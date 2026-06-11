Brasil quedó fuera de la lista de exportadores de carne vacuna de la Unión Europea

El mayor exportador mundial de carne vacuna perdió la habilitación para vender al bloque europeo, una decisión que podría reconfigurar parte del comercio internacional de carnes.

La Unión Europea (UE) oficializó la suspensión de Brasil como exportador de carne bovina hacia ese mercado a partir del próximo 3 de septiembre, una medida que podría generar cambios significativos en el comercio internacional de carnes y abrir oportunidades para países competidores como la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Australia.

La decisión fue formalizada mediante el Reglamento de Ejecución 2026/1189 de la Comisión Europea , donde se establece la exclusión de Brasil de la lista de países habilitados para exportar diversas categorías de productos de origen animal al bloque comunitario. La medida responde a la falta de información considerada suficiente por las autoridades europeas para garantizar el cumplimiento de las normas relacionadas con el uso de antimicrobianos en la producción animal.

La razón detrás de la suspensión

El conflicto se originó meses atrás, cuando la UE detectó la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento en la producción ganadera brasileña. Estas sustancias son incorporadas en dosis bajas en la alimentación de los animales con el objetivo de mejorar la eficiencia productiva y acelerar su desarrollo. Sin embargo, la normativa europea prohíbe esta práctica debido a las preocupaciones sanitarias vinculadas al desarrollo de resistencia antimicrobiana.

En mayo pasado, Bruselas ya había anticipado que suspendería las importaciones provenientes de Brasil a partir de septiembre si el país no demostraba el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación comunitaria. Finalmente, la Comisión Europea concluyó que no recibió las garantías necesarias para certificar la adecuación de los sistemas brasileños a las exigencias vigentes.

El documento oficial señala que Brasil figuraba hasta ahora con una habilitación identificada mediante una “X” para exportar bovinos, equinos, aves de corral, productos de acuicultura, miel y tripas. No obstante, la Comisión resolvió eliminar dicha habilitación al considerar insuficiente la información presentada por las autoridades brasileñas.

“Brasil figura actualmente con una ‘X’ para los bovinos, los equinos, las aves de corral, la acuicultura, la miel y las tripas. Sin embargo, la Comisión no ha recibido información que garantice que Brasil aplicó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos”, sostiene el reglamento comunitario.

La medida representa un desafío para Brasil, que se mantiene como el mayor exportador mundial de carne vacuna. Entre enero y mayo de este año, el país sudamericano exportó 1,21 millones de toneladas de carne bovina. China concentró el 51% de esas ventas, consolidándose como su principal destino comercial.

En contraste, la participación de la Unión Europea en las exportaciones brasileñas resulta relativamente reducida en términos de volumen. Durante los primeros cinco meses del año, el bloque adquirió 32.242 toneladas peso producto, equivalentes al 2,7% de los envíos totales de carne vacuna brasileña al mundo.

Sin embargo, especialistas destacan que el mercado europeo posee una importancia estratégica por tratarse de un destino de alto valor agregado, especialmente para cortes premium destinados a consumidores con elevado poder adquisitivo.

Oportunidades para la Argentina y otros exportadores

En este contexto, la analista de Ganadería de AZ-Group, Marcela Piperata, señaló que la Argentina logró mantener su habilitación para exportar carne bovina y otras categorías de productos al mercado europeo bajo el nuevo esquema regulatorio.

“En el Anexo XVI bis aparece con una ‘X’ para bovinos, lo que significa que presentó las garantías exigidas por Bruselas. Esto genera una situación diferencial frente a Brasil porque la Argentina conserva acceso pleno al mercado europeo”, explicó la especialista.

ganaderia vaquillonas La medida regirá desde septiembre y podría generar oportunidades para otros proveedores habilitados, entre ellos la Argentina y Uruguay, en uno de los mercados más exigentes del mundo.

Según Piperata, la salida temporal de Brasil podría provocar una reconfiguración de los flujos comerciales dentro de Europa. Parte de la demanda que actualmente abastece el gigante sudamericano podría redireccionarse hacia otros proveedores habilitados, entre ellos la Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Australia.

La especialista consideró que, en el corto plazo, la menor presencia brasileña podría traducirse en una reducción de la oferta disponible dentro de la UE, una mayor competencia entre importadores para asegurar abastecimiento y un eventual fortalecimiento de los precios de importación de carne vacuna.

Para los exportadores argentinos y uruguayos, la situación podría representar una oportunidad para ampliar su participación en nichos de alto valor y consolidar relaciones comerciales con compradores europeos que necesiten reemplazar parte de los volúmenes actualmente provistos por Brasil.

Qué puede ocurrir en el largo plazo

No obstante, los analistas advierten que el impacto estructural de la medida dependerá del tiempo que Brasil permanezca fuera de la lista de países habilitados. Dada la importancia del mercado europeo y el peso de la industria exportadora brasileña, se espera que las autoridades y el sector privado trabajen para adecuarse a los requisitos regulatorios y recuperar la habilitación lo antes posible.

Mientras tanto, la decisión de Bruselas marca un nuevo capítulo en las exigencias sanitarias y de trazabilidad que caracterizan al mercado europeo, uno de los más estrictos del mundo. También pone de relieve la creciente relevancia de los estándares vinculados al uso de antimicrobianos en la producción animal, un aspecto que cada vez tiene mayor influencia sobre el comercio internacional de alimentos

FUENTE: La Nación con aportes de Redacción +P.