Las cerezas chilenas conquistan Shanghái: así fue la destacada participación en China Fruit

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ciudad de Shanghái fue escenario de una nueva versión de la China International Fruit Expo (China Fruit), una de las ferias más relevantes del sector frutícola en Asia, con la presencia especial de las cerezas . En esta ocasión, Frutas de Chile tuvo una participación sobresaliente, consolidando su posición como uno de los principales actores en el suministro de frutas frescas hacia el gigante asiático.

La asociación se presentó con uno de los stands más llamativos del evento, donde predominó el color rojo, símbolo de la pasión con la que Chile produce y exporta lo mejor de su fruta fresca a distintos mercados del mundo. Este espacio se transformó en un punto de encuentro clave para importadores, distribuidores y compradores mayoristas , quienes se acercaron a conocer de primera mano la oferta chilena.

Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, encabezó la delegación nacional y destacó la relevancia de esta cita en el marco del inicio de la temporada de exportaciones. "Estamos preparando el inicio de la temporada de frutas frescas desde Chile a China. Estamos entusiasmados con lo que estamos haciendo, con mucha promoción, especialmente en cereza, con muchos socios y con mucha gente de la industria que ha visitado el stand de Chile en esta feria, que cada vez toma más valor y que tiene un toque mucho más local que lo que es Asia Fruit Logistica", señaló.

El dirigente adelantó que, tras la feria en Shanghái, la agenda internacional continuará con presencia en Asia Fruit Logistica en Hong Kong esta misma semana y con actividades en otros mercados estratégicos del sudeste asiático.

Chile, protagonista en la inauguración

La relevancia de la participación chilena quedó de manifiesto desde la inauguración oficial de la exposición. Marambio fue invitado por la organización a compartir escenario con representantes comerciales y diplomáticos de diez países, entre ellos Perú, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Filipinas, Francia, España, Estados Unidos y Camboya.

El stand chileno fue inaugurado en una ceremonia encabezada por el Embajador de Chile en China, Pablo Arriarán, acompañado por Alberto Cañas, director comercial de ProChile en Shanghái, así como por el equipo de Frutas de Chile integrado por Claudia Soler, directora ejecutiva del Comité de Cerezas, y Charif Christian Carvajal, director de marketing para Asia y Europa.

"Me parece una manera muy eficiente de llegar a los compradores mayoristas en este mercado que es tan dinámico y tan importante para nuestros agricultores. Esta feria se ha ido consolidando a lo largo de los años y tiene cada vez más prestigio". Sobre el futuro de la temporada, agregó con optimismo: "Tenemos mucho optimismo para el inicio de la nueva temporada en octubre… estamos confiando en que nos vaya muy bien".

Un puente hacia 1.400 millones de consumidores

La versión 2025 de la feria mantuvo como lema “World Fruit China Market” (Mercado mundial de frutas en China), reforzando su papel como plataforma para la innovación y la cooperación en toda la cadena de suministro. El encuentro busca ayudar a las empresas a mejorar su imagen de marca, ampliar canales de venta e inyectar nueva vitalidad al mercado chino, que cuenta con 1.400 millones de consumidores.

La China Fruit Expo es considerada la feria B2B de frutas más grande y profesional de China continental, organizada por la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Productos Alimenticios, Productos Locales y Subproductos Animales (CFNA), con el respaldo de Shanghai Everflourish Events Co. Ltd. Este año, atrajo a expositores de más de 40 países y regiones, consolidándose como un espacio de referencia para el comercio frutícola global.

cerezas china chile China es el principal mercado para la oferta exportable de cerezas de Chile.

En conversación con Frutas de Chile, la vicepresidenta de la CFNA, Yu Lu, subrayó la importancia de este evento en el intercambio agrícola internacional: "Es la mayor asociación de comercio y agricultura en China, representamos más del 70% del total del comercio y agricultura en volumen. Y la fruta es uno de nuestros productos importantes". La ejecutiva detalló que solo en 2024 el valor de las importaciones de productos frescos superó los 17.7 billones de dólares, lo que refleja la magnitud del mercado. "Queremos facilitar el intercambio global para la industria frutícola china y del mundo", puntualizó.

Además, destacó la relevancia de las cerezas chilenas dentro de las importaciones: "Las cerezas chilenas son la segunda fruta importada, tanto en volumen como en valor, solo por detrás del durián. Por eso hemos construido una relación muy fuerte con el Comité de Cerezas y con Frutas de Chile. Han hecho un trabajo muy inteligente aquí. Saben cómo enfrentar los desafíos y cómo hacer la promoción. Así que nos gusta tenerlos presentes".

Chile, socio estratégico para el mercado chino

La participación chilena en esta feria no solo reafirma la calidad y competitividad de la fruta nacional, sino también la sólida relación comercial con China, que en la última década se ha transformado en el principal destino de las exportaciones frutícolas chilenas, especialmente en el caso de las cerezas. El dinamismo del mercado chino y el prestigio ganado por los productos chilenos permiten proyectar un inicio de temporada auspicioso. Con presencia en eventos internacionales de primer nivel y con el respaldo de su diplomacia y gremios especializados, Frutas de Chile continúa consolidando su rol como embajador de la fruta fresca chilena en el mundo.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de la Redacción +P.