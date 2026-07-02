Australia descubre 110 kilos de cocaína ocultos en cargamento de berries congelados desde Chile

La droga, avaluada en más de US$23 millones, fue encontrada en un contenedor refrigerado que transportaba berries congelados desde Santiago.

Las autoridades australianas incautaron 110 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos al interior de un contenedor refrigerado con berries congelados proveniente de Santiago de Chile, en un nuevo caso que evidencia las sofisticadas estrategias utilizadas por las organizaciones criminales para intentar ingresar drogas ilícitas al país oceánico.

El procedimiento fue realizado en el puerto de Port Botany, principal terminal marítimo de carga de Sídney, donde funcionarios de la Fuerza Fronteriza Australiana (Australian Border Force, ABF) detectaron una cantidad significativa de paquetes sospechosos escondidos dentro del contenedor refrigerado, cuyo destino final era el noroeste de la ciudad.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Federal Australiana (Australian Federal Police, AFP), el hallazgo se produjo el pasado 24 de junio, cuando los equipos de control fronterizo inspeccionaron el cargamento procedente de Chile. Aunque las autoridades confirmaron que el contenedor transportaba berries congelados, no revelaron la empresa exportadora, la naviera responsable del traslado ni el importador que recibiría la carga en Australia.

Tras el hallazgo inicial, el caso fue derivado a la AFP, cuyos investigadores recuperaron un total de 110 paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno, equivalentes a unas 242 libras (cerca de 110 kilos), que contenían un polvo blanco comprimido.

Las pruebas preliminares realizadas por los especialistas confirmaron que la sustancia correspondía a cocaína. Según las estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a los 24 millones de dólares estadounidenses —unos US$23,4 millones según el cálculo de las autoridades australianas— en el mercado ilegal del país, considerado uno de los más rentables del mundo debido a los elevados precios que alcanza este tipo de droga.

La investigación permanece abierta y busca determinar qué organización criminal estuvo detrás del intento de importación, así como identificar a los responsables de recibir y distribuir la droga una vez que ingresara al territorio australiano.

Contenedores refrigerados, una modalidad en aumento

El detective superintendente interino de la AFP, Aaron Burgess, explicó que las agencias de seguridad han detectado una tendencia creciente de las organizaciones delictuales a utilizar contenedores refrigerados para ocultar estupefacientes entre mercancías de exportación.

Según indicó, el elevado volumen de alimentos perecederos que circula diariamente por los puertos internacionales convierte este tipo de carga en una alternativa atractiva para los narcotraficantes, quienes buscan dificultar la detección de sustancias ilícitas mediante complejos sistemas de ocultamiento.

"Las redes criminales que intentan introducir drogas nocivas en nuestro país no tienen consideración por el daño que estas sustancias causan a las personas, las familias y las comunidades", señaló Burgess.

Cocaína berries chile 3.JPEG La Fuerza Fronteriza Australiana detectó 110 paquetes de cocaína ocultos entre la carga de fruta congelada en el puerto de Port Botany, en Sídney.

El oficial agregó que, independientemente de las técnicas empleadas para esconder mercancías ilegales, las agencias australianas continuarán enfocando sus esfuerzos en identificar a las organizaciones responsables y desarticular sus operaciones antes de que las drogas lleguen a las calles.

Aumentan las incautaciones de cocaína

La superintendente interina de la ABF, Noleen Shankar, informó que las incautaciones de cocaína en la frontera australiana registran un incremento del 23% respecto del mismo período del año anterior.

La autoridad explicó que este aumento responde tanto a un fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y fiscalización de los organismos fronterizos como a la permanente adaptación de las organizaciones criminales, que buscan nuevas formas de introducir droga al país utilizando cargas comerciales legítimas.

Shankar destacó que los controles combinan análisis de riesgo, tecnología de inspección y trabajo coordinado entre distintas agencias, permitiendo detectar cargamentos ilícitos independientemente del método de ocultamiento utilizado.

Investigación continúa

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado antecedentes respecto del destinatario del cargamento o de eventuales vínculos con otras investigaciones sobre tráfico internacional de drogas.

Cocaína berries chile.JPEG El caso se suma al aumento de las incautaciones de cocaína en Australia, que este año registran un alza del 23% respecto del mismo período de 2025, según las autoridades fronterizas.

La AFP y la ABF señalaron que continúan desarrollando diligencias para establecer la ruta logística utilizada por la organización criminal y determinar si existen conexiones con redes internacionales dedicadas al narcotráfico.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a colaborar con la investigación, instando a quienes puedan aportar información relevante a comunicarse con el programa Crime Stoppers, mecanismo mediante el cual es posible entregar antecedentes de forma confidencial.

El caso se suma a una serie de decomisos registrados en los últimos años en puertos australianos, donde las organizaciones criminales han utilizado cargamentos de alimentos, productos agrícolas y mercancías refrigeradas para intentar ocultar grandes cantidades de cocaína.

Las autoridades australianas reiteraron que mantendrán el trabajo conjunto entre los organismos de control fronterizo y la Policía Federal con el objetivo de detectar este tipo de operaciones, impedir el ingreso de drogas ilícitas y desarticular las redes criminales dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes.

FUENTE: Australian Federal Police (AFP) con aportes de Redacción +P.