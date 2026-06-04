Chile se convierte en el mayor exportador del mundo en 25 productos durante 2025

Chile amplió su liderazgo global al encabezar 25 categorías de exportación y ubicarse entre los tres principales proveedores mundiales en 54 productos.

Chile reafirmó su posición como uno de los actores más relevantes del comercio internacional al convertirse en el principal exportador mundial en 25 categorías de productos durante 2025, según reveló el informe “Liderazgo Exportador” elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos proporcionados por el Centro de Comercio Internacional (ITC).

El resultado representa un avance respecto de 2024 , cuando el país encabezó 24 categorías, y confirma la fortaleza de una estrategia exportadora que combina recursos naturales, innovación productiva y una extensa red de acuerdos comerciales. Además, el estudio destaca que Chile logró ubicarse dentro de los tres principales exportadores del mundo en 54 bienes distintos, reflejando una creciente diversificación de su oferta exportadora.

La minería continúa siendo el principal motor de la economía exportadora chilena. El cobre, históricamente considerado el “sueldo de Chile”, mantuvo su liderazgo global con exportaciones por US$ 53.691 millones, equivalentes al 16,2% del mercado mundial. La participación aumenta hasta un 28,9% cuando se consideran exclusivamente los productos concentrados, consolidando al país como el principal proveedor internacional de este mineral estratégico para la industria y la transición energética.

A este liderazgo se suma el litio, recurso clave para la fabricación de baterías y tecnologías limpias. Chile concentró el 62,2% de las exportaciones mundiales de carbonato de litio durante el año, fortaleciendo su papel dentro de la creciente demanda global vinculada a la electromovilidad y las energías renovables. El dominio minero también se extendió al yodo, el molibdeno tostado y los nitratos, productos en los que el país mantiene una posición privilegiada en los mercados internacionales.

Frutas y productos del mar impulsan la diversificación

El desempeño exportador no se limita a la minería. El sector agroalimentario volvió a demostrar su capacidad competitiva, especialmente a través de las cerezas frescas, producto que se consolidó como una de las grandes estrellas de la canasta exportadora nacional. Durante 2025, Chile representó el 59,6% de las exportaciones mundiales de cerezas, generando ingresos por US$ 3.486 millones.

A este éxito se sumaron otros productos agrícolas que alcanzaron el primer lugar a nivel global, como las ciruelas frescas, las ciruelas deshidratadas y las avellanas con cáscara. Estos resultados reflejan el posicionamiento de la agricultura chilena en mercados altamente exigentes, particularmente en Asia, donde la demanda por frutas frescas ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

Por su parte, la industria pesquera y acuícola también registró cifras destacadas. Chile lideró siete categorías específicas relacionadas con productos del mar, entre ellas el salmón congelado del Pacífico, cuyas exportaciones alcanzaron US$ 1.633 millones y una participación de mercado global del 31,6%. Asimismo, el país ocupó el primer lugar en envíos de filetes de trucha congelados, mejillones en conserva, erizos de mar, jurel congelado, algas industriales y aceites concentrados de Omega-3.

salmones tierra del fuego 1 Del cobre al salmón y de las cerezas al litio: los productos que llevaron a Chile a dominar 25 mercados internacionales durante 2025.

El informe también destaca señales positivas de diversificación en la matriz exportadora. El segmento de frutos secos y productos deshidratados superó los US$ 1.700 millones en exportaciones, evidenciando una creciente capacidad para generar valor agregado y ampliar la presencia internacional de nuevos productos.

En el sector vitivinícola, el vino embotellado chileno mantuvo su liderazgo en el Hemisferio Sur y se posicionó como el cuarto exportador mundial, solo por detrás de Italia, España y Francia, países tradicionalmente considerados potencias de la industria.

Acuerdos comerciales fortalecen la presencia global de Chile

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, atribuyó estos resultados a una política de Estado sostenida durante décadas y a la consolidación de una amplia red comercial que actualmente incluye 36 acuerdos con 66 economías, abarcando el 89% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

“Chile tiene una canasta exportadora que hoy le permite competir en los mercados más exigentes del mundo, desde los minerales que sustentan la transición energética hasta los alimentos que demanda una clase media en expansión”, afirmó la autoridad.

Estévez agregó que los esfuerzos futuros estarán enfocados en profundizar la presencia en mercados ya consolidados y, al mismo tiempo, impulsar nuevos sectores con potencial exportador.

En cuanto a los destinos comerciales, el país continúa consolidándose como un socio estratégico para las principales economías del planeta. Chile se posicionó como el principal proveedor internacional de Brasil en 76 categorías de productos, de Estados Unidos en 54, de Japón en 30, de China en 28 y de la Unión Europea en 26.

Los resultados del informe confirman que la economía chilena no solo mantiene una posición de liderazgo en sectores tradicionales, sino que también avanza hacia una mayor diversificación y sofisticación de sus exportaciones, fortaleciendo su protagonismo en un escenario internacional cada vez más competitivo.

A continuación se presenta el informe completo por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos proporcionados por el Centro de Comercio Internacional (ITC).

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FUENTE: SUBREI con aportes de Redacción +P.