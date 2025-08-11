Los chacareros afectados por el granizo recibirán su compensación en un único pago

En un giro significativo respecto a años anteriores, el Gobierno de Río Negro ha anunciado una medida excepcional para asistir a los 81 productores frutícolas afectados por el granizo. A diferencia de los pagos fraccionados y demorados del pasado a los afectados por este fenómeno climático, este año se realizará un pago único de $1.114.781.737,52 , con el objetivo de ofrecer un alivio inmediato a la delicada situación económica del sector.

La decisión, que se considera una excepción debido al complejo contexto productivo actual, busca proveer a los fruticultores el capital de trabajo que necesitan de manera urgente para continuar con sus actividades. Los productores beneficiados son aquellos que sufrieron pérdidas de entre el 30% y el 80% de su producción a causa de las tormentas.

Un cambio en la gestión del Ente de Granizo

Este mecanismo de asistencia se canaliza a través del Ente de Granizo, una herramienta establecida por la Ley Provincial N° 4581. Este fondo mixto, que se nutre de los aportes de los propios productores y del Gobierno Provincial, ha sido fundamental para brindar apoyo ante desastres climáticos. La administración del ente está en menos de una comisión que integra a representantes de las cámaras de productores y del Gobierno.

El ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy resaltó el compromiso del gobierno con los productores locales, señalando que esta medida es una respuesta directa a la crisis: "Este esfuerzo excepcional refleja nuestra decisión de estar al lado de los productores, que atraviesan momentos difíciles. No se trata solo de pagar, sino de brindar soluciones rápidas para que puedan recuperar su actividad productiva y seguir adelante con sus proyectos".