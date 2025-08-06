Récord en exportaciones: peras argentinas alcanzan su mayor nivel en 10 años

Las exportaciones argentinas de peras alcanzaron en los primeros siete meses de 2025 un volumen total de 275.700 toneladas, marcando un hito en la historia reciente del sector frutícola nacional. Según estadísticas oficiales del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), esta cifra no sólo representa un incremento del 5% interanual , sino también una suba del 9% en comparación con el promedio del mismo período durante las últimas cinco temporadas (2020-2024).

El dato cobra aún más relevancia al constatar que este volumen exportado es el más alto registrado en la última década, en un contexto particularmente desafiante para los productores y exportadores. Así lo afirmó un referente de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI): “Es un dato importante, teniendo en cuenta todos los problemas que está atravesando la actividad. Esto en definitiva muestra que el sector no baja los brazos frente a un escenario desfavorable”.

El buen desempeño no es producto de un impulso aislado, sino de una tendencia que comenzó a consolidarse a partir de 2023. De hecho, si se compara con los datos correspondientes a 2022, se observa un salto del 30% en las exportaciones. En términos absolutos, eso representa un crecimiento de 63.000 toneladas en tan solo tres años (de 213.000 a 275.700 toneladas).

Una parte importante de este salto responde, según fuentes del sector, a la liberación de stock acumulado: “Hay que tener en cuenta que mucha fue la pera que salió en los primeros meses del año y que venía de la temporada anterior, producto de los elevados stocks existentes al cierre de 2024”, detalló el empresario de CAFI.

En este sentido, los datos mensuales también reflejan este comportamiento. Enero fue un mes clave, donde se registró un incremento superior al 80% en las exportaciones de peras respecto al mismo mes de 2024, marcando el inicio de una curva ascendente que, según proyecciones, se mantendría estable hasta fin de año.

El mapa de los destinos internacionales de la pera argentina no ha mostrado grandes variaciones estructurales, pero sí algunos cambios significativos en los volúmenes y el orden de importancia de los socios comerciales.

Brasil se consolida como el principal comprador, con 96.500 toneladas adquiridas entre enero y julio de 2025, lo que representa un aumento del 8% interanual. En segundo lugar, aparece Estados Unidos, que este año desplazó a Rusia y pasó a ocupar una posición clave con 52.200 toneladas importadas, cifra que marca un crecimiento del 20% respecto a 2024.

Rusia, por su parte, ocupa el tercer lugar, con 50.200 toneladas y un aumento del 6% frente al año anterior. Estos tres países concentran una porción significativa del comercio exterior de peras argentinas, dando estabilidad a la balanza exportadora del sector.

Las manzanas crecen, pero con limitaciones

En paralelo al desempeño destacado de las peras, las manzanas argentinas también mostraron una mejora en sus envíos al exterior, aunque a un ritmo más moderado y con desafíos pendientes. En los primeros siete meses del año, las exportaciones totalizaron 55.900 toneladas, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al mismo período de 2024.

Sin embargo, al contrastar estos números con el promedio de las últimas cinco temporadas, el incremento es marginal: apenas un 1%. El análisis sectorial apunta a factores estructurales que dificultan un despegue sostenido en esta fruta.

“Nos falta calidad y nuevas variedades para poder dar un salto cuantitativo importante en la exportación de manzanas”, indicó el representante de CAFI, en clara alusión a la necesidad de inversión en innovación varietal y mejora tecnológica.

Los principales destinos de las manzanas argentinas en lo que va de 2025 son Brasil, Paraguay, Bolivia y Rusia, mercados que en conjunto concentran el 65% del total de las exportaciones de esta especie. Si bien el crecimiento en volumen es bien recibido por el sector, el margen para continuar expandiéndose dependerá, en gran parte, de la capacidad de adaptación y modernización de la oferta.

Una señal positiva en un contexto complejo

En conjunto, el desempeño de las peras y manzanas en el comercio exterior ofrece una lectura positiva para el complejo frutícola argentino, especialmente en un año marcado por condiciones económicas adversas, inflación interna, costos logísticos elevados y baja competitividad cambiaria.

El récord alcanzado por las peras no sólo marca un logro estadístico, sino que refleja la resiliencia de una cadena productiva que sigue apostando a los mercados internacionales. A la vez, la situación de las manzanas deja en claro que aún existen cuellos de botella que deben ser superados para lograr un despegue similar.

Las proyecciones para el resto del año son alentadoras, en especial si se mantienen las condiciones sanitarias y logísticas actuales. El desafío, ahora, es consolidar este crecimiento y avanzar hacia una mejora estructural del sector que le permita competir en igualdad de condiciones con los principales exportadores del hemisferio sur.

Fuente: Redacción +P con estadística del SENASA.