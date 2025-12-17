La cereza de Sudáfrica crece en silencio y prepara su salto internacional

La superficie plantada se ha cuadruplicado en una década y gran parte de los huertos aún no alcanza su máximo productivo, anticipando un fuerte aumento de la oferta.

Aunque Sudáfrica todavía ocupa un lugar marginal en el comercio mundial de cerezas, los últimos datos confirman que el país está experimentando una expansión acelerada en esta industria frutícola de alto valor. Según la organización hortícola Hortgro, en 2024 Sudáfrica representó apenas el 0,1 % de las exportaciones globales de cerezas, una cifra muy distante del 49 % que concentra Chile, líder indiscutido del mercado internacional. Sin embargo, detrás de esta baja participación se esconde una evolución significativa que posiciona a la cereza como un cultivo estratégico dentro del sector frutícola sudafricano.

La superficie plantada con cerezos ha crecido de forma sostenida durante la última década, pasando de 185 hectáreas en 2012 a 819 hectáreas en 2024. Este aumento refleja el interés de los productores por diversificar su oferta, aprovechar ventanas comerciales tempranas y responder a una demanda internacional cada vez más exigente en términos de calidad y consistencia.

Expansión productiva y diversidad varietal

El Cabo Occidental se consolida como la principal región productora de cerezas en Sudáfrica, concentrando el 61 % de todas las plantaciones del país. Otras zonas como el Estado Libre y Mpumalanga también cumplen un rol relevante, especialmente por su contribución temprana a la temporada. En conjunto, estas regiones han logrado posicionar a Sudáfrica como un proveedor emergente dentro del hemisferio sur.

En términos varietales, el país cultiva alrededor de 80 variedades de cerezo. No obstante, existe una clara concentración en algunas de ellas: Royal Hazel, Royal Tioga y Lapins representan en conjunto el 34 % de la superficie plantada. Estas variedades han demostrado buen comportamiento agronómico y aceptación en los mercados de exportación.

Un elemento clave para el futuro del sector es que cerca del 40 % de los cerezos aún no ha alcanzado su plena producción. Esto implica que, incluso sin un aumento adicional de la superficie, la producción nacional podría incrementarse de manera significativa en los próximos años, a medida que los huertos jóvenes entren en su etapa productiva plena.

Exportaciones, mercados clave y ventaja estacional

De acuerdo con una encuesta nacional de agricultores realizada en 2025, el 58 % de las cerezas sudafricanas se exporta, mientras que el 28 % se destina al mercado interno. Menos del 1 % se procesa y el volumen restante se pierde o se descarta, lo que evidencia oportunidades de mejora en eficiencia y aprovechamiento de la producción.

cerezas sudafrica 4 El rápido desarrollo de los huertos y la maduración de nuevas plantaciones proyectan un crecimiento sostenido de la producción sudafricana.

Durante la temporada 2024/25, el Reino Unido se consolidó como el principal destino de exportación, absorbiendo el 60 % del total. La Unión Europea recibió el 18 %, mientras que Oriente Medio concentró el 12 %. Estos mercados valoran especialmente la calidad, firmeza y condición de la fruta sudafricana.

Una de las grandes ventajas competitivas de Sudáfrica es su calendario de exportación. Los envíos suelen comenzar en la semana 41 del año, aproximadamente dos semanas antes que Chile, lo que permite al país ingresar a los mercados cuando la oferta global aún es limitada. El pico de exportaciones se registra entre las semanas 46 y 52, coincidiendo con una alta demanda previa a las festividades de fin de año.

Desafíos sanitarios y expectativas de futuro

La industria sudafricana de la cereza mantiene altas expectativas respecto a la apertura del mercado chino, considerado uno de los más atractivos por su volumen y precios. Actualmente, el sector está llevando a cabo una segunda ronda de ensayos de tratamiento en frío para cumplir con los requisitos de cuarentena exigidos por China. Los resultados iniciales han sido positivos y se espera que las inspecciones remotas por video comiencen antes de fin de año, lo que podría habilitar las exportaciones a partir de la temporada 2026/27.

Paralelamente, los productores enfrentan el desafío de la drosófila de alas manchadas, una plaga relativamente nueva en el país. Este insecto provocó importantes pérdidas en arándanos la temporada pasada y representa una amenaza potencial para las cerezas. En respuesta, los productores trabajan junto al Ministerio de Agricultura y otros organismos estatales en estrategias de monitoreo y manejo integrado. Se han autorizado productos químicos de emergencia, una medida crucial considerando el corto ciclo de vida de la plaga en condiciones favorables.

En cuanto a la actual campaña, la cosecha ya concluyó en regiones del norte como Mpumalanga, donde los rendimientos superaron las expectativas iniciales. En el Estado Libre y el Cabo Occidental la recolección continúa, con proyecciones igualmente positivas. Las condiciones climáticas han sido favorables y se espera que la producción total supere la de la temporada 2024/25, reforzando el optimismo de una industria joven, pero en clara fase de consolidación y crecimiento.

Fuente: Produce Report con aportes de Redacción +P.