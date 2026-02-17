El secreto detrás de las nuevas bananas que superan el promedio de rendimiento

Las nuevas variedades de banana desarrolladas en Formosa combinan alta productividad, resistencia a enfermedades y mejor presentación para competir con la fruta importada.

Un equipo de investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) logró un avance clave para la producción de bananas en el norte argentino : el desarrollo de 30 líneas avanzadas de banana Cavendish adaptadas a las condiciones de la región, con rendimientos superiores al promedio nacional, mejor calidad comercial y mayor resistencia a enfermedades. El trabajo se lleva adelante en la localidad formoseña de Laguna Naineck, donde el organismo consolida más de dos décadas de investigación sostenida.

El programa de mejoramiento genético, que se desarrolla en la provincia de Formosa , permitió identificar materiales con mejor comportamiento agronómico y sanitario, especialmente frente a la Sigatoka amarilla, una de las principales amenazas del cultivo. Tras más de cuatro ciclos de evaluación a campo, el equipo seleccionó 12 clones élite, agrupados en tres conjuntos de variedades según su destino comercial: mercado nacional, regional y local.

“Estamos trabajando para ofrecer a los productores materiales con mejores rendimientos, excelente calidad comercial y comportamiento destacado a campo”, explicó Gerardo Tenaglia, investigador del INTA en Formosa y responsable del programa. Según detalló, los ensayos incluyeron la medición de 36 variables productivas y fenológicas, además de análisis con marcadores moleculares, lo que permitió una selección precisa de los clones más promisorios.

Variedades diferenciadas según destino comercial

Las variedades orientadas al mercado nacional se caracterizan por su porte medio, pseudotallos robustos y cáscara firme, apta para el transporte a largas distancias. Estos materiales alcanzan rendimientos superiores a las 33 toneladas por hectárea y están diseñados para competir con la banana importada por su presentación, firmeza y sabor equilibrado.

bananaINTA-4-1024x685 Investigadores del INTA seleccionaron 12 clones élite de banana con mayor rendimiento, mejor firmeza y adaptación a las condiciones del norte del país.

Para el mercado regional —que abarca zonas productivas y de consumo como Resistencia, Corrientes y Santa Fe— se desarrollaron líneas con alto rendimiento y tolerancia moderada a enfermedades, ideales para circuitos de comercialización de mediana distancia. En tanto, las variedades destinadas al mercado local ofrecen un mayor número de frutos por racimo, una ventaja clave en la venta directa, donde la banana se comercializa por docena.

El impacto del programa trasciende lo genético. La banana es una actividad tradicional en provincias del norte como Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, donde cumple un rol social y económico central para las economías regionales y la agricultura familiar. En ese contexto, las nuevas variedades se presentan como una herramienta estratégica para mejorar la rentabilidad y sustituir importaciones.

Articulación institucional y apuesta al desarrollo regional

“El banano argentino tiene un sabor diferencial que nos permite competir ventajosamente con la fruta de origen tropical”, señaló Tenaglia. “Las variedades élite aportan entre el 18 y el 20 % de la rentabilidad total del cultivo; el resto depende del manejo y de la tecnología aplicada, por eso acompañamos a los productores con asistencia técnica permanente”.

banana INTA-2 El avance del INTA en mejoramiento genético impulsa bananas argentinas más competitivas, con calidad uniforme y mejor comportamiento a campo.

El trabajo se desarrolla en articulación con el Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa y el Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), que aportan infraestructura, apoyo técnico y la multiplicación de los materiales para su validación a escala productiva. Esta sinergia público-institucional permite sostener ensayos de largo plazo y responder a las demandas tecnológicas del sector bananero formoseño.

Desde el gobierno provincial, el ministro Lucas Rodríguez destacó que la participación del Estado fue clave para potenciar la introducción de material genético adaptado a la región. Con estos avances, el INTA y la Provincia de Formosa se consolidan como referentes en mejoramiento genético vegetal y dan un paso decisivo hacia una producción de banana más eficiente, competitiva y de mayor valor agregado para el país.

Fuente: INTA con aportes de Redacción +P.