Vuelven las heladas a los valles del norte de la Patagonia
Se esperan heladas, ya que las temperaturas perforarán los 0°C en parte de la madrugada de mañana. El valle vuelve a estar en alerta.
Vuelven las temperaturas bajo cero en la región productiva del Valle. Según adelanta el pronóstico elaborado por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para la noche y la madrugada del miércoles, se esperan vientos del noreste. Nubosidad en aumento hacia la madrugada de mañana. Dependiendo de la evolución da la nubosidad y del viento, probabilidad de heladas débiles en los valles.
A continuación, el detalle de las diferentes zonas:
PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC
PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)
Cielo con nubosidad variable.
Presión en ascenso.
Vientos débiles del noreste.
PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES
Temperaturas mínimas probables: (-2) a 1ºC
