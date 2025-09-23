heladas

Vuelven las heladas a los valles del norte de la Patagonia

Se esperan heladas, ya que las temperaturas perforarán los 0°C en parte de la madrugada de mañana. El valle vuelve a estar en alerta.

Vuelven las temperaturas bajo cero en la región productiva del Valle. Según adelanta el pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la noche y la madrugada del miércoles, se esperan vientos del noreste. Nubosidad en aumento hacia la madrugada de mañana. Dependiendo de la evolución da la nubosidad y del viento, probabilidad de heladas débiles en los valles.

A continuación, el detalle de las diferentes zonas:

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo con nubosidad variable.

Presión en ascenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC

