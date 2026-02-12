PISEF: la nueva herramienta del INTA para exportadores de fruta en un mercado exigente

Con foco en la inocuidad y la competitividad, la plataforma analiza plaguicidas, tiempos de carencia y requisitos internacionales para la fruticultura del Alto Valle.

En un contexto donde la producción frutícola enfrenta crecientes exigencias sanitarias y de inocuidad tanto a nivel nacional como internacional, el desarrollo de herramientas técnicas que permitan planificar con precisión los manejos fitosanitarios se vuelve fundamental. En ese escenario, la plataforma PISEF, creada por el INTA Alto Valle en conjunto con el CIATI, se posiciona como un instrumento clave para el diseño de planes sanitarios en manzanos y perales, y próximamente en cerezos.

El objetivo central de PISEF es brindar información técnica integrada y actualizada que facilite la toma de decisiones en el manejo de plagas y enfermedades, asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes en Argentina y en los principales mercados compradores de fruta fresca de la región. La plataforma surge como respuesta a la necesidad de ordenar y sistematizar un gran volumen de datos que, hasta el momento, se encontraban dispersos en diferentes documentos técnicos, normativas legales, publicaciones científicas y comunicaciones institucionales.

Información integrada para decisiones más precisas

Para su desarrollo, PISEF articula información proveniente de organismos y entidades de referencia como el SENASA, CASAFE, INTA, CIATI y el ámbito académico, tanto local como internacional. Esta integración permite a productores, asesores técnicos y exportadores contar con una base sólida y confiable al momento de definir estrategias de protección vegetal.

Uno de los ejes centrales de la plataforma es el análisis detallado de los plaguicidas más utilizados en la región, incluyendo insecticidas, acaricidas y fungicidas. Para cada principio activo, PISEF ofrece información precisa sobre marcas comerciales disponibles, dosis recomendadas, registros por cultivo y plaga autorizados en Argentina, tiempos de carencia y niveles de tolerancia establecidos.

Además, la herramienta incorpora el cálculo del Intervalo de Pre-Cosecha (IPC), definido como el período necesario para lograr residuos no detectables o “Cero Residuo”, considerando una sola aplicación del producto durante la temporada, un volumen de aplicación acorde al Tree Row Volume (TRV) y un monte sin protección de malla antigranizo. Este dato resulta de especial interés para quienes apuntan a mercados que priorizan estándares de inocuidad cada vez más estrictos.

manzana salinidad tolerancia a la salinidad (1) El desarrollo apunta a optimizar el diseño de planes sanitarios en manzanos, perales y próximamente cerezos, alineando la producción con las exigencias globales.

Otro aspecto destacado es el análisis del IPC en función de la tolerancia más restrictiva entre distintos destinos comerciales. En este estudio se contemplan los requisitos de Argentina, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, Gran Bretaña, Brasil, México e Israel. Para cada principio activo se identifica cuál es el país que establece el límite máximo de residuos (LMR) más bajo y se detallan los valores expresados en partes por millón (ppm). Asimismo, debido a la importancia de los estándares secundarios de comercialización, la plataforma incorpora específicamente la tolerancia fijada por la Unión Europea, uno de los mercados más exigentes para la fruta argentina.

Exigencias internacionales y manejo responsable

En línea con las demandas del comercio internacional, PISEF también incluye el valor de la Dosis Aguda de Referencia (ARfD), expresada en miligramos por kilo de peso corporal por día (mg/kg bw/día). Este parámetro es indispensable para la exportación de frutas frescas a Europa, ya que define la cantidad máxima de una sustancia que puede ingerirse en una comida o en un día sin representar un riesgo apreciable para la salud. En algunos casos, se presentan dos valores de ARfD: uno correspondiente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y otro al sistema conjunto FAO/OMS (JMPR). Cuando figura un único valor, se debe a que ambas entidades coinciden en su evaluación.

La plataforma no solo aporta información sobre residuos y tolerancias, sino que también contribuye al manejo responsable de plaguicidas desde el punto de vista técnico. Para cada principio activo se detalla su clasificación química, modo de acción y número de grupo químico según los criterios del IRAC (Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas) y el FRAC (Comité de Acción para la Resistencia a Fungicidas). Esta clasificación es fundamental para diseñar estrategias de rotación adecuadas y evitar la aparición de resistencias, un problema creciente en la producción frutícola.

Finalmente, PISEF integra un acceso directo a información actualizada sobre el desarrollo estacional de dos plagas clave en la región: carpocapsa y grafolita, a través de las herramientas CARPOGRADOS y GRAFOGRADOS. Este componente permite ajustar con mayor precisión el momento de aplicación de los tratamientos, optimizando su eficacia y reduciendo riesgos de residuos.

Con esta iniciativa, el INTA Alto Valle y el CIATI refuerzan el compromiso con una fruticultura regional más competitiva, sustentable y alineada con los estándares internacionales, brindando a los actores del sector una herramienta técnica de alto valor estratégico.

Fuente: INTA con aportes de Redacción +P.