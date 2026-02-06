Fruit Logistica 2026: expectativas y desafíos en el mercado de manzanas y peras

La edición 2026 de Fruit Logistica cerró ayer sus puertas en la capital alemana, confirmando una vez más su rol como uno de los termómetros del comercio mundial de frutas y hortalizas. En un contexto marcado por mayores niveles de oferta, ajustes en la demanda y una creciente presión sobre los precios, los operadores del sector aprovecharon la feria para analizar el cierre de la temporada pasada y proyectar el escenario que se abre para el nuevo ciclo comercial. En ese marco, Marcelo Galardini, director del Grupo Prima, compartió con +P su lectura sobre el pulso del mercado europeo y las expectativas para el hemisferio sur.

De acuerdo con Galardini, la temporada 2025 ya quedó definitivamente atrás para los mercados europeos y, en términos generales, el balance no es negativo. “Dependiendo del producto, tuvo sus más y sus menos, pero en Europa no se considera que haya sido una mala temporada. Al contrario, fue razonablemente buena en términos generales”, señaló. Si bien algunos productos enfrentaron dificultades puntuales, el sentimiento dominante entre los operadores es que el mercado logró absorber la oferta sin grandes sobresaltos.

Sin embargo, el escenario para 2026 presenta matices diferentes. “Se nota un clima un poco más tranquilo, pero también con más stock en algunos productos”, explicó. Manzanas, cerezas y otras frutas muestran mayores volúmenes disponibles, lo que genera presión en determinados mercados, especialmente en Alemania. Allí, los precios de la manzana se ubican por debajo del promedio histórico, impulsados por una oferta local importante y una calidad que, si bien no es la ideal, termina condicionando los valores de comercialización.

Manzanas y peras: presión en Alemania y dominio de la Conference

La situación alemana contrasta con lo que ocurre en otros países europeos. Francia, España e Italia presentan un mayor equilibrio entre oferta y demanda, con mercados algo más ordenados y menos tensionados por el volumen. No obstante, en el segmento de peras se consolida una tendencia que ya lleva varios años: el avance sostenido de la variedad Conference.

“La Conference está ocupando cada vez más espacio en el mercado europeo y es una tendencia difícil de revertir”, afirmó Galardini. Este crecimiento ha desplazado a otras variedades tradicionales, incluso a las peras italianas, que hoy cuentan con menor participación que en temporadas anteriores. Holanda y Bélgica, principales productores de Conference, continúan ganando terreno y reforzando su presencia en las góndolas europeas.

En este contexto, surge la pregunta sobre el rol que puede jugar el hemisferio sur, particularmente Argentina, en el abastecimiento de manzanas y peras hacia Europa. Según el directivo de Grupo Prima, no se esperan cambios significativos en los volúmenes tradicionales. “No veo un aumento importante de envíos desde el Valle. Probablemente se mantengan niveles similares a los históricos”, indicó.

fruit logistica 2026 2.jpeg La sobreoferta de Pink Lady en la última campaña dejó pérdidas y obliga a replantear la estrategia comercial para 2026 en Europa.

Chile, en cambio, mostró un crecimiento sostenido en manzanas durante las últimas dos campañas, lo que tuvo un impacto directo en el mercado europeo. “Ese aumento de volumen también trajo desafíos”, advirtió Galardini, y puso como ejemplo el caso de Pink Lady, una variedad que atravesó una de sus peores temporadas.

“La campaña pasada de Pink Lady fue una catástrofe”, afirmó con contundencia. El exceso de volumen generó un fuerte derrumbe en los precios, con retornos de un solo dígito y pérdidas generalizadas a lo largo de toda la cadena. “Todo el mundo perdió, y perdió fuerte”, remarcó. Si bien en algunos casos estas pérdidas no se reflejan directamente en el productor, al ser absorbidas por exportadores o intermediarios, el impacto económico fue significativo.

Actualmente, el sector se encuentra en un proceso de análisis profundo de la estructura comercial de Pink Lady, con el objetivo de evitar que una situación similar se repita. “Hay una evaluación muy seria de cómo manejar los volúmenes y la comercialización para no volver a un escenario tan negativo”, explicó.

Sudáfrica, costos y una temporada que exige estrategia

Otro actor clave en el mercado europeo es Sudáfrica, cuya pera ingresó esta temporada de manera más temprana de lo habitual. “Sudáfrica cosechó antes y eso se está notando”, comentó Galardini. En términos de calidad y precio, la fruta sudafricana presenta una fuerte competitividad, principalmente por su estructura de costos. “Hay una distancia grande en costos y eso hace muy difícil igualar su oferta”, reconoció.

No obstante, Argentina conserva algunas ventajas diferenciales. Por un lado, el calibre: la fruta sudafricana suele presentar tamaños algo más pequeños, mientras que Argentina se posiciona mejor en ese aspecto. Por otro, el período de comercialización. “Sudáfrica tiene un plazo de venta más acotado. Argentina, en cambio, puede permanecer más tiempo en el mercado gracias al trabajo de conservación y a una carga más programada”, explicó. Variedades como la Williams argentina cuentan con una buena capacidad de guarda, lo que permite extender su presencia comercial.

fruit logistica 2026 1.jpeg Europa enfrenta una temporada desafiante, con mercados trabados y ventanas comerciales que llegarían más adelante.

Con este panorama, las expectativas para la temporada 2026 son moderadas y prudentes. “No creo que sea una mala temporada, pero sí una campaña para ser razonable, ordenado y cuidadoso”, sostuvo Galardini. Evitar la sobreoferta será clave para sostener precios en niveles atractivos. En ese sentido, el tipo de cambio europeo también juega un rol relevante. “El euro influye y ayuda indirectamente a generar competitividad”, señaló, aunque aclaró que este beneficio alcanza por igual a otros países exportadores como Sudáfrica y Chile.

En cuanto a la demanda, especialmente en manzanas, Galardini se mostró moderadamente optimista. “La demanda va a ser buena, pero probablemente más diferida en el tiempo”, explicó. En el inicio de la temporada, el mercado aparece “trabado”, con stocks que aún deben vaciarse y variedades que todavía no completaron su ciclo comercial. “Al principio va a ser difícil, pero a medida que esos volúmenes se acomoden, van a empezar a aparecer las ventanas”, anticipó.

Hacia mayo, junio e incluso julio, el escenario podría mostrar una mejora más clara. Además, otros destinos fuera de Europa podrían aportar dinamismo. “Asia, Medio Oriente, el Mediterráneo e incluso Rusia pueden estar más activos y ayudar a descomprimir la situación”, concluyó.

Así, Fruit Logistica 2026 dejó en claro que la próxima temporada exigirá planificación, lectura fina de los mercados y decisiones estratégicas. En un contexto más competitivo y con márgenes ajustados, la prudencia aparece como la principal aliada para sostener la rentabilidad y aprovechar las oportunidades que aún ofrece el mercado internacional.

Fuente: Redacción +P.