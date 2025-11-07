Perú abre el mercado de China para la exportación de bananas y granadas frescas

El Gobierno del Perú anunció un nuevo avance en su política de expansión agroexportadora tras la firma de los protocolos fitosanitarios con la República Popular China que permitirán, por primera vez, la exportación de bananas y granadas frescas hacia el gigante asiático. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vladimir Cuno, y la ministra de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun, en una ceremonia oficial que contó con la participación de delegaciones técnicas de ambos países.

Según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego en un comunicado difundido el sábado, este acuerdo marca un paso trascendental en las relaciones comerciales entre Perú y China, particularmente en el sector agroalimentario, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sostenido gracias a la calidad y diversidad de los productos peruanos.

"Es un honor participar en este acto bilateral que reafirma nuestra voluntad de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre Perú y la República Popular China en el ámbito agroalimentario y sanitario", expresó el ministro Cuno durante la ceremonia. El titular del Midagri destacó, además, que este logro es resultado de un trabajo conjunto que demuestra la confianza mutua y el compromiso técnico de ambas naciones.

Cuno subrayó que “el acercamiento que China mantiene con el Perú es muy positivo y pronto se verán los resultados concretos de esta alianza”. En ese sentido, aseguró que el país andino cuenta con una gran variedad de productos listos para ingresar al exigente mercado chino, considerado uno de los más importantes del mundo por su alta demanda y volumen de consumo.

Un proceso técnico de varios años

La firma de los protocolos fitosanitarios fue el resultado de un proceso técnico minucioso y prolongado entre el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) del Perú y la Administración General de Aduanas de China. Ambas instituciones trabajaron de manera coordinada durante varios años en evaluaciones sanitarias, inspecciones de campo y la verificación del cumplimiento de los estándares internacionales de inocuidad y calidad.

Peru firma con china El ministro de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Vladimir Cuno, y la ministra de la Administración General de Aduanas de China, Sun Meijun, en la firma del acuerdo.

El ministro Cuno explicó que este proceso incluyó la presentación de estudios científicos sobre el manejo de plagas, las condiciones climáticas de las zonas productoras y los mecanismos de trazabilidad que garantizan la seguridad de los alimentos exportados. “Este logro es un reflejo del esfuerzo de nuestros agricultores y técnicos, quienes han mantenido altos niveles de calidad para cumplir con las exigencias internacionales”, señaló.

Durante el acto bilateral, también se firmó un memorando de entendimiento en materia sanitaria y fitosanitaria que busca fortalecer la cooperación técnica y agroalimentaria entre ambos países. Este documento facilitará futuros procesos de apertura para otros productos agrícolas peruanos con potencial exportador hacia China.

Cifras y potencial exportador

De acuerdo con datos oficiales del Midagri, en 2024 Perú exportó aproximadamente 148.000 toneladas de bananas y 28.000 toneladas de granadas hacia distintos mercados internacionales. Con la apertura del mercado chino, se espera un aumento significativo en los volúmenes de exportación, especialmente considerando la creciente demanda asiática por productos saludables y de alta calidad.

La región de Piura, en la costa norte del país, concentra el 85 % de la producción nacional de banana, particularmente del tipo banano orgánico, reconocido por su sabor y condiciones de cultivo sostenible. Por su parte, la región de Ica lidera la producción y exportación de granadas, aportando el 75 % del total nacional, gracias a sus condiciones climáticas favorables y a la tecnificación del riego agrícola.

uva de mesa peru cosecha Perú ya es una de los principales exportadores de uva de mesa a China.

Empresarios del sector agroexportador destacaron que el ingreso de estos productos al mercado chino representa una oportunidad estratégica para diversificar destinos y fortalecer la competitividad del agro peruano. Además, prevén que este acuerdo impulsará la generación de empleo rural, el desarrollo de infraestructura agrícola y la atracción de nuevas inversiones.

Un nuevo horizonte para el agro peruano

Con este avance, Perú continúa consolidándose como un actor relevante en el comercio agroalimentario global. Actualmente, el país exporta más de 300 productos agrícolas a más de 150 mercados en los cinco continentes. La apertura del mercado chino para la banana y la granada se suma a la lista de acuerdos ya vigentes para otros productos emblemáticos como la uva, el arándano, la palta y el café.

“El Perú tiene mucho que ofrecer al mundo, y nuestros agricultores están demostrando que la calidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano con la expansión comercial”, concluyó el ministro Cuno.

Con este nuevo hito diplomático y comercial, el Gobierno peruano reafirma su compromiso de seguir promoviendo la internacionalización del agro y consolidar a China como uno de sus principales socios estratégicos en el siglo XXI.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.