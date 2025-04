Créditos para cosecha: ahora van a esperar que Nación haga el anuncio

Luego de trascendidos y anuncios extraoficiales, lo que generó incertidumbre entre los productores , los créditos a tasa cero para afrontar los gastos de cosecha en el Alto Valle (que ya terminó), aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, porque las autoridades provinciales van a esperar que sean representantes del gobierno nacional quienes hagan el anuncio formal.

Pasado el mediodía de ayer, el ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, salía del Ministerio de Economía, en Viedma y dio algunos detalles de la operatoria, que tiene como característica que tendrá 3 meses de gracias y 6 meses para pagarlo. Explicó que “es un financiamiento que va a tomar la provincia, y que lo genera el Gobierno Nacional a través del BICE”.

Una vez cumplida esa etapa inicial, que implica la firma de los contratos, “la provincia toma ese financiamiento, se da vuelta y lo presta a los productores a tasa cero”. En cuanto a la oficialización de todo este proceso, el funcionario adelantó que “las condiciones van a estar publicadas seguramente -una vez que se tome el endeudamiento-, en el Boletín Oficial”.

Por estas horas “se está terminando” todo ese proceso, por lo tanto, al ser consultado por los tiempos que se manejan, el ministro no dio una fecha específica: “yo calculo que esta semana está listo (la publicación en el Boletín Oficial), y la semana que viene deberían estar llegando los fondos”.

La fuente de financiamiento, como ocurre con otras ramas de la actividad primaria en la región, se hará a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), una entidad pública, propiedad del Estado Nacional. Sus accionistas son el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Fundación BNA.

Sobre la falta de presiones oficiales, en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional, “nosotros nos hemos comprometido a no hacer comunicación oficial de nada hasta que no lo haga el gobierno nacional, por eso no lo hemos hecho”.

Sobre el proceso posterior a la llegada de los fondos, Banacloy adelantó que el mecanismo previo “es como el de la operatoria para maquinarias o agroquímicos”. Esto implica que “es necesario reunir la documentación, hacer la puesta en marcha, y luego pagar “.

Hasta el momento, ha trascendido que el monto involucrado es cercano a los 5.000 millones de pesos, una suma similar a la que volcó el Estado Nacional (pero en carácter de subsidio), para atender las urgencias luego de los incendios en la comarca andina rionegrina.

Se otorgará hasta 1 millón de pesos por hectárea, y se cubrirán los gastos de cosecha hasta 10 hectáreas por productor, más allá de su la superficie de su establecimiento supera este límite.