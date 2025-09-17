Producción de manzanas en Brasil crecerá a 1,1 millones de toneladas

Para esta temporada que se avecina, se proyecta una mayor cosecha tanto en volumen como en calidad.

Tras varias temporadas marcadas por la inestabilidad climática y las pérdidas productivas, el sector frutícola brasileño comienza a proyectar un escenario de recuperación. Según la Asociación Brasileña de Productores de Manzanas (ABPM), se espera que la cosecha nacional de manzanas alcance los 1,1 millones de toneladas en 2026, un volumen que devolvería a la producción a niveles históricos y aliviaría la presión sobre la balanza comercial de la fruta.

La manzana ocupa un lugar privilegiado en la dieta de los brasileños. Junto con la banana y la naranja, integra el podio de las frutas más consumidas en el país. De la producción anual de aproximadamente un millón de toneladas, cerca del 80 % se destina al consumo interno, lo que equivale a unas 800.000 toneladas, o cerca de 4,2 kilos por habitante. El restante 20 % se reparte entre la industria y la exportación.

En las últimos tres campañas, sin embargo, los números mostraron una tendencia descendente. En 2022/23, la producción alcanzó los 1,05 millones de toneladas; en 2023/24 cayó a unas 830.000 toneladas; y la cosecha 2024/25 se cerró con un rango de 850.000 a 900.000 toneladas, según datos del Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada (Cepea). La principal causa ha sido la escasez de horas de frío, factor indispensable para el buen desarrollo de los manzanos en el sur del país.

El retroceso productivo obligó a incrementar las importaciones. Solo en 2024, Brasil compró 235.000 toneladas de manzanas provenientes de Chile, Italia y Argentina. Al mismo tiempo, las exportaciones se mantuvieron bajas, en torno a las 10.000 toneladas, concentradas en el mercado indio, donde en algunos casos se obtienen mejores retornos que en el mercado interno.

Cosecha de manzanas 2026

El optimismo para 2026 se apoya en un cambio climático favorable. “El invierno de este año fue uno de los mejores de los últimos seis o siete años. Es un invierno normal. Viendo las plantas en el campo, ya están empezando a brotar. Tenemos potencial para volver a los niveles normales”, aseguró Celso Zancan, director de Logística y Mercado Externo de la ABPM y de la empresa Rasip Agro, que produce unas 70.000 toneladas anuales.

La producción de manzanas en Brasil se concentra casi en su totalidad en los estados del sur: Santa Catarina aporta el 50,1 %, Rio Grande do Sul el 46,8 % y Paraná el 2,2 %. En Santa Catarina, el municipio de São Joaquim es reconocido como la capital nacional de la fruta, representando un 35 % de la producción y del área cultivada. Sus inviernos acumulan hasta 900 horas de frío con temperaturas por debajo de los 7 °C, condición ideal para los manzanos.

Los productores, sin embargo, advierten sobre los costos y riesgos de la actividad. Mariozan Correa, agricultor de São Joaquim, señaló: “Uno está preparado para una o dos cosechas decepcionantes, más aún no. No creo que haya gente lo suficientemente preparada para manejar más de dos pérdidas seguidas”. El fruticultor también destacó el elevado gasto en defensivos agrícolas, que puede llegar a US$1.440 por aplicación, con un promedio de 35 aplicaciones por temporada, aunque su meta es reducirlas a 30.

manzana brasil aldair-5518997 La producción se concentra en los estados del sur de Brasil.

El valor económico del sector es igualmente significativo. Rasip Agro, una de las principales compañías del rubro, estima un movimiento anual de hasta US$46 millones, impulsado principalmente por la producción de las variedades Fuji y Gala, que representan el 98 % de la oferta nacional. Su buena conservación poscosecha permite que estén disponibles en el mercado durante todo el año.

Buenas expectativas

Una vez cosechadas en el sur del país, las manzanas recorren miles de kilómetros hasta llegar a las góndolas de todo Brasil. El trayecto puede superar los 3.600 kilómetros, como el que une Caxias do Sul con Recife, realizado en camiones refrigerados que garantizan la calidad de la fruta en destino.

Con la expectativa de una producción de 1,1 millones de toneladas en 2026, los actores del sector confían en que el mercado recupere estabilidad. Si bien la amenaza climática seguirá latente, el buen desempeño del invierno más reciente ha devuelto la esperanza de que Brasil vuelva a ser autosuficiente en el abastecimiento interno y reduzca su dependencia de las importaciones.

La manzana, que ya forma parte de la cultura alimentaria del país, promete recuperar su brillo en los próximos años, consolidando a Brasil como uno de los principales productores del hemisferio sur.

Fuente: Abrafrutas con aportes de la Redacción +P.