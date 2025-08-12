Pera en EE.UU.: más producción y ambición exportadora para 2025/26

Después de varias temporadas marcadas por volúmenes reducidos y exportaciones a la baja, la industria de la pera del noroeste de Estados Unidos —que abarca los estados de Oregón y Washington— se encamina a una recuperación significativa en la temporada 2025/26. El sector prevé que la producción supere los 16 millones de cajas, una cifra que, aunque representa un fuerte repunte frente al mínimo histórico de la temporada pasada, se considera un volumen normal en comparación con el promedio de los últimos diez años.

En conjunto, Washington y Oregón conforman la mayor región productora de peras del país. Producen aproximadamente el 88% de todas las peras frescas cultivadas en Estados Unidos y más del 96 % de todas las peras de invierno (variedades distintas de la Bartlett, como Bosc y Anjou). También representan el 92 % de las exportaciones de peras frescas de Estados Unidos.

Según Jeff Correa, director de marketing internacional de Pear Bureau Northwest (PBNW) y presidente de la Asociación Mundial de Manzanas y Peras (WAPA), esta recuperación productiva abre la puerta a una estrategia más ambiciosa de exportación. “Para los productores, la temporada 2025/26 marca un cambio de rumbo. Un retorno a la normalidad de los cultivos con buenos volúmenes para todos los mercados de exportación y, por consiguiente, una renovada ambición exportadora”, afirmó.

Correa explicó que, tras un 2024 con la cosecha más pequeña en más de cuatro décadas, el repunte de la oferta permitirá no solo abastecer con holgura a los mercados tradicionales como México, Canadá y Centroamérica, sino también impulsar una expansión hacia América del Sur, Asia y Medio Oriente. Muchos de estos destinos formaron parte en el pasado del “top ten” de exportaciones de la industria y ahora se busca recuperar la participación de mercado perdida.

Un momento estratégico, pero complejo para la pera

El plan llega en un contexto global cargado de incertidumbre. Factores como los aranceles, la volatilidad en los envíos marítimos y la inestabilidad geopolítica complican el panorama competitivo. Sin embargo, Correa considera que también existen oportunidades: “Los posibles acuerdos comerciales podrían abrir un mejor acceso a mercados globales clave”, señaló.

Para concretar esta expansión, PBNW se apoyará en herramientas como el Programa de Acceso al Mercado del USDA y el Programa Regional de Promoción Agrícola, buscando conformar una cartera de exportaciones más equilibrada y menos dependiente de los dos mercados principales.

El mercado mundial de la pera presenta contrastes según el origen de la producción. Correa subrayó que algunos exportadores del hemisferio sur han experimentado un año sólido debido a la escasez de fruta en el mercado estadounidense y, por extensión, en México y Canadá. No obstante, advierte que la tendencia general ha sido de estancamiento desde la pandemia.

El aumento de costos logísticos y de producción, sumado a presiones inflacionarias, ha modificado el comportamiento de los consumidores. “Muchos compran menos cantidad de peras o buscan alternativas si el precio es demasiado alto”, explicó Correa. En este sentido, la reciente depreciación del dólar podría ayudar a moderar el impacto de los precios en el exterior durante la próxima temporada.

Perspectivas para 2025/26

La expectativa de volver a un nivel de producción saludable brinda a la industria de la pera del noroeste una oportunidad para reposicionarse en el escenario internacional. Los productores del condado de Chelan, en Washington, y de otras zonas clave confían en que el aumento de la oferta, sumado a estrategias de promoción y diversificación de mercados, permita fortalecer la presencia global de la fruta.

Si bien los desafíos persisten, la combinación de un dólar más débil, programas de apoyo a las exportaciones y la determinación del sector apunta a que 2025/26 sea un año de transición hacia un nuevo ciclo de crecimiento. Para Correa y sus colegas, la meta es clara: volver a colocar a la pera del noroeste de EE. UU. en la mesa de los consumidores de todo el mundo.

Fuente: Carl Collen/ Eurofruit con aportes de la Redacción +P.