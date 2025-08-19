Polémica en la ganadería: CRA critica la idea de eliminar la vacunación contra la aftosa

El vicepresidente de CRA, José Colombatto, fue duro contra el lobby que está detrás de dejar de vacunar.

La polémica sobre la fiebre aftosa en Argentina se intensifica y las declaraciones de los dirigentes rurales reflejan la preocupación del sector por el futuro sanitario y económico del país. En el último año, la polémica no solo ha girado en torno al alto costo de las vacunas, sino también sobre la posibilidad de que Argentina siga el camino de Brasil y abandone la vacunación obligatoria.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha generado aún más tensión al flexibilizar la barrera sanitaria del Río Colorado, permitiendo el ingreso de carne con hueso del norte del país y eliminando el estatus exclusivo de zona libre de aftosa sin vacunación que tenían las provincias patagónicas frente a mercados internacionales como Chile y Europa. Esto abrió un debate crucial: ¿debería todo el país avanzar hacia un estatus sanitario unificado sin vacunación, como sugieren algunos productores, o el cambio debe ser gradual y planificado?

Desde la Expo de Federal, en Entre Ríos, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), José Colombatto, no dudó ayer en expresar su posición con firmeza: “Si ese lobby triunfa, pondremos en riesgo años de trabajo a conciencia para mantener un status sanitario y muchos mercados que tanto han costado conseguir”.

Colombatto remarcó que abandonar la vacunación no es una cuestión menor, sino una decisión que podría tener consecuencias graves e imprevisibles: “Dejar de vacunar sería lisa y llanamente un acto de irresponsabilidad enorme, que no dimensiona las nefastas consecuencias que podría conllevar”.

Para el dirigente, cualquier modificación en la estrategia sanitaria debe estar respaldada por un plan integral, que contemple tiempos prudentes y minimice los riesgos sanitarios, siguiendo un modelo similar al de Brasil, que en los últimos diez años logró avanzar hacia la erradicación de la enfermedad sin comprometer la apertura de mercados.

El sector productor de la Patagonia, reclama que no se obligue a su región a aceptar carne proveniente de zonas libres con vacunación, sino que se busque un estatus sanitario unificado para todo el país, acompañado de controles estrictos y planificación estratégica. El debate evidencia una tensión histórica entre economía, sanidad y política agropecuaria. Mientras algunos productores y dirigentes impulsan la idea de abandonar la vacunación siguiendo el ejemplo brasileño, otros, liderados por CRA, llaman a la prudencia y a la responsabilidad, recordando que los años de trabajo para mantener el estatus sanitario no pueden ponerse en riesgo.

En definitiva, las palabras de José Colombatto marcan un límite claro: la discusión sobre la fiebre aftosa no puede reducirse a costos o conveniencias políticas, sino que debe priorizar la seguridad sanitaria, la planificación y la protección de los mercados internacionales que tanto esfuerzo ha costado conseguir. Como advierte el dirigente: cualquier paso en falso podría ser irreversible y poner en jaque la estabilidad del sector ganadero argentino.

Fuente: Medios de Entre Ríos con aportes de la Redacción +P.