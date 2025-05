La pera de EE.UU. se recupera: cosecha completa y planes de promoción

Aunque aún es temprano para una estimación oficial del volumen total de la cosecha, las primeras proyecciones apuntan a un repunte significativo . “Es un buen repunte, no una gran cosecha que genere pánico”, afirmó Andrew Peterson, miembro de la junta, quien destacó que se trata de un equilibrio favorable que podría permitir estabilizar tanto la oferta como los precios.

El Fresh Pear Committee, que opera bajo una orden federal de comercialización, decidió mantener las contribuciones de los productores en 51.6 centavos por caja, distribuidos en 43.3 centavos para promociones, 4.5 para investigación y 3.8 para administración. Estos fondos alimentan las actividades del Pear Bureau Northwest, la entidad encargada de la promoción del fruto tanto en mercados nacionales como internacionales.

Uno de los temas centrales fue el impulso a las peras orgánicas, un segmento que ha perdido terreno en los últimos años. CarrieAnn Arias, presidenta del Pear Bureau Northwest desde julio de 2024, hizo un llamado enérgico a los productores para reanudar sus aportes voluntarios a este sector. “Estamos perdiendo dinero y espacio en las estanterías. Este es un año clave para el restablecimiento de las peras orgánicas”, advirtió Mike Taylor, de Stemilt Growers, reflejando un consenso creciente dentro de la industria.

Los productores admitieron que, en el pasado, se abstuvieron de hacer estas contribuciones por la percepción de que otros tampoco lo hacían. Sin embargo, el clima actual de cooperación y necesidad ha generado un nuevo compromiso para revitalizar la categoría orgánica a través de campañas de marketing específicas.

Exportación de peras

En paralelo, se trabaja en reactivar las estrategias de exportación, especialmente tras la pobre cosecha de 2024/25, que apenas superó los 10 millones de cajas debido a daños por heladas. Jeff Correa, director de marketing internacional, explicó que será necesaria una recuperación proactiva en mercados como Asia, Medio Oriente y América Central, que han permanecido inactivos debido a los desafíos logísticos generados por la pandemia.

pera promocion ELvSjHkUcAE7Dp3.jpg Todas las temporadas los productores destinan fondos para la promoción de sus peras en el mercado.

El presidente del Comité de Comercio Exterior, Bryan Peebles, instó a utilizar con mayor determinación los fondos del Programa Regional de Promoción Agrícola (RAPP, por sus siglas en inglés), un instrumento del Departamento de Agricultura de EE. UU. diseñado para fortalecer las exportaciones. “Ustedes tienen dinero que la industria no tiene, y nosotros no tenemos tiempo para esperar”, afirmó con vehemencia, advirtiendo que no deben pasar otros cuatro años intentando recuperar esos mercados.

A nivel nacional, la industria también planea un cambio de imagen. Arias presentó una visión renovada para la marca Pear Bureau Northwest, centrada en mensajes sobre salud y bienestar. En este esfuerzo, se ha sumado al equipo una dietista registrada, quien desarrollará contenidos y campañas que resalten los beneficios nutricionales de las peras para el consumidor estadounidense.

Tanto el presidente del directorio, Jordan Matson, como el vicepresidente, Don Gibson, destacaron la gestión de Arias y su equipo al presentar un presupuesto equilibrado que no solo sostiene las actividades actuales, sino que también permite reconstruir el fondo de reserva de la organización.

Además, se abordaron los desafíos técnicos relacionados con el almacenamiento y la manipulación de la fruta. Para enfrentarlos, se ha creado un nuevo grupo de trabajo integrado por distintos almacenes, cuyo objetivo será compartir mejores prácticas y asegurar que los consumidores reciban peras de calidad constante.

No obstante, esta recuperación de la producción estadounidense podría tener consecuencias directas para los exportadores de pera del hemisferio sur, especialmente Argentina. La mayor cosecha y los renovados esfuerzos por mantener y expandir los mercados podrían derivar en un incremento considerable de los stocks almacenados a partir de febrero de 2026, coincidiendo con el ingreso de fruta fresca del sur del continente al mercado estadounidense. Esta saturación del mercado podría dificultar el acceso y la competitividad de la pera argentina, que tradicionalmente encuentra en Estados Unidos uno de sus destinos clave durante su temporada de exportación.

Así, mientras los productores estadounidenses celebran una temporada prometedora, los exportadores del hemisferio sur observan con cautela esta tendencia, conscientes de que el equilibrio en el comercio global de fruta fresca puede depender de una sobreoferta prolongada en los meses clave del próximo año.

Fuente: Good Fruit Grower con aportes de Redacción +P.