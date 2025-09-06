Finalmente el frío cedió y no hubo heladas en la mayor parte del Valle

Las temperaturas mínimas promedio de la madrugada de hoy se ubicaron entre -1°C y 1°C en la región del Valle.

Después de dos días con temperaturas que perforaron los -6 en el momento clave de la floración de frutales de carozo, los productores tuvieron una jornada de respiro. Las temperaturas mínimas medias en la mayor parte del Valle de Río Negro y Neuquén se ubicaron por encima de los 0°C no generando daños en las plantaciones en floración.

Sobre las primeras horas de la madrugada alcanzaron a perforar en algunas zonas los 0°C pero luego la tendencia se revirtió y el termómetro paso a positivo hasta la salida del sol del día de hoy.

El pronóstico elaborado por la AIC y el INTA señalaba para la noche de ayer, viernes 5, cielo despejado con vientos débiles o en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada, brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región. A continuación se detalla el informe.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del este.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-4) a (-1)ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noroeste.

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-3) a 0ºC