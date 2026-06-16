CherryTech 2026 pondrá el foco en los nuevos desafíos productivos de la cereza

Expertos, productores e investigadores debatirán sobre el "segundo tiempo" de la industria, una etapa marcada por nuevos desafíos de competitividad, calidad y rentabilidad.

La industria de la cereza se prepara para vivir uno de los encuentros técnicos más importantes del año. A solo 24 horas de su realización, CherryTech 2026 afina los últimos detalles para recibir este 17 de junio a productores, asesores, investigadores y empresas ligadas al sector en el Gran Arena Monticello, Santiago de Chile, escenario que volverá a convertirse en el principal punto de encuentro para el análisis y la actualización de conocimientos en torno al cultivo estrella de las exportaciones frutícolas chilenas.

En su cuarta edición, el evento se consolida como una de las plataformas más relevantes para la discusión técnica y estratégica de la industria cerecera, congregando a destacados especialistas nacionales e internacionales que abordarán los desafíos y oportunidades que enfrenta actualmente el sector.

Un programa enfocado en los desafíos del nuevo escenario

La jornada contará con un programa enfocado en entregar herramientas concretas para la toma de decisiones, abordando temas que van desde la fisiología de los árboles y el manejo productivo hasta las nuevas estrategias necesarias para responder a los cambios que experimentan los mercados y los sistemas de producción.

El contexto actual plantea importantes retos para los productores. La creciente competencia internacional, las exigencias de los mercados de destino y la necesidad de mantener altos estándares de calidad obligan a la industria a avanzar hacia modelos cada vez más eficientes, innovadores y diferenciados. Precisamente por ello, CherryTech 2026 busca transformarse en un espacio de reflexión y análisis que permita anticipar tendencias y fortalecer la competitividad del sector.

Uno de los principales atractivos del encuentro será la participación de reconocidos expertos que compartirán sus experiencias y conocimientos a través de clases magistrales, presentaciones técnicas y paneles de discusión. El objetivo será analizar lo que varios actores del rubro han denominado el “segundo tiempo” de la industria de la cereza, una etapa marcada por la necesidad de consolidar el liderazgo alcanzado por Chile en los mercados internacionales, pero también por la urgencia de adaptarse a nuevas condiciones productivas y comerciales.

cereza cherrytech tapia Carlos Tapia, director técnico de Avium y cofundador de CherryTech.

Carlos Tapia, director técnico de Avium y cofundador de CherryTech, destacó el interés que genera cada año esta instancia y el nivel de los especialistas convocados para esta nueva versión. “Nos alegra mucho el interés que año a año genera este encuentro y en esta cuarta edición tendremos, una vez más, el honor de contar con especialistas de gran categoría. Asesores, productores e investigadores serán los encargados de liderar las master class y los foros donde queremos invitar a los asistentes a debatir y analizar este nuevo escenario para la cereza, con el foco de seguir consolidándonos como los principales productores y mayores exportadores de este cultivo en el mundo”, señaló.

Tapia, además, tendrá un rol protagónico durante la jornada al liderar la primera clase magistral del evento, dando inicio a un programa que promete abordar los temas más relevantes para el futuro del negocio cerecero.

Alta convocatoria y últimos cupos disponibles

Por su parte, Marie Bach, directora de Eventos de Yentzen Group y cofundadora de CherryTech, valoró la alta convocatoria que ha registrado esta edición, señalando que el interés demostrado por los distintos actores de la industria confirma la importancia que ha adquirido el encuentro en el calendario agrícola nacional.

“La alta convocatoria demuestra que este encuentro sigue generando gran interés de parte de la industria y que los principales actores del rubro quieren estar presentes en una instancia de estas características, que les da la oportunidad de conocer las últimas tendencias, a nivel técnico, en cuanto a producción y cultivo de esta fruta, pero al mismo tiempo hacer networking y sacar conclusiones importantes que les agregarán valor”, afirmó.

La ejecutiva agregó que la organización se siente orgullosa de volver a reunir a los protagonistas del agro en un espacio diseñado para profundizar el análisis sobre los desafíos presentes y futuros de la producción de cerezas.

Las cifras respaldan el interés que despierta esta cita técnica. Según informó la organización, ya se ha comercializado cerca del 90% de las entradas disponibles y se proyecta la asistencia de alrededor de 1.500 participantes. Ante este escenario, los organizadores realizaron un último llamado a quienes aún no han asegurado su presencia para completar su inscripción antes de que se agoten los cupos.

Con una agenda de alto nivel, una convocatoria masiva y la participación de algunos de los principales referentes de la industria, CherryTech 2026 se perfila nuevamente como el gran espacio de encuentro para quienes buscan mantenerse a la vanguardia de las tendencias, tecnologías y estrategias que marcarán el futuro de la producción de cerezas en Chile y el mundo.