abundantes, con cerca de 249 mil toneladas en inventario. No obstante, es superada por la Granny Smith, que alcanza aproximadamente 280 mil toneladas, y la Honeycrisp, con unas 278 mil toneladas, ambas consolidándose como pilares clave tanto en consumo como en almacenamiento.

Un aspecto particularmente relevante es la evolución de la variedad Cosmic Crisp, que registró existencias por alrededor de 236 mil toneladas, evidenciando un crecimiento sostenido en comparación con campañas anteriores. Este comportamiento reafirma el interés del mercado por nuevas variedades con mayor valor agregado y diferenciación.

manzana cosmic-crisp Mientras el mercado se reconfigura, la manzana Cosmic Crisp se consolida como una de las variedades en expansión.

En términos de dinámica comercial interna, durante febrero de 2026 el movimiento total de manzanas —es decir, la salida desde almacenes— alcanzó aproximadamente 368 mil toneladas, superando las 331 mil toneladas movilizadas en igual período del año previo. Este incremento sugiere una mejora en la rotación de inventarios, posiblemente asociada a una reactivación de la demanda o a estrategias comerciales más agresivas.

En el plano internacional, las exportaciones de manzanas frescas muestran señales de recuperación, logrando ubicarse por encima del promedio de los últimos cinco años durante los meses de cosecha. Este repunte resulta clave para aliviar la presión sobre los inventarios domésticos y sostener los precios en el mercado interno.

Por otro lado, las importaciones de concentrado de jugo de manzana correspondientes a la campaña 2025/26 se mantienen por debajo de los niveles récord observados en el ciclo 2022/23, lo que podría estar favoreciendo una mayor utilización de materia prima local por parte de la industria.

En conjunto, el informe de la U.S. Apple Association refleja un sector que, si bien enfrenta ajustes en el consumo en fresco, encuentra en el procesamiento y en el comercio exterior dos motores fundamentales para sostener su equilibrio. La evolución de estas variables será determinante para el comportamiento del mercado en los próximos meses.

Fuente: U.S. Apple Association, Frutas de Chile y el aporte de Redacción +P.