La producción de la Patagonia dijo "presente" en Endeavor

Una vez más, Endeavor llegó a Neuquén para contagiar al público con su espíritu emprendedor y su “poder para transformar la realidad”, como dice su slogan principal. La organización de origen estadounidense, se encarga de “identificar a los fundadores de compañías innovadoras, de rápido crecimiento y con alto potencial” con la idea de “multiplicar el impacto de nuestros emprendedores , a través de historias y experiencias motivadoras, para inspirar a las nuevas generaciones”, describen en su sitio web.

Desde hace al menos seis años que se realiza en la región la Experiencia Endeavor Patagonia, en la cual participan emprendedores principalmente de los rubros producción, energía, finanzas, sistemas, gastronomía y turismo, entre otros. En el evento intervienen tanto speakers de renombre internacional que vienen de diferentes puntos, como referentes locales, quienes suelen contar al público sus propias experiencias y dar consejos, con el objetivo de inspirar a otros.

En la edición de agosto, que se realizó este jueves en el Centro de Convenciones Domuyo, ubicado en el Paseo de la Costa de Neuquén, participaron figuras muy reconocidas como Gerry Garbulsky, fundador de TED en español, Elena Alonso de Emerald Capital, famosa en redes como Elena Financiera y Horacio Marín CEO de YPF, entre otros.

Endeavor- (18) Maria Isabel sanchez

El panel patagónico productivo

Endeavor Patagonia comenzó cerca de las 13 horas ante un auditorio colmado. Cerca de las 15:30 horas se llevó a cabo el Panel Patagónico, moderado por Julio Viola (hijo) de Bodega Malma, en el que participaron Tomás Weiss de Weiss Burger, José Sojo de Café Delirante y Mariana Barrera de sidra Polkü. El propio Viola definió al panel como “exquisito” y destacó su mayoría barilochense.

Todos los invitados tenían en común que, antes de hacerse cargo de estos emprendimientos, tuvieron recorridos laborales diferentes. Como por ejemplo Mariana Barrera, que comenzó en la emprensa luego del fallecimiento de su padre “soy una emprendedora forzada, yo quería ser política”, dijo.

De hecho, Mariana, cuya familia es de Bariloche, se encontraba viviendo en Buenos Aires y tuvo que bajarse de los tacos que usaba en la gran ciudad, para ir a trabajar a la chacra ubicada en Villa Regina. El cambio de vida que tuvo que hacer para llevar las riendas de Polkü, la llevo a tocar muchas puertas para aprender y gracias a esto logro armar “una red enorme” y aprendió a hacer de todo

Por su parte, José Sojo habló sobre la pasión por el trabajo y dijo que ésta “se hace solo al andar”. También destacó la necesidad de hacer las cosas bien y el hecho de no quedarse con la duda y arrancar con lo que uno quiere. Además, habló de la venta online y afirmó que, con Internet, ahora se puede “ser el mejor” desde cualquier sitio y que antes esa posibilidad no estaba. Asimismo, dijo que trabajar desde la Patagonia tiene ciertas ventajas porque “estamos retirados de donde está la competencia”.

A su turno, Tomás Weiss, se definió más como gastronómico que tiktoker, aunque reconoció que disfruta de documentar los procesos. Sobre sus inicios, contó que tenía claro el producto que quería hacer, aunque no sabía nada sobre el tema. Dijo que “el emprendedor tiene que aprender a vivir con incertidumbre” y, hacia el final, contó una anécdota de un momento difícil que tuvo que atravesar, en el que casi cierran, cuando se vieron colapsados por la cantidad de gente que asistió al local un Día del Amigo.

Endeavor- (3) Maria Isabel sanchez

El CIATI y su impacto en la fruticultura

Otra de las charlas relacionadas al universo productivo regional, fue la de Rodolfo Ardenghi, ingeniero Químico y presidente del CIATI, el Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria, con sedes en Villa Regina y Centenario. El ingeniero Ardenghi, hizo un repaso cronológico de la institución y cómo se fue modificando su trabajo, además de remarcar que lo importante para el mundo emprendedor es “encontrar soluciones”.

El CIATI se creó en 1978 en una asociación entre el gobierno de Río Negro y el INTI, momento en que gran parte de la fruta se exportaba a Europa. Ya para 1986 la institución se tuvo que adaptar en términos de integración y transformación, en un asentamiento cooperativo que, según Ardenghi “debió defenderse de la industria del reclamo”. “Tomamos conciencia de nuestros conocimientos y mandamos a la gente a capacitarse al exterior” contó.

Ya en la década del 80 el laboratorio logró ser reconocido internacionalmente hasta el 2006 donde pasó a ser un Centro Tecnológico. Mientras que, en el periodo 1996-2006 el CIATI tuvo como objetivo “producir un volumen de resultados reales” y “fundamentar la defensa y garantizar las exportaciones frutícolas”.

Endeavor- Panel Patagonico (4) Maria Isabel sanchez

Esos mismos objetivos están hoy entre su misión principal, además de “vender un servicio de alto nivel desde el norte de la Patagonia”. “Hoy cualquier muestra que ingresa tiene resultados en 24 horas” aseguró el ingeniero y actual presidente del CIATI, desde hace 18 años en cargos directivos.

Como frase inspiradora, Rodolfo Arlenghi dijo: “no hay peor gestión que la que no se hace” y que este hacer, es lo que los llevó a diversificar mercados y abrir nuevas oportunidades a través de los productos tecnológicos. Hoy, trabajan con la Universidad de Huston para la biorremediación, la alimentación del futuro, la biotecnología y el microbioma, entre otros temas.

“Cuando empezamos no sabíamos lo que íbamos a construir, no veíamos el impacto de lo que estábamos haciendo”, finalizó el ingeniero. Una frase que resume un poco lo que dejaron las charlas de Experiencia Endeavor Patagonia para aprender, inspirarse y animarse a emprender.