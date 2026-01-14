Granizo y tormentas reducen la cosecha de ciruela en Mendoza

El Ministerio de Producción corrigió la proyección inicial tras los eventos climáticos registrados a fin de año y comienzos de enero.

La Provincia de Mendoza dio a conocer el pronóstico oficial de cosecha de ciruela destinada a industria correspondiente a la campaña 2025/26. De acuerdo con el informe elaborado por la Dirección de Agricultura del Ministerio de Producción, la producción provincial se estima en 72.879 toneladas , una cifra inferior a la proyección inicial cercana a las 81.000 toneladas. La corrección responde principalmente a los efectos de eventos climáticos adversos ocurridos hacia el cierre del año pasado y en los primeros días de enero.

El documento técnico señala que la estimación original alcanzaba las 80.956 toneladas, pero las contingencias climáticas, especialmente las tormentas de granizo, obligaron a revisar los números y ajustar el volumen esperado. A pesar de este escenario, Mendoza mantiene su relevancia como una de las principales provincias productoras de ciruela para industria del país, con una estructura productiva fuertemente concentrada en determinadas regiones.

Fuerte concentración productiva

El análisis territorial confirma que el oasis Sur continúa siendo el núcleo central de la producción de ciruela industrial en Mendoza. Esta región concentra cerca del 90 % del total provincial, con una proyección inicial de 72.122 toneladas, lo que equivale al 89 % del volumen estimado. En segundo lugar se ubica el oasis Este, que aporta alrededor del 7 %, mientras que las zonas Norte y Valle de Uco completan el porcentaje restante con participaciones menores.

Este patrón de concentración productiva no es nuevo, pero vuelve a quedar reflejado en el relevamiento de la presente campaña. La especialización del oasis Sur en ciruela para industria se vincula tanto a factores climáticos y de suelo como a la tradición productiva y al desarrollo de infraestructura asociada, como secaderos e industrias procesadoras.

En cuanto al perfil varietal, la ciruela D’Agen sigue siendo claramente predominante en la provincia. Esta variedad concentra la mayor parte de la superficie implantada y del volumen proyectado, consolidando el perfil productivo de Mendoza dentro del complejo ciruelero nacional, especialmente orientado a la producción de ciruela desecada.

Efecto de las tormentas

La estimación de cosecha se construyó a partir de un exhaustivo trabajo técnico realizado a lo largo de varios meses. Entre fines de agosto y comienzos de octubre se llevaron a cabo monitoreos sistemáticos de floración, con visitas semanales a establecimientos representativos según variedad y región productiva. Estas observaciones permitieron evaluar el comportamiento inicial del cultivo en una etapa clave del ciclo.

ciruela mendoza La cosecha será menor a la prevista luego de las tormentas que afectaron principalmente al oasis Sur.

Posteriormente, durante el mes de noviembre, se realizaron relevamientos de fruta luego del raleo, una instancia fundamental para definir el potencial real de cosecha. En total, los equipos técnicos evaluaron 696 árboles y midieron más de 11.600 frutos, lo que aportó una base estadística sólida para la proyección final.

Sin embargo, durante diciembre una serie de tormentas de granizo afectó distintas áreas productivas, principalmente en el Sur provincial. A este contexto se sumó la fuerte tormenta registrada el 6 de enero en el departamento de San Rafael, cuyos daños aún se encuentran en proceso de relevamiento y evaluación. Por este motivo, el impacto definitivo de estos eventos todavía está bajo análisis y podría derivar en nuevas correcciones si se confirman mayores pérdidas.

Además de los daños climáticos, el informe contempla posibles mermas asociadas a problemas sanitarios que suelen manifestarse en la etapa previa a la cosecha. Todos estos factores fueron considerados para arribar a la estimación final de 72.879 toneladas como producción efectiva proyectada para la campaña.

Desde el área técnica destacaron que estos pronósticos resultan fundamentales para anticipar escenarios productivos y brindar previsibilidad a productores, secaderos e industrias. La información permite organizar la cosecha, planificar la logística y ordenar la estrategia comercial de una actividad clave para las economías regionales, especialmente en las zonas de mayor concentración productiva de la provincia.

Fuente: Provincia de Mendoza con aportes de la Redacción +P.