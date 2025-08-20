Nueva temporada de riego: "Estamos solos y abandonados"

Con puntualidad comenzó este martes el acto de inauguración de una nueva temporada de riego en el Alto Valle. Se hizo en el dique Ingeniero Ballester, y fue encabezado por el nuevo titular del Departamento Provincial de Aguas (DPA), y presidente de Generación y Riego, Gastón Renda, quien fue designado por unanimidad en la Legislatura en febrero pasado. Esta vez no acudió el gobernador, Alberto Weretilneck, ni el ministro de Desarrollo Productivo, Carlos Banacloy, como hicieron notar algunos productores que asistieron. Entre ellos se encontraba el presidente del Consorcio de Riego y Drenaje de Cipolletti, Eduardo Artero, quien consultado sobre la actualidad de esas organizaciones disparó: “Seguimos igual de solos y más abandonados”.

Por su parte, el gobierno provincial, difundió información a la prensa dando cuenta de inversiones globales en todos los sistemas de riego provinciales cercanas a los 1.400 millones de pesos.

Hoy el índice de cobrabilidad del canon de riego promedia el 60% entre los distintos consorcios, y entonces “con lo que se recauda no alcanza”, por lo tanto, algunas de estas organizaciones se la “rebuscan”, alquilando a terceros alguna de sus maquinarias.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.06.11 (3)

“Fue un buen discurso el del nuevo superintendente”, aclaró este productor, que supo encabezar en su momento la Federación de Productores, y que hoy tiene entre sus principales preocupaciones que “todos los meses sacan de la producción cientos de hectáreas, con nuevos loteos, canchas de fútbol o bases petroleras”.

Durante el acto, el superintendente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), destacó que “algo que parece tan simple como abrir compuertas significa mucho más: ahí corre la esperanza y la ilusión de nuestros productores en tener una gran temporada. La identidad de esta provincia está marcada por el agua, por el sistema de riego y por el esfuerzo de quienes trabajan la tierra”.

El problema son los comuneros

La existencia de un importante número de chacras abandonadas, deriva en lo que consideró que es el “principal problema” que afronta el sistema de riego, que es el mal estado de la red de canales comuneros, el último tramo del complejo sistema de regadío, del que se abastecen entre 10 y 15 chacareros.

Es que la limpieza y mantenimiento de esos tramos, queda en mano de los productores, y como hay largos tramos de tierras improductivas, “el productor que queda tiene que limpiar los metros que le corresponden a otros”.

Artero se lamentó porque los municipios de la región no ponen límites a este avance “del cemento”, sino todo lo contrario “porque son ellos los que fomentan los nuevos loteos a pesar de que hay tanta tierra disponible”.

Ese avance, para los consorcios, implica menos contribuyentes en su padrón, pero los costos de mantenimiento se mantienen fijos porque de todas maneras hay que limpiar toda la red para que el agua llegue hasta el último usuario.

WhatsApp Image 2025-08-19 at 12.06.11 (4)

“Acá el agua es casi regalada, si se la compara con lo que sale regar con bombas. Pero eso muchos eligen el valle, como los que hacen pasturas, por la disponibilidad de agua, que les permite tener los buenos rindes que están teniendo”, explicó el dirigente.

Consultado sobre la asistencia que reciben por parte del Estado provincial, remarcó que “a algunos consorcios, cuando están ahogados, les tiran un salvavidas”, pero aclaró que en términos generales los últimos aportes fueron “para la época de la pandemia, cuando nos ayudaron a pagar los sueldos”.

De todas maneras, en términos generales, “el sistema está bien mantenido y funcionando”, a partir de los recursos que se generan con los 130.000 pesos por hectárea y por año que se le cobra a cada regante.

“Eso, regando con un motor eléctrico, te lo gastás en un día”, hizo notar Artero, quien analizó que “es un costo insignificante en relación con la producción que podés tener en una hectárea”.

limay WEB-CIERRE-RECORRIDA-CONSORCIO-DE-RIEGO-CENTENARIO_R1A2832.jpg

14 obras

Renda usó sus redes sociales para dar cuenta que “luego del corte 2025 que nos permitió encarar relevamientos, proyectos y obras clave, como la que finalizamos en General Roca, a pocos metros de la central hidroeléctrica Julio A. Roca”.

Detalló que “llegamos en tiempo y forma con las 14 obras planificadas y ejecutadas desde el Departamento Provincial de Aguas, que sumaron $1.400 millones de inversión provincial, garantizando que nuestros sistemas de riego sigan siendo uno de los grandes motores de la producción rionegrina”.