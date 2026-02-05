Intentó evadir controles sanitarios y le decomisaron más de una tonelada de frutas

Las frutas, aptas para el consumo, fueron donadas a un municipio de La Pampa.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó y posteriormente donó al municipio de Abramo, en la provincia de La Pampa, un total de 1.360 kilogramos de frutas frescas aptas para el consumo humano , en el marco de un operativo de control realizado en la Barrera Zoofitosanitaria de Río Colorado, provincia de Río Negro. La mercadería había sido detectada cuando se intentaba ingresarla al área patagónica libre de mosca de los frutos sin cumplir con los tratamientos cuarentenarios obligatorios para prevenir la propagación de esta plaga.

El cargamento estaba compuesto por 704 kilogramos de duraznos y 656 kilogramos de pelones, frutas consideradas hospedantes de la mosca de los frutos, una de las plagas más perjudiciales para la producción frutihortícola. Este insecto representa una seria amenaza para la sanidad vegetal, ya que afecta directamente la calidad de los productos y pone en riesgo tanto el mercado interno como las exportaciones.

Intento de evasión de controles sanitarios

De acuerdo a la información brindada por el organismo nacional, la carga ya había sido rechazada previamente en el puesto de control de la Barrera Sanitaria del SENASA ubicado en el kilómetro 714 de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de la ciudad de Bahía Blanca. En esa oportunidad, los agentes constataron que la mercadería no contaba con la documentación sanitaria correspondiente ni con los tratamientos cuarentenarios exigidos por la normativa vigente.

Sin embargo, lejos de regularizar la situación, el transportista intentó reingresar la carga al área protegida por otro camino, con el objetivo de evadir los controles oficiales. El transporte se dirigía desde Bahía Blanca hacia la localidad de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, atravesando una zona estratégica desde el punto de vista sanitario.

Ante esta maniobra irregular, agentes del Centro Regional Patagonia Norte del SENASA detectaron el intento de ingreso indebido en la Barrera Zoofitosanitaria de Río Colorado y procedieron al decomiso inmediato de la mercadería, en cumplimiento de las disposiciones que regulan el tránsito de productos frutihortícolas hacia el área libre de mosca de los frutos.

Donación y resguardo del patrimonio sanitario

Una vez decomisadas, las frutas fueron sometidas a las inspecciones correspondientes para evaluar su estado general y determinar si eran aptas para el consumo humano. Tras comprobar que se encontraban en buenas condiciones, el SENASA resolvió donar la totalidad de la carga al municipio de Abramo, en la provincia de La Pampa, ubicado al norte de la Barrera Sanitaria.

pelones decomisados por senasa La carga fue rechazada, intentó ingresar por otra vía y terminó decomisada por SENASA.

Esta acción permitió evitar el desperdicio de alimentos y dar un destino social a la mercadería incautada, beneficiando a la comunidad local. Desde el organismo destacaron que este tipo de donaciones forman parte de una política que busca combinar el estricto cumplimiento de las normas sanitarias con un enfoque solidario y responsable.

Al mismo tiempo, el SENASA remarcó que estas acciones son fundamentales para proteger el estatus sanitario de la región patagónica, una condición clave para el acceso a mercados internacionales que exigen altos estándares de sanidad e inocuidad. La introducción de plagas como la mosca de los frutos podría generar graves consecuencias económicas para los productores regionales y comprometer años de trabajo en materia de control fitosanitario.

En este contexto, el organismo recordó los requisitos para ingresar productos frutihortícolas al área libre de mosca de los frutos. Las frutas y hortalizas que pueden hospedar esta plaga solo pueden ingresar a la región patagónica si cumplen con tratamientos cuarentenarios específicos y están acompañadas por la documentación sanitaria que certifique su origen y condiciones de producción.

Finalmente, destacaron que las inspecciones de rutina realizadas en los distintos puestos de la Barrera Patagónica son esenciales para preservar el patrimonio sanitario nacional y reiteraron la importancia de la responsabilidad de todos los actores de la cadena productiva y de transporte para cumplir con la normativa vigente.

Fuente: SENASA con aportes de Redacción +P.