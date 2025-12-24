Alguien sumó mal: Aclaran que no cayó recolección de envases de agroquímicos

A raíz de la nota publicada por +P , sobre una caída del 23% en la cantidad de envases de agroquímicos recolectados en la provincia de Río Negro, la asociación Campo Limpio, que es sostenida por la industria y el sector comercial de los fitosanitarios, aportó datos que difieren de lo informado de manera oficial desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, aclarando en una comunicación que se hizo llegar a esta redacción que no se observan cambios significativos entre la campaña realizada en 2024 y los registros que tienen de este año.

Aseguraron que “viene aumentando la recuperación global de envases vacíos de agroquímicos”, y que, según sus planillas, en Río Negro este año se lograron reuni r 29.161 kilos de envases en 2025, frente a los 28.826 kilos del año pasado, lo que representa una mejora del 1%.

Desde la entidad aclararon que, además de los operativos programados de recolección en distintas ciudades de la provincia, sus datos “incluyen otras acciones además de las jornadas itinerantes de recepción, como por ejemplo, la labor desempeñada por el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de General Roca”.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 20.01.10 (1) Acopio permanente: El Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de General Roca permite a los productores entregar envases durante todo el año, más allá de las jornadas itinerantes. Foto: gentileza Campo Limpio.

Ese lugar de acopio, que se encuentra en realidad en JJ Gómez, permanece abierto todo el año y los productores pueden ir en cualquier momento a llevar los envases ya utilizados. Esa información no estuvo incluida en los reportes oficiales emitidos desde la provincia, y ese sería el origen de la disparidad de números entre una organización y la otra.

También se detalló que, de los 500 productores que según información oficial se acercaron a los operativos de recolección, algunos más fueron al centro de acopio. Por eso, desde Campo Limpio aseguraron que existió “un crecimiento, con una mayor cantidad de CUIT de aportantes, reflejando el compromiso sostenido de más de 870 productores con una producción responsable, un 8 % más de participantes que el año anterior”.

Ese número no hace más que confirmar que al menos un 50% de la actividad frutihortícola aún se muestra renuente a aplicar los protocolos fijados por ley, como es efectuar el triple lavado de los envases para reducir al mínimo los índices de toxicidad, y entregar los recipientes para su reciclado o destrucción.

WhatsApp Image 2025-12-23 at 20.03.19 Compromiso productivo: Más de 870 productores rionegrinos participaron del sistema de gestión este año, un 8% más que en la campaña anterior. Foto: gentileza Campo Limpio.

“Desde Campo Limpio, junto a la Secretaría de Ambiente provincial y el Ministerio de Desarrollo Productivo, continuaremos impulsando las jornadas itinerantes de recepción y la labor del Centro de Almacenamiento Transitorio de General Roca y las campañas de difusión y concientización en la provincia para que cada uno de los eslabones del sistema puedan desempeñar su rol fundamental y que los envases reciban un tratamiento responsable, en pos de preservar el ambiente y la salud de las personas”, comentaron en un documento.

Se aclaró que Campo Limpio “es una asociación que nuclea a más de 110 empresas del sector y articula el sistema integral de gestión de envases vacíos de fitosanitarios, con la misión de recuperarlos, garantizarles un destino seguro y revalorizar el plástico en usos permitidos. Su labor está amparada por la Ley Nacional 27.279, que determina cómo deben gestionarse este tipo de envases. Se trata de una normativa pionera, ya que establece la responsabilidad extendida de todos los actores de la cadena: empresas, distribuidores, productores y autoridades”.