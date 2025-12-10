Kleppe gana el Premio a la Excelencia Agropecuaria 2025 por su proyecto de cosecha mecanizada

La firma frutícola Kleppe SA fue distinguida la semana pasada con el Premio a la Excelencia Agropecuaria 2025 en la categoría Gestión Sustentable , galardón otorgado por Diario La Nación y Banco Galicia . El reconocimiento llegó gracias a una iniciativa que marcó un hito en el sector: un programa de cosecha mecanizada llevado adelante por 60 mujeres de distintas localidades de la región, quienes participaron por primera vez en un proyecto de este tipo dentro de la empresa.

La distinción subraya no solo la innovación tecnológica incorporada, sino también el impacto social del proyecto, que permitió integrar al equipo productivo a mujeres sin experiencia previa en cosecha, brindándoles capacitación, empleo formal y nuevas oportunidades de desarrollo laboral. La propuesta se convirtió así en un caso de éxito que combina productividad, calidad y sostenibilidad con perspectiva de género.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @frutasgaucho (@frutasgaucho)

Durante la ceremonia de premiación, el presidente de la compañía, Pablo Kleppe, expresó su profundo orgullo por el reconocimiento y destacó la importancia humana y productiva del proyecto. “Gracias al jurado por habernos considerado, y felicitaciones a los colegas también. Sinceramente, en los 20 años que llevo trabajando en la empresa, creo que es el proyecto más lindo en el que me tocó participar”, afirmó.

El empresario reconoció que al inicio el desafío parecía complejo, ya que implicaba repensar el convenio de productividad a partir de la incorporación de tecnología y la articulación con distintos sectores. “A priori parecía difícil porque era de alguna manera repensar el convenio de productividad agregando tecnología, y había que incorporar el punto de vista de las autoridades locales, provinciales, de UATRE. Y honestamente creo que fue el proyecto más armonioso y simple en el cual me tocó participar”, explicó.

Kleppe señaló que la empresa podría haber optado por un camino más conservador, recurriendo al personal ya capacitado y con experiencia. Sin embargo, eligieron apostar por un grupo que suele enfrentar mayores barreras laborales. “Decidimos apostar tal vez al sector más vulnerable, que es el de las mujeres que viven en esas localidades, para que tengan la oportunidad de desarrollarse, de aprender un oficio nuevo”, afirmó.

El impacto del programa superó las expectativas iniciales, no solo por los buenos resultados productivos y la mejora en la calidad de la fruta, sino también por la evolución y el compromiso del grupo de mujeres participantes. “El resultado, más allá de ser bueno en los números y en la calidad, es hipergratificante desde la evolución que tuvimos de la gente. Realmente el premio es para ellas y para todos los que participaron”, sostuvo Kleppe.

El proyecto de cosecha mecanizada de Kleppe SA se consolida así como un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede integrarse con políticas de inclusión y sostenibilidad, generando beneficios para la producción, las comunidades locales y el desarrollo del sector agropecuario argentino.

Fuente: Redacción +P.