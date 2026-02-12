Descubren un gen que permite al manzano resistir suelos salinos

La salinidad del suelo se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la agricultura moderna. Según estimaciones internacionales, más del 6 % de la superficie terrestre del planeta ya está afectada por este tipo de estrés, una cifra que sigue creciendo debido al riego intensivo, el cambio climático y la degradación de los suelos. En este contexto, una excelente noticia llega desde la ciencia: investigadores han identificado un gen clave que mejora notablemente la tolerancia del manzano a la salinidad, un avance que podría transformar la producción frutícola en regiones hoy consideradas marginales.

El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos de la Universidad Agrícola de Shandong, en China, y publicado recientemente en la revista científica Horticulture Research. El estudio se centra en un gen denominado MdWRKY9, que actúa como un regulador maestro de la respuesta del manzano frente al estrés salino.

El problema silencioso de la salinidad

Cuando un suelo contiene altas concentraciones de sal, las plantas enfrentan múltiples dificultades. En el caso del manzano, las raíces son las primeras en sufrir: la absorción de agua se vuelve más compleja y el exceso de sodio comienza a acumularse dentro de las células, provocando daños estructurales y alterando procesos metabólicos esenciales. Con el tiempo, esto se traduce en un crecimiento reducido, menor rendimiento y, en casos extremos, la muerte de la planta.

Hasta ahora, la salinidad ha sido una barrera importante para expandir el cultivo de manzanas a nuevas regiones. Sin embargo, el hallazgo de MdWRKY9 ofrece una alternativa prometedora para enfrentar este problema desde la biología molecular.

Un gen que se activa en el momento justo

Los investigadores observaron que el gen MdWRKY9 se activa con mayor intensidad cuando el manzano es sometido a condiciones de alta salinidad. Su función principal es regular otros genes encargados de mantener el equilibrio de sales dentro de las células, un aspecto clave para la supervivencia vegetal en ambientes hostiles.

Para comprobar su efecto, el equipo científico introdujo MdWRKY9 en plantas modelo de Arabidopsis thaliana, una especie ampliamente utilizada en investigación genética. Los resultados fueron contundentes: las plantas modificadas crecieron mejor bajo estrés salino y lograron mantener un equilibrio adecuado entre sodio y potasio, dos minerales esenciales para el funcionamiento celular.

manzana salinidad tolerancia a la salinidad (1) La investigación apunta al desarrollo de cultivos más resilientes frente al cambio climático y la degradación de los suelos.

Este balance es crucial, ya que un exceso de sodio puede ser tóxico, mientras que el potasio es indispensable para procesos como la fotosíntesis y la regulación del agua dentro de la planta.

El papel del ácido jasmónico

Uno de los aspectos más interesantes del estudio es que MdWRKY9 no actúa de forma aislada. Su activación está estrechamente ligada al ácido jasmónico, una hormona vegetal que se produce cuando la planta enfrenta situaciones de estrés como sequía, heridas o salinidad.

En condiciones normales, MdWRKY9 se encuentra inhibido por unas proteínas llamadas JAZ. Sin embargo, cuando los niveles de ácido jasmónico aumentan, estas proteínas se desactivan, liberando a MdWRKY9 para que pueda cumplir su función. Una vez activo, el gen enciende otros genes clave, como MdNHX1 y MdSOS2, responsables de transportar y equilibrar las sales dentro de la célula.

En conjunto, estos mecanismos conforman una sofisticada red de defensa natural que permite a la planta adaptarse y sobrevivir en suelos salinos.

Más allá del manzano

Aunque el estudio se centra en el manzano, sus implicaciones van mucho más allá. El modelo descrito podría aplicarse a otros cultivos sensibles a la salinidad, abriendo la puerta a una agricultura más resiliente y sostenible. Si bien el avance aún se encuentra en una fase experimental, los investigadores señalan que este conocimiento podría aprovecharse mediante técnicas de edición genética o cruzamientos dirigidos.

Cultivos mejor adaptados a condiciones difíciles significan menos pérdidas para los agricultores, mayor estabilidad en la producción de alimentos y un uso más eficiente de tierras que hoy se consideran poco aptas para la agricultura.

En un escenario global marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, descubrimientos como el de MdWRKY9 representan una luz de esperanza. La ciencia vuelve a demostrar que entender los mecanismos íntimos de las plantas puede ser clave para garantizar la seguridad alimentaria del futuro.

Fuente: Fundación Antama, Agroavances y aportes de Redacción +P.