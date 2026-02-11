Estrategia canina: cómo los perros blindan la producción agrícola argentina

Perros detectores del INTA y AFINOA refuerzan el control contra el HLB en las rutas del NOA. Foto: INTA

En la actualidad, la integración de perros en los sistemas productivos de Argentina ha dejado de ser una tradición para convertirse en una herramienta técnica de alta precisión. Su implementación aborda dos desafíos críticos de la producción primaria: la mitigación de conflictos con la fauna silvestre en la Patagonia y la protección fitosanitaria de la industria citrícola en el Noroeste Argentino (NOA).

Mientras en la Patagonia los perros protectores son clave para la defensa de las majadas o los piños frente a los predadores , desde 2019, el equipo de Detección Canina en Cultivos (DCC) lidera una estrategia de vanguardia para blindar la región del Noroeste Argentino (NOA) contra el Huanglongbing (HLB).

Este esfuerzo es coordinado por la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (AFINOA) y cuenta con el respaldo de la COPROSAVE Salta-Jujuy, integrando al INTA, SENASA, INASE, universidades nacionales y los ministerios de producción provinciales.

Alianza estratégica: perros protectores y detectores aseguran la producción rural argentina. Foto: Secretaría de Producción de Neuquén.

Vigilancia temprana ante una amenaza sin cura El HLB, provocado por la bacteria Candidatus Liberibacter sp., representa el mayor desafío para la citricultura global debido a su letalidad y la ausencia de tratamiento. En Argentina, la variante asiática ya afecta plantaciones y arbolado urbano en el NEA. Su peligrosidad reside en su extenso periodo asintomático, que puede alcanzar los cuatro años.

“La prevención es el único camino viable ante la aparición tardía de síntomas”, señala Ceferino Flores, responsable del Laboratorio de Fitopatología del INTA Yuto. Flores subraya que la detección precoz es determinante para la sostenibilidad de la producción de limón, naranja y pomelo en la región.

El olfato canino: Precisión y eficiencia operativa La incorporación de la cinotecnia responde a la necesidad de implementar métodos de inspección rápidos, precisos y económicamente sostenibles. Inspirado en modelos exitosos de Estados Unidos, el programa ha demostrado que los canes poseen una capacidad superior a la inspección visual para identificar a la Diaphorina citri (insecto vector) en transportes de carga y pasajeros.

image La cinotecnia aplicada al agro optimiza la bioseguridad y protege la exportación de cítricos. Foto: INTA

Puntos clave del desempeño canino:

Optimización de recursos: La herramienta potencia la inspección técnica tradicional al reducir los tiempos de revisión y elevar la tasa de intercepción en escenarios complejos.

Control en territorio: Actualmente, los canes operan en puestos de AFINOA, detectando material cítrico de propagación ilegal (yemas, plantas o restos vegetales).

Capas de bioseguridad: El sector exportador valora esta tecnología como una garantía adicional para mantener el estatus sanitario regional.

Hacia la detección temprana

El proyecto avanza hacia una nueva fase: entrenar a los ejemplares para identificar plantas infectadas antes de que manifiesten signos visibles de la enfermedad. Para los productores, este blindaje sanitario es vital para preservar rendimientos y asegurar el acceso a los mercados internacionales, donde Argentina se posiciona como líder mundial en la exportación de limón.

image El olfato canino permite detectar el insecto vector del HLB antes de que aparezcan síntomas. Foto: INTA

Aliados estratégicos

La alianza entre el sector productivo y el mundo canino representa un puente hacia el futuro de la producción agropecuaria argentina. Ya sea mediante el resguardo de rebaños en la inmensidad de la estepa o la detección de amenazas microscópicas en las fronteras sanitarias, los perros se han transformado en aliados indispensables para garantizar una producción eficiente, rentable y en armonía con el entorno natural.

Fuente: INTA con aportes de Redacción +P