Barrera sanitaria: "vamos por una prórroga de la prórroga"...la Patagonia resiste

Pertrecho 2: El partido Somos Fueguinos presentó un proyecto en la Legislatura de Tierra del Fuego para crear una barrera sanitaria provincial —en caso de que Nación insista con la flexibilización—, con el fin de evitar que Chile les prohíba el paso por su territorio cuando llegue la temporada de sacar su producción de corderos. Ocurre que en la isla no hay un frigorífico, y deben cruzar su ganado en pie (sí o sí deben pasar por territorio chileno) para ir a faenar a establecimientos de Santa Cruz. Si ya de por sí en la isla está buena parte de la sociedad movilizada por la posible baja de unos 7.000 puestos de trabajo por el ingreso de celulares importados, que se les caiga su otra economía —como es la ganadería— sería echar nafta al fuego. “Las consecuencias para la provincia, si la barrera se levanta y se conoce un brote de fiebre aftosa en el país, no son insignificantes, porque Chile podría frenar la circulación —evitando exportar al continente la producción de la provincia—, la cual no cuenta con la infraestructura para faenar localmente. Esto evidencia que la resolución no prevé la capacidad de contener las contingencias que la decisión pueda traer aparejadas, poniendo en riesgo no solo el estatus sanitario del país, sino el capital de todos los productores”, dice el proyecto.

Pertrecho 3: Los frigoríficos de la Patagonia están por estas horas haciendo consultas directas a sus compradores para saber qué actitud tomarán en caso de que se levante la barrera sanitaria. Tal vez sea esta una de las cartas más poderosas, pero aún se esperan las respuestas formales. Por lo pronto, el presidente de la Sociedad Rural de Río Gallegos, Enrique Jamieson, advirtió que permitir el ingreso de carne con hueso vacunada puede provocar el cierre de mercados internacionales que valoran el estatus sanitario actual. “Lo peligroso es que países que hoy nos compran carne con hueso, al saber que se pierde el resguardo sin vacunación, dejen de hacerlo, afectando directamente la economía regional”, señaló Jamieson en declaraciones a LU85 Canal 9 de Santa Cruz.

Opinión sobre el levantamiento de la barrera sanitaria

Pecado de omisión: Desde +P accedimos a las cartas que las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del SENASA enviaron a funcionarios de la Unión Europea y Chile. En el primer caso, la misiva fue remitida a Carolina Boeshertz, jefa de la Unidad de Relaciones Internacionales Bilaterales de la Comisión Europea, que tiene despacho en Bruselas. Una carta de tono similar fue enviada a Carlos Orellana Vaquero, jefe de la División de Protección Pecuaria en el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. Los documentos se muestran a continuación.

Básicamente, lo que hace el Estado nacional es informar que el 16 de junio levanta la barrera, y que están sus técnicos a disposición para evacuar dudas. Traducido: les damos la oportunidad de patalear; si no lo hacen, tenemos un escollo menos para flexibilizar la barrera.

El argumento central es que el ingreso de carne de una zona libre de aftosa con vacunación (norte del río Colorado) a una zona libre de aftosa sin vacunación (sur del río Colorado) se haría con exigencias “más estrictas que los requisitos establecidos en el Código Terrestre de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)”.

Luego de aclarar que “entendemos procedente informar a nuestros socios comerciales sobre la actualización de la normativa argentina”, se ponen a disposición: “En el marco de nuestro vínculo comercial, basado en la transparencia, confianza y seguridad sanitaria, nuestros técnicos quedan a disposición para brindar explicaciones adicionales si fueran necesarias para vuestro mejor entendimiento”. Ambas notas llevan la firma de Daniel Alejandro Caria, director nacional de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La hora de los bifes: El despoblamiento de campos y la retirada de inversores en campos de secano con posibilidades de riego serán argumentos centrales. Vale recordar algunos puntos del documento que los ruralistas dejaron en los despachos oficiales, como que la barrera permitió retener en la región más de 100.000 animales que históricamente se destinaban al norte del río Colorado para que terminaran su ciclo productivo. Eso derivó en que la Patagonia lograra “los máximos niveles de faena históricos en cantidad de animales”, lo que se traduce “en un valor agregado de U$S 150.000.000 al año”.

La única certeza: “Tenemos buen trato, pero no definen nada”, dijo un ruralista de la Patagonia consultado por +P, que a esta altura de los acontecimientos desempeña un rol muy similar al de un paritario en cualquier negociación sectorial.