Sequía en Neuquén: Capacitación y asistencia técnica para afrontar la crisis

Durante toda esta semana, y parte de la anterior, desde la Subsecretaría de Producción de Neuquén se están realizando capacitaciones por la emergencia agropecuaria dictada por la sequía que afecta a gran parte de la provincia. Se detalló que durante los encuentros se tratan temas como Herramientas financieras vigentes (fondos rotatorios, líneas de crédito y prefinanciamiento), y sobre estrategias de suplementación y manejo de rodeo en contexto de escasez de agua y forraje.

El primero de los encuentros se realizó en Chos Malal el 19 de septiembre, y el cronograma establece encuentros el 24 en Loncopué, el 25 en Las Ovejas y el 26 en la comisión de fomento de Villa Curi Leuvú.

El gobierno anunció, luego de la declaración solicitada por los ganaderos de la provincia, una asistencia por 4.400 millones de pesos en asistencia directa y créditos, según detalló en su momento el gobernador Rolando Figueroa en Zapala. Del total comprometido, $3.000 millones consisten en líneas de financiamiento a tasas del 10% al 20%, con meses de gracia.

La asistencia abarcará a pequeños, medianos y grandes productores, sin importar su situación dominial. Además, se fortalecerán acciones como perforaciones y transporte de agua a zonas críticas, se informó desde el gobierno.

Una de las acciones en terreno es brindar acompañamiento técnico para evitar el abandono de los campos: “El objetivo es amortiguar el impacto de la emergencia, garantizar la continuidad productiva y reforzar la resiliencia de los sistemas ganaderos y agrícolas locales”, destacaron desde la Subsecretaría de Producción.

Las lluvias en Neuquén, según estimaciones de organismos oficiales, estuvo entre un 40 y un 60% por debajo de las medias históricas, según registros de los últimos 120 años.

Esta situación afecta al rodeo general de la provincia, que se compone de 690.000 caprinos, 218.000 bovinos y 170.00 ovinos, según el último Anuario Estadístico que emitió el SENASA.

También se encuentra vigente un programa que permite gestionar créditos en conjunto entre varios productores para acceder a financiamiento con mejores condiciones. Se permite, por ejemplo, unificar solicitudes para insumos y maquinaria.