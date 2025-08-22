Radical propuesta salarial de empresarios frutícolas para aliviar cargas sociales

Con un marcado enojo de los dirigentes sindicales terminó la reunión paritaria celebrada entre los empresarios frutícolas y los trabajadores del sector , con una propuesta patronal que refleja el norte que persiguen tanto exportadores como otros actores de la actividad: reducir –lo máximo posible dentro del marco legal– los aportes patronales, que son los que alimentan el sistema de seguridad social (caja de jubilaciones) y las obras sociales.

El esquema consiste, según explicaciones brindadas desde el sindicato, en que se saquen del básico toda suma adicional, que pasaría al segmento “no remunerativo”, y de ese modo se achicaría “casi a la mitad” el salario básico (remunerativo).

Repasados los números que pusieron sobre la mesa los paritarios de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), “termina siendo la misma plata, sin ningún aumento”, se quejó en diálogo con +P Marcos Bielma, secretario general del Sindicato de Obreros Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén (SOEFRYN). “Es una burla y falta de respeto para nuestros compañeros/as”, dice el mensaje que se hizo circular por servicios de mensajería y redes sociales.

“No solo que no dan un aumento, sino que proponen el mismo sueldo que se acordó en marzo, pasado a forma no remunerativa (en negro)”, reza la comunicación oficial. Sobre los argumentos empresarios, Bielma sostuvo que “ellos dicen que, al no tener descuentos, eso nos beneficia”.

Para graficar, detalló: “Ponele que el sueldo promedio del embalador hoy es de 1.650.000, y la mitad es remunerativo (unos 825.000 pesos), ahora quieren bajar el básico a la mitad, a unos 450.000 pesos”, mediante el traspaso de adicionales remunerativos a no remunerativos.

“No les vamos a aceptar esta propuesta y llegado el momento vamos a exigir aumentos retroactivos”, adelantó el sindicalista, quien consideró que “podríamos aceptar si vemos un aumento real, pero este es un aumento disfrazado”.

Las partes se verán las caras una vez más en dos semanas y media, el 10 de septiembre. Mientras, el sindicato planea esperar al momento en que los empresarios tengan que abrir sus cámaras de frío para trabajar la fruta de postemporada “y les vamos a reclamar por todo el sueldo”, concluyó Bielma.

“¡Pasar toda la escala pasada (a no remunerativo) y bajar el básico, diciendo que de esa forma –al no tener descuentos– subiría el sueldo... es una locura y tomada de pelo!”, culmina el comunicado gremial.

Fuente: Redacción +P