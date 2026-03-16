La nuez chilena entra a una temporada clave: 165 mil toneladas y nuevos desafíos comerciales

La industria proyecta una cosecha cercana a las 165 mil toneladas en 2026, mientras el mercado internacional presiona los precios de la nuez partida y fortalece la demanda por nuez con cáscara.

La industria chilena de la nuez inició la temporada 2026 con una proyección de producción cercana a las 165 mil toneladas, un volumen que mantiene al sector en niveles similares a los observados en los últimos años. Aunque la cifra refleja estabilidad productiva, el escenario comercial internacional exige una lectura cuidadosa tanto del comportamiento de los huertos como de las dinámicas del mercado global.

Ese fue uno de los principales diagnósticos que surgieron durante el primer Día de Campo del año organizado por la organización gremial ChileNut, realizado en Agrícola Vista Volcán, en la comuna de Requínoa, Región de O’Higgins. La actividad reunió a productores, exportadores, asesores técnicos y especialistas vinculados a la cadena productiva del nogal, en una jornada marcada por el análisis estratégico previo al inicio de la cosecha.

La instancia permitió revisar no solo las proyecciones de volumen, sino también aspectos clave relacionados con la calidad de la fruta, la preparación de maquinaria y los procesos logísticos necesarios para enfrentar una etapa determinante para el negocio exportador.

Información clave antes de la cosecha

Según explicó la gerenta general de ChileNut, Macarena Pons, el encuentro tuvo como objetivo entregar información técnica y comercial en un momento particularmente sensible del calendario agrícola. A pocos días del inicio de la cosecha, decisiones relacionadas con el manejo de los huertos, el momento de recolección o los procesos de secado y procesamiento pueden influir directamente en la condición final de la fruta y, por lo tanto, en su competitividad en los mercados internacionales.

“El objetivo es que los productores lleguen a la cosecha con la mayor cantidad de información posible, porque cualquier ajuste oportuno en el manejo puede marcar una diferencia en la calidad del producto final”, señalaron durante la jornada representantes del sector.

Desde el punto de vista productivo, la proyección de 165 mil toneladas presenta matices importantes dependiendo de la zona del país. Asesores técnicos indicaron que las regiones del centro y norte muestran, en términos generales, una producción inferior a la registrada la temporada anterior. En contraste, desde la Región del Maule hacia el sur se observa una recuperación de los volúmenes, lo que permitiría compensar parcialmente las caídas registradas en otras áreas productivas.

Este comportamiento regional responde, entre otros factores, a condiciones climáticas diferenciadas durante el ciclo agrícola y al desempeño variable de los huertos, elementos que influyen directamente en el rendimiento y en la calidad de la fruta.

Un mercado internacional exigente

Más allá del volumen, el foco del sector está puesto en el escenario comercial internacional, que vuelve a presentar desafíos relevantes para los exportadores chilenos.

Durante el encuentro, el gerente comercial de Pacific Nut, Domingo Calvo, advirtió que el mercado de la nuez partida continúa enfrentando presión en los precios debido a la oferta que aún permanece disponible desde California, uno de los principales competidores de Chile en el comercio global de nueces.

Este factor ha generado un contexto de mayor competencia en el segmento de productos procesados, obligando a los exportadores a ajustar sus estrategias comerciales y a buscar mayor eficiencia en la cadena productiva.

nuez arboles Productores y exportadores analizan el inicio de la cosecha en un contexto donde la calidad de la fruta será clave para competir en los mercados internacionales.

En contraste, la nuez con cáscara presenta perspectivas más favorables para la temporada 2026. La demanda proveniente de India, uno de los mercados más dinámicos para este producto, se mantiene sólida y podría impulsar mejores condiciones comerciales en comparación con otros formatos.

De acuerdo con Calvo, India continuará siendo el principal destino para la nuez chilena, consolidando una relación comercial que en los últimos años ha sido clave para el crecimiento del sector. A su vez, Europa seguirá desempeñando un rol relevante como mercado de destino, especialmente para fruta de alta calidad.

En este contexto, los actores de la industria coinciden en que la competitividad de Chile no dependerá únicamente del volumen disponible. La calidad del producto, su presentación y la capacidad de adaptarse a las preferencias de los distintos mercados se perfilan como factores determinantes para sostener la posición del país en el comercio internacional.

Macarena Pons subrayó que Chile mantiene ventajas estructurales para la producción de nueces, gracias a sus condiciones naturales y a la experiencia acumulada por los productores. El clima mediterráneo de la zona central, la calidad de los suelos y la ubicación geográfica del país permiten producir una fruta con características altamente valoradas por los compradores internacionales, como buen color, sabor equilibrado y una textura firme.

En un mercado cada vez más competitivo, donde la diferenciación no depende exclusivamente del precio, estos atributos pueden transformarse en uno de los principales respaldos de la oferta chilena. De esta manera, la temporada 2026 se presenta como un período de consolidación para la industria nogalera chilena. Con un volumen estable, pero con exigencias comerciales crecientes, el sector apuesta a fortalecer su posicionamiento internacional apoyándose en la calidad de su fruta y en una gestión productiva cada vez más especializada.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.