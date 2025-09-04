De la sequía al exceso hídrico: nuevas amenazas para la ganadería argentina

Lo que venía siendo una campaña relativamente benigna desde el punto de vista climático ha comenzado a complicarse. Las lluvias registradas durante el fin de semana agravaron aún más el exceso hídrico que venían experimentando las zonas centrales del país , generando una expansión del área inundada.

Si bien para gran parte de la franja oeste del país —especialmente el sur de Córdoba, La Pampa y San Luis— estas lluvias resultan beneficiosas para corregir la deficiencia de humedad que venían registrando, en el resto de la franja central —particularmente en zonas del centro-norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba— estos últimos registros exceden completamente la capacidad de absorción de los suelos, provocando severos anegamientos.

Tal es el caso del centro y norte de Buenos Aires, donde la situación venía tornándose crítica en los dos últimos meses, y estas precipitaciones terminan por configurar una zona de verdadero desastre climático.

Claramente, con muchos accesos y rutas cortadas, y campos totalmente bajo agua, los movimientos de hacienda comenzarán a registrarse recién en las próximas semanas, cuando efectivamente puedan retomarse las cargas.

En este contexto, muchos de estos campos mixtos —en especial los de la provincia de Buenos Aires, donde se realiza gran parte de la invernada pastoril— deberán readaptar sus sistemas, probablemente recurriendo al encierre para su terminación.

El punto entonces es analizar en qué situación encuentra a los feedlots para recibir esta hacienda. En cuanto a la capacidad de recepción, no hay duda de que los corrales ya han registrado encierres holgadamente por encima de los 2 millones de animales, por lo que —desde el punto de vista de la capacidad física— aún tendrían margen para un segundo pulso de llenado.

Los últimos datos disponibles, al 1° de septiembre, dan cuenta de un stock en corrales de engorde de 1,98 millones de cabezas. Si bien el número sigue siendo elevado, en el último mes se registró una fuerte caída en el nivel de encierre, con un índice de reposición (ingresos/egresos) de 0,76, el más bajo para ese mes en los últimos 15 años.

Rosgan 01-09-25 1

La pregunta, entonces, es: ¿a qué responde esta pronunciada caída en el nivel de encierre? En parte, se trata de un comportamiento estacional, totalmente esperable para esta época del año, en la que la oferta de invernada comienza a restringirse y la relación compra-venta tiende a encarecerse.

Sin embargo, la velocidad de vaciado se encuentra mucho más influenciada por los recientes cambios en las condiciones de mercado. En este sentido, más allá de los fundamentos propios del negocio de engorde, uno de los factores que más está alterando la ecuación de este tipo de operaciones es la fuerte suba de tasas registrada en el último mes.

Si bien se trata de una variable exógena que afecta a todo tipo de actividad productiva, en el caso del engorde intensivo —donde el componente financiero es particularmente elevado— un cambio en este tipo de variables puede modificar drásticamente la ecuación del negocio Hasta el mes pasado, el margen que dejaba una operación convencional de aproximadamente 130 días de engorde resultaba deficitario al incorporarle el costo financiero. Según cálculos realizados por la propia CAF (Cámara Argentina de Feedlots), con una tasa financiera que hasta entonces no superaba el 30% anual, la pérdida generada por esa operación rondaba los $ 65.000 por cabeza. El costo financiero total —asociado tanto al diferencial de plazos entre las operaciones de compra-venta y el ciclo de engorde, como a la compra del alimento— representaba cerca del 6% del costo total de la operación.

ganadería inundaciones 1 El agua, nuevamente protagonista en la crisis del sector ganadero.

Actualmente, con tasas 2,5 veces superiores, y aun sin modificar el resto de las variables, ese costo financiero incrementaría la pérdida estimada a más de $160.000 por cabeza, lo que representa cerca del 14% del costo total de la operación. En definitiva, bajo estos parámetros, el negocio se vuelve prácticamente insostenible. Sumado a este factor, el aumento en el costo del alimento —aunque en menor medida— también impacta negativamente en la ecuación del engorde.

En los últimos dos meses, el precio del maíz disponible aumentó, en promedio, un 14 %, mientras que el precio del gordo se movió apenas un 3 %. En consecuencia, se encarece la relación de compra de este insumo. Actualmente, comprar una tonelada de maíz demanda aproximadamente 70 kilos de hacienda terminada. Si bien este valor aún se encuentra dentro de un rango relativamente favorable al engorde, la tendencia para este indicador sigue siendo alcista, en especial por la mayor presión de oferta de hacienda gorda que se espera habitualmente durante este período.

No obstante, las variables no siempre se ajustan a un comportamiento estacional. Hasta entonces, hemos observado un fuerte auge de la recría a campo como sistema perfectamente integrado y complementario al engorde a corral gracias a la favorable condición que ofrecían los campos.

Sin embargo, el escenario parece estar cambiando drásticamente. La grave situación que presentan amplias zonas ganaderas de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, centro-sur de Santa Fe y Entre Ríos obliga a replantear muchos de los programas extensivos implementados hasta el momento. Por lo tanto, si esta situación se agrava, podría forzar decisiones de contingencia que alterarían considerablemente la oferta de hacienda terminada durante los próximos meses.

Fuente: Rosgan.