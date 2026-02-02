El éxodo misionero: argentinos buscan trabajo en la cosecha de manzanas en Brasil

La cosecha de manzana en el sur de Brasil vuelve a atraer mano de obra argentina en un contexto de recesión y caída del trabajo rural.

Por estos días, un video difundido por el diputado provincial Cristian Castro volvió a sacudir la agenda social y laboral del país. Las imágenes, registradas en distintos puntos de la provincia de Misiones, muestran a miles de trabajadores —jóvenes, adultos y familias enteras— concentrándose para cruzar la frontera rumbo a Brasil. El destino: el estado de Río Grande do Sul, donde los espera la cosecha de manzana y uva. El motivo: trabajo, salarios más altos y una previsibilidad que hoy no encuentran del lado argentino.

La escena no es nueva, pero sí lo es su magnitud. Según se desprende del registro viralizado en las últimas horas, el movimiento migratorio se intensificó de manera acelerada en este inicio de 2026, con contingentes que se cuentan por miles. La postal se repite cada verano, aunque este año adquiere una dimensión mayor y deja al descubierto una paradoja profunda del mercado laboral argentino : mientras provincias como Misiones expulsan mano de obra por falta de oportunidades, regiones clave de la producción frutícola nacional —como el Valle de Río Negro y Neuquén— denuncian escasez de trabajadores para levantar sus cosechas de peras y manzanas.

El éxodo misionero: una salida conocida, un problema estructural

En las imágenes difundidas por Castro se observan trabajadores provenientes de distintos municipios del interior misionero, muchos de ellos con mochilas, bolsos y lo indispensable para pasar varios meses fuera de sus hogares. La migración es temporal, pero el impacto social es profundo: comunidades que se vacían, economías locales que pierden fuerza laboral y familias que se reorganizan en función de la cosecha brasileña.

El fenómeno tiene raíces estructurales. Misiones atraviesa, desde hace años, un escenario de deterioro del empleo formal y del trabajo rural temporario. La crisis económica, la inflación persistente, la caída del consumo interno y la falta de inversiones productivas golpean con especial dureza a las economías regionales del NEA. En ese contexto, la cosecha brasileña aparece como una tabla de salvación.

“No es que quieran irse, es que no les queda otra”, repiten dirigentes sociales y sindicales de la provincia. Los salarios deprimidos, la informalidad laboral y la discontinuidad del trabajo empujan a miles de misioneros a cruzar la frontera en busca de ingresos que les permitan sostener a sus familias durante el resto del año.

Brasil, un imán laboral para la región

El principal destino de estos trabajadores es Río Grande do Sul, uno de los polos frutícolas más importantes de Brasil. La región concentra la mayor producción de manzana del país, con epicentro en localidades como Vacaria y São Joaquim, y también es un actor clave en la vitivinicultura brasileña, especialmente en la Serra Gaúcha, donde se cultivan uvas para vino, jugos y consumo en fresco.

Durante los meses de verano, estas actividades demandan decenas de miles de trabajadores temporarios. El sistema está aceitado: contratación estacional, jornadas intensivas, pagos semanales o quincenales y, en muchos casos, alojamiento y comida incluidos. Para un trabajador argentino, el diferencial es contundente. Aun con costos de traslado, el jornal brasileño supera ampliamente lo que se paga en varias regiones del país.

Este esquema convierte a Brasil en un verdadero imán laboral para trabajadores rurales del NEA y el NOA, en un momento en el que la economía argentina no logra ofrecer alternativas competitivas. La frontera, más que una línea geográfica, se vuelve una frontera salarial y de expectativas.

Mientras miles de misioneros parten rumbo al sur de Brasil, a más de 2.000 kilómetros de distancia, no pocos son los productores del Alto Valle de Río Negro y Neuquén que advierten sobre un problema creciente: la falta de mano de obra para levantar la cosecha de peras y manzanas, uno de los complejos exportadores más importantes de la Argentina.

Cada temporada, cámaras empresariales, cooperativas y gobiernos provinciales alertan sobre la dificultad para conseguir cosecheros suficientes. En algunos casos, la fruta queda en las plantas o se cosecha fuera de tiempo, con pérdidas económicas millonarias. El reclamo se repite: “No hay trabajadores”, “la gente no quiere venir”, “los costos laborales son altos y la oferta es escasa”.

Sin embargo, la realidad que muestran las rutas de Misiones hacia Brasil expone la contradicción: trabajadores hay, pero no están dispuestos —o no pueden permitirse— trabajar en determinadas condiciones. El problema no es la falta de mano de obra, sino la falta de incentivos, salarios competitivos, previsibilidad y políticas de articulación entre regiones.

Salarios, costos y decisiones racionales

Desde el punto de vista del trabajador rural, la elección es racional. En Brasil, la cosecha ofrece mejores ingresos, pagos en tiempo y forma y, muchas veces, condiciones logísticas resueltas. La paradoja entre Misiones, la Patagonia y Brasil también expone la falta de una política nacional de empleo rural articulada. No existen mecanismos eficientes que conecten la oferta de trabajadores de provincias con alta desocupación estacional con la demanda de regiones productivas que necesitan mano de obra.

Brasil es uno de los principales países productores de manzana con una cosecha anual promedio en torno a los 1,1 millones de toneladas.

El resultado es un mercado laboral fragmentado, donde cada provincia enfrenta sus problemas de manera aislada. Misiones pierde trabajadores; Río Negro y Neuquén no logran cubrir sus cosechas; Brasil capitaliza la fuerza laboral argentina con reglas claras y previsibilidad.

El impacto de este fenómeno va más allá de lo económico. En Misiones, la migración temporal implica desarraigo, interrupción de trayectorias educativas y un fuerte costo social. En la Patagonia, la falta de cosecheros afecta la competitividad de un sector clave para las exportaciones y el ingreso de divisas.

A nivel país, la paradoja revela una falla estructural: la incapacidad de transformar el trabajo rural en una opción atractiva y digna dentro de las fronteras nacionales. La Argentina exporta mano de obra al mismo tiempo que importa problemas productivos.

Señales de alerta para 2026

El inicio de 2026 encuentra al país con señales de alerta encendidas. El volumen del éxodo laboral misionero hacia Brasil, registrado en las últimas semanas, no es solo una noticia coyuntural. Es un síntoma de un modelo que no logra retener a su población económicamente activa ni articular su propio mercado de trabajo.

Mientras Brasil sostiene su aparato productivo con trabajadores argentinos, regiones históricas de la fruticultura nacional miran con preocupación cómo parte de su fruta termina madura sin ser cosechada.

La imagen de miles de personas cruzando la frontera en busca de un salario mejor resume una verdad incómoda: el problema no es la falta de cultura del trabajo, sino la falta de un trabajo que permita vivir. Resolver esta paradoja será uno de los grandes desafíos económicos y sociales de la Argentina en los próximos años.

Fuente: Portal Misiones Opina, Misiones online y aportes de Redacción +P.