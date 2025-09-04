Heladas tardías: Ola polar con mínimas de -7 en el Valle

Alarma por la temperatura del Valle.

Las chacras del Valle están en alerta por las heladas tardías. En este momento, temperaturas inferiores a 4 °C ya pueden generar daños importantes en los tejidos de frutales de carozo, como ciruelas, duraznos y cerezas, y el pronóstico alerta sobre "heladas en toda la región".

A continuación el informe completo:

Para la noche de hoy vientos en calma. Alta presión atmosférica. Hacia la noche y madrugada Brusco descenso de la temperatura. Probabilidad de heladas en toda la región.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-5) a (-2)ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-7) a (-4)ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-7) a (-4)ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-7) a (-4)ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-7) a (-4)ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en ascenso.

Vientos débil en calma hacia la madrugada .

PROBABILIDAD DE HELADAS

Temperaturas mínimas probables: (-5) a (-2)ºC