Barrera sanitaria: Patagonia avanza en la judicialización de la Resolución 180 del SENASA

“Encuentros como estos de hoy, con las autoridades provinciales, los están manteniendo las distintas federaciones y sociedades rurales en sus respectivas provincias”, confirmó Daniel Lavayén, dirigente de Río Negro y miembro de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), quien adelantó la estrategia respecto de cuestionar la legalidad de la resolución del SENASA.

La medida fue puesta bajo la lupa por algunos dirigentes de las rurales que, al mismo tiempo, son abogados, y ya detectaron algunos flancos objetables. El principal es que una medida de este tipo, que altera una política sanitaria nacional, debe ser sometida a una consulta pública en tres instancias: internacional, nacional e interna. En el encuentro se evaluó que no se cumplió con ninguna de esas exigencias. El primer paso evaluado fue presentar un recurso administrativo ante el gobierno nacional y, si no hay una respuesta favorable (es decir, si no se cumplen los pasos que marca el ordenamiento legal), no se descarta presentar un recurso ante la Justicia ordinaria.

Nación se mantiene firme con la decisión de flexibilizar la barrera sanitaria

Luego de un repaso de la última reunión en Buenos Aires, en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, se coincidió en que no ha variado la postura de los funcionarios nacionales, aunque cambien los interlocutores.

La otra postura de los productores de Río Negro es aferrarse a las notas que se enviaron tanto a la Unión Europea como a Chile. Sostienen que, hasta que esos compradores no se expidan, no se deben hacer cambios en la barrera sanitaria.

“No se respetó el mecanismo de la consulta pública”, dijo uno de los asistentes al encuentro virtual. Por lo tanto, los próximos pasos serán realizar una presentación administrativa y, en caso de no haber respuesta o de no subsanarse los errores, “se irá con un recurso contencioso-administrativo”, que son aquellos que se utilizan una vez agotadas las vías administrativas.

Caputo y Sturzenegger.webp Los ministros Caputo y Sturzenegger son los que están impulsando la desregulación del mercado de carnes en todo el país.

Mientras tanto, el tiempo corre y quedan pocos días de maniobra, si se tiene en cuenta que la prórroga de la flexibilización de la barrera vence este 16 de junio. Pasado ese día, si el SENASA no toma ninguna otra medida, podría ingresar la plancha de asado desde el norte del río Colorado.

Desde el organismo sanitario nacional mantienen un fuerte hermetismo sobre el tema. "Esto se tiene que dirimir a nivel político", señalaron fuentes del SENASA que pidieron estricto 'off'. Por otra parte, desde los ministerios de Economía, liderado por Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, aseguran que la medida no tiene marcha atrás. Anticipan que los países a donde exportamos no van a poner ningún reparo a los cambios que se impulsan sobre la barrera sanitaria.