La esquila como salida laboral: Intensa capacitación para preparar a las "comparsas"

La esquila, una salida laboral interesante para la región del norte de la Patagonia.

Durante 5 días, 18 personas que ven en la esquila una salida laboral , o que necesitan revalidar sus conocimientos, participaron de una intensiva capacitación que se dictó en el establecimiento “La Posta”, un campo que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Río Negro. Los ejes de conocimiento que se abordaron fueron técnica de esquila New Pattern, mecánica de la esquila y acondicionamiento (selección) de lana.

“Se hizo una convocatoria con cupos, para darle una impronta más profunda al conocimiento, con un mejor ida y vuelta con los capacitadores” , comentó Débora Gschwind, coordinadora provincial del PROLANA, sigla que significa Programa para el mejoramiento de la calidad de la lana.

Uno de los aspectos llamativos de esta edición fue —además de verse superados en sus expectativas— la juventud de los participantes, porque “la mayoría apenas supera los 20 años”. Otra novedad que se pudo apreciar en esta ocasión fue que “hay cada vez más capacitación femenina, sobre todo para acceder a las tareas de clasificación”.

Quienes acudieron a la convocatoria llegaron desde algunos parajes cercanos, como Colán Conhué o Cerro Policía, pero también llegaron desde Viedma, Los Menucos, Sierra Colorada y Mencué.

“La capacitación está pensada para personas que ven en las comparsas de esquila una salida laboral, y también para las que ya están trabajando”, dijo la coordinadora, quien manifestó que “valoramos mucho el fuerte protagonismo de los jóvenes, porque es muy alentador”.

“Hoy las comparsas juegan un rol clave en el proceso de producción de lana, porque se quedan con una parte importante de lo que se produce”, explicó, y entre los servicios que prestan, está el acondicionamiento de la lana, donde personal capacitado debe revisar todo el vellón que se produce para verificar la finura del pelo, por ejemplo. La tarea se realiza sobre una especie de cama con caños, y luego de ser revisada la calidad, se procede al enfardado.

Cada clasificador debe hacer una “reválida” de sus conocimientos y, para ello, debe asistir a los cursos, donde le extienden una certificación oficial sobre sus aptitudes para garantizar la calidad del producto. El encuentro fue propiciado por la Subsecretaría de Ganadería Ovina y Caprina, Diversificación y Arraigo, y además se dictaron charlas sobre sanidad ovina, enfocadas en prevenir la sarna y evitar la propagación de esta enfermedad parasitaria entre los campos.

Técnicas de esquila

En cuanto a la esquila, los participantes recibieron instrucción sobre las técnicas más eficientes para lograr una esquila rápida, segura y de calidad, cuidando el bienestar animal y evitando daños en la fibra.

En la parte teórica, se abordaron temas como la organización de una comparsa, la seguridad en el trabajo y la importancia de cumplir con las exigencias sanitarias vigentes.

ovino capacitación Diversos temas se evaluaron en esta nueva capacitación.

El subsecretario de Ganadería Ovina y Caprina, Diversificación y Arraigo, Juan Carlos Escobar, expresó: “Valoramos mucho que, a pesar de que el sector está atravesando una crisis, sigan apostando al desarrollo y a la mejora de la actividad ovina”.

Si bien con el tiempo se ha consolidado el empleo de la técnica de esquila Tally Hi, viene ganando terreno otra que se denomina New Pattern. Entre ambas hay algunas diferencias, como una menor cantidad de cortes o “peinazos” que requiere la segunda de estas opciones.

Tally Hi:

-Manejo del animal: El ovino se esquila suelto, sin ser sujetado, lo que le permite moverse con mayor libertad y comodidad.

-Posición del esquilador: El esquilador trabaja en posiciones más ergonómicas, lo que reduce el esfuerzo físico y la fatiga.

-Énfasis en la calidad: Se prioriza la calidad del corte, evitando cortes innecesarios y minimizando el riesgo de dañar la piel del animal.

-Desarrollo de la técnica: Se aprende a esquilar con serenidad, analizando cada movimiento para lograr cortes precisos y evitar errores.

-Beneficios: Mayor comodidad para el animal, mejor calidad del vellón, menor riesgo de lesiones y mayor eficiencia a largo plazo, según artículos académicos.

Esquila New Pattern:

-Manejo del animal: Se utilizan técnicas de manejo más rápidas y eficientes, buscando optimizar el tiempo de esquila.

-Técnica de corte: Se enfoca en cortes largos y continuos, utilizando un orden lógico para maximizar la velocidad.

-Énfasis en la velocidad: Se busca aumentar la cantidad de animales esquilados en menos tiempo.

-Desarrollo de la técnica: Se requiere entrenamiento para dominar la técnica de corte y el manejo rápido del animal.

-Beneficios: Mayor rapidez en el proceso de esquila y mayor cantidad de animales esquilados en menos tiempo.

Fuente: Redacción +P