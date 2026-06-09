Importaciones de manzanas: caída inesperada tras meses de crecimiento en el mercado argentino

Aunque el ingreso de fruta extranjera mostró su primer retroceso del año, las importaciones acumulan un crecimiento interanual del 145% durante los primeros cinco meses de 2026.

Las importaciones de manzanas al mercado argentino reflejaron durante mayo una importante desaceleración luego de varios meses consecutivos de crecimiento. Así lo revelan las estadísticas difundidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que muestran que durante el quinto mes del año ingresaron al país poco más de 944 toneladas de manzanas provenientes del exterior.

Si bien el volumen representa un incremento interanual del 77% respecto de mayo de 2025, el dato más relevante surge al compararlo con abril de este año . En ese caso, las importaciones registraron una caída cercana al 22%, marcando el primer retroceso mensual desde que comenzó 2026 y generando señales de una posible moderación en el ritmo de ingreso de fruta extranjera al mercado local.

La evolución observada durante los primeros meses del año muestra una tendencia claramente ascendente. En febrero comenzaron a percibirse las primeras señales de incremento, con ingresos cercanos a las 135 toneladas. Posteriormente, marzo registró un salto significativo, superando las 350 toneladas, mientras que abril se convirtió en el punto más alto de la serie reciente, consolidando el fuerte crecimiento de las compras externas.

Sin embargo, mayo rompió esa dinámica expansiva y mostró un ajuste a la baja. Se trata de un comportamiento diferente al observado en años anteriores. Tanto en 2023 como en 2024 las importaciones mantuvieron una tendencia creciente durante los primeros meses del año, incluyendo el período de mayo, sin registrar interrupciones en la curva ascendente.

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Pese a la desaceleración observada en el último mes analizado, el balance acumulado de los primeros cinco meses de 2026 continúa reflejando niveles excepcionalmente altos. Entre enero y mayo ingresaron al país aproximadamente 2.650 toneladas de manzanas importadas, cifra que representa un crecimiento interanual del 145%.

La comparación histórica también resulta contundente. El volumen acumulado de este año supera en más del 200% el promedio registrado durante las últimas cinco campañas, comprendidas entre 2021 y 2025. Estos números evidencian que, más allá del retroceso puntual de mayo, las importaciones continúan ubicándose en niveles muy superiores a los habituales para el mercado argentino.

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Chile reorienta su oferta y genera incertidumbre sobre los próximos meses

De acuerdo con consultas realizadas a distintos empresarios vinculados al sector frutícola, la desaceleración registrada durante mayo tendría una explicación vinculada principalmente a la estrategia comercial de Chile, principal proveedor externo de manzanas para Argentina.

Según indicaron fuentes del sector, parte de la oferta exportable chilena estaría siendo redireccionada hacia otros mercados internacionales que actualmente presentan mejores oportunidades comerciales. Esta situación habría reducido temporalmente los envíos destinados al mercado argentino, explicando en parte la caída observada durante mayo.

No obstante, los propios operadores advierten que esta tendencia podría modificarse en las próximas semanas. En el sector no descartan que durante junio vuelvan a incrementarse los envíos de fruta chilena hacia Argentina, especialmente considerando que todavía existe un importante volumen almacenado en cámaras frigoríficas del vecino país.

La volatilidad que atraviesan actualmente los mercados internacionales también agrega un factor de incertidumbre. Las fluctuaciones en la demanda y los precios en destinos clave como Estados Unidos, Europa y Asia podrían generar cambios en las estrategias comerciales de los exportadores chilenos, derivando eventualmente en un mayor volumen de fruta orientado hacia el mercado argentino.

Las importaciones crecen, pero no presionan sobre el mercado interno

De todos modos, los especialistas coinciden en destacar que las importaciones continúan siendo marginales cuando se las compara con el tamaño total del mercado interno argentino de manzanas.

Tomando como referencia los promedios de las últimas cinco campañas, las colocaciones de manzanas en el mercado doméstico durante los primeros cinco meses del año rondan las 75.000 toneladas. Frente a ese volumen, las 2.650 toneladas importadas representan apenas el 3,5% del total comercializado.

manzana de chile La menor oferta proveniente de Chile explicó la desaceleración observada en mayo, aunque el sector no descarta una recuperación de los envíos durante junio.

Sin embargo, este dato también merece una lectura más profunda. Aunque la participación sigue siendo reducida en términos absolutos, el 3,5% prácticamente duplica los porcentajes históricos que tradicionalmente tuvieron las importaciones dentro del mercado argentino. Es decir, la presencia de fruta importada continúa siendo baja, pero su peso relativo dentro del consumo interno comienza a ganar relevancia.

A pesar de ello, las empresas productoras y comercializadoras del Alto Valle aseguran que las mayores importaciones no están afectando las ventas de manzanas producidas en Río Negro y Neuquén. Los empresarios consultados sostienen que la fruta regional mantiene una excelente calidad comercial, lo que le permite conservar una posición sólida frente a la competencia externa.

A este factor se suma otro elemento clave: la escasa disponibilidad de fruta nacional como consecuencia de las magras cosechas registradas durante la presente campaña. La menor oferta interna ha contribuido a sostener precios firmes en toda la cadena comercial, desde los empaques hasta las góndolas de los supermercados.

Precisamente, esos valores elevados constituyen uno de los principales incentivos para el ingreso de fruta importada. Sin embargo, los referentes del sector remarcan que, aun con el crecimiento observado este año, las importaciones continúan representando una porción muy pequeña del mercado total.

Por ahora, el comportamiento de junio será determinante para confirmar si la desaceleración observada en mayo marca el inicio de una nueva tendencia o si se trata simplemente de una pausa transitoria dentro de un proceso de crecimiento de las importaciones que, en términos históricos, continúa mostrando niveles extraordinariamente elevados.

FUENTE: Redacción +P.