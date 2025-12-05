90 encargados de chacra, de 40 empresas, se capacitaron en Liderazgo y gestión de equipos

Una de las actividades que exhiben con orgullo distintos jugadores de la fruticultura regional es una capacitación que se realizó a lo largo de este año que termina y que alcanzó a 96 encargados de chacras. Quienes integran lo que en las empresas corporativas se denominan “mandos medios” (en este caso vinculados a la actividad rural) accedieron a contenidos sobre comunicación efectiva, una herramienta determinante para mejorar la coordinación, el liderazgo y la gestión de los equipos de trabajo.

Asistieron trabajadores provenientes de 40 empresas de la región y se trabajó en la importancia del rol de los encargados como referentes directos en las tareas diarias, y sobre su rol como nexo entre productores, trabajadores y equipos técnicos.

Desde el sector privado, la capacitación estuvo respaldada por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y las cámaras de productores de General Roca, Villa Regina, Godoy, Chichinales y Valle Azul.

La articulación del proyecto y el desarrollo de algunos contenidos estuvieron a cargo de profesionales de la Estación Experimental Alto Valle del INTA, que acompañó con un equipo interdisciplinario conformado por la socióloga Patricia Catoira, el agrónomo Walter Nievas y la antropóloga Natalia Zunino, “quienes vienen desarrollando estudios sobre demanda de mano de obra y competencias laborales requeridas en el sector frutícola regional”, se detalló desde esa institución.

Los cursos fueron dictados por Andrea Corcasi, una psicóloga organizacional que explicó a los trabajadores herramientas prácticas para fortalecer la comunicación interna, la escucha activa y la resolución de conflictos.

Resultados, experiencias y continuidad del programa

Quien también se manifestó entusiasmado por la iniciativa fue el gerente técnico de la CAFI, Miguel Sabadini, quien resaltó la continuidad del programa a lo largo del año, el hecho de que los cupos estuvieran siempre completos y adelantó que la misma capacitación se va a brindar el año próximo.

Capacitacion encargados 3.jpg Empresas frutícolas apuestan por mejorar sus equipos: así será la formación del próximo año

A los asistentes se les extiende un certificado y muchos aprovecharon el ámbito de la capacitación para compartir experiencias que les resultaron difíciles. Una de ellas fue la desautorización de un miembro de mayor jerarquía dentro de una determinada empresa ante los integrantes de un equipo de trabajo, lo que luego se tradujo en un cuestionamiento a las capacidades de un encargado de chacra con más de 20 años de experiencia.

Por lo tanto, el espacio sirvió además como un generador de feedback, o información de retorno, que permite a las empresas mejorar sus propios procedimientos internos.

Fuente: INTA con aportes de la Redacción +P.