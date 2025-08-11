China impulsa sus exportaciones de frutas con crecimientos récord en 2025

En el primer semestre de 2025, las exportaciones de frutas de China registraron un sólido crecimiento tanto en volumen como en valor, evidenciando el dinamismo y el potencial del sector en el mercado internacional. Según estadísticas de la aduana china, el país exportó un total de 2,16 millones de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 5,7% y equivale al 42,6% del volumen total de exportación previsto para este año. El valor total de las exportaciones alcanzó los 2.617 millones de dólares estadounidenses, un incremento del 6,3% respecto al año anterior, lo que supone el 43,7% del total del año pasado.

Durante este periodo, la oferta exportadora se centró principalmente en frutas de clima templado , con variedades tradicionales que mantienen su liderazgo en los mercados internacionales. Los cítricos se consolidaron como el principal producto de exportación , con un valor de 551 millones de dólares y un volumen de 576.100 toneladas. Vietnam y Kirguistán se posicionaron como los principales destinos, aportando respectivamente 1.720 y 715 millones de dólares en exportaciones. La región de Guangxi, reconocida como una de las principales productoras de cítricos en China, continúa abasteciendo mercados extranjeros, en especial a países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), con sus cítricos de invierno y primavera.

Las manzanas también obtuvieron resultados destacados, alcanzando un valor de 425 millones de dólares y un volumen de 410.700 toneladas. Indonesia y Filipinas se mantienen como mercados clave para esta fruta, mientras que Rusia experimentó en febrero de 2025 el mayor nivel de importaciones de manzanas chinas en seis años. Las peras, por su parte, alcanzaron un valor exportado de 261 millones de dólares y un volumen de 271.600 toneladas, impulsadas por la fuerte demanda en Vietnam e Indonesia.

Más fruta de China

Más allá de las frutas tradicionales, nuevos protagonistas están ganando terreno en el comercio internacional. Los lichis, originarios del sur de China, han experimentado un crecimiento notable en pedidos internacionales. En Maoming, las exportaciones alcanzaron 7.100 toneladas en 2025, lo que supone un aumento interanual del 132%. Los envíos se han dirigido a mercados como Rusia, Singapur y Australia.

La empresa Guangdong Zhongli Agricultural Group Co., Ltd., con experiencia en el sector, ya exporta a 27 países y regiones. Solo en Guangzhou, el primer semestre registró exportaciones por 1.099,3 toneladas, un incremento de 2,5 veces respecto al año anterior. ASEAN sigue siendo el mayor destino, con un crecimiento interanual de 2,3 veces, mientras que el Reino Unido registró un aumento del 43,2%.

Las uvas también han logrado un desempeño sobresaliente. Las variedades “Sunshine Rose” y “Kyoho” producidas en Yingkou llegaron por primera vez a Uzbekistán, mientras que las “Sunshine Rose” de Shaanxi se exportaron a más de 10 países, incluidos Tailandia, Vietnam e Indonesia. Empresas frutícolas de Weinan han intensificado su presencia en mercados de la Franja y la Ruta, enviando 127.000 toneladas de frutas especiales, incluidas estas uvas premium, con un valor de 1.050 millones de yuanes desde el año pasado.

manzanas china 1 Las exportaciones de manzanas chinas alcanzaron en esta primera etapa del año las 410.700 toneladas.

En cuanto a los principales mercados, Vietnam se mantiene como líder absoluto, con importaciones por 5.061 millones de dólares y 226.100 toneladas. La cercanía geográfica y la facilidad logística han favorecido la presencia de frutas chinas, especialmente cítricos y peras, en este país. Kirguistán ocupa el segundo puesto con 2.035 millones de dólares en importaciones, confirmando la creciente aceptación de la fruta china en Asia Central.

Rusia, en tercer lugar, registró importaciones por 2.496 millones de dólares. La mejora en la facilitación del comercio bilateral ha impulsado las compras, destacando no solo el incremento en manzanas, sino también la entrada de lichis de Maoming con un crecimiento significativo en los pedidos.

Con este panorama, China reafirma su posición como un actor clave en el mercado mundial de frutas, diversificando su oferta y consolidando relaciones comerciales estratégicas que anticipan un cierre de año con cifras récord para el sector.

Fuente: Aduana de China con aportes de Redacción +P.