Exportaciones de carne: la paradoja de Patagonia Norte en medio del boom exportador argentino

La demanda mundial de carne atraviesa uno de sus mejores momentos y el país genera ingresos récord por exportaciones. Sin embargo, la región patagónica, beneficiada por un estatus sanitario diferencial, sigue sin lograr despegar en los mercados externos.

Mientras la Argentina atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente en materia de exportaciones de carne vacuna , la realidad de la Patagonia Norte muestra un escenario completamente diferente . En un contexto internacional caracterizado por precios récord, demanda sostenida y oportunidades comerciales inéditas para los países exportadores, las ventas externas de carne bovina desde la región patagónica continúan estancadas y sin señales claras de crecimiento.

Durante 2025, Argentina alcanzó un récord histórico en exportaciones de carne bovina. El complejo cárnico generó ingresos superiores a los 4.700 millones de dólares, de los cuales más de 3.700 millones correspondieron específicamente a exportaciones de carne vacuna. Se trata de la cifra nominal más alta registrada por el sector, consolidando un año excepcional para la actividad exportadora.

El dato resulta aún más significativo si se considera que este récord no fue impulsado por un incremento en los volúmenes embarcados, sino principalmente por la fuerte valorización internacional de los cortes premium. En total, el país exportó poco más de 853.000 toneladas equivalente res con hueso, una cifra inferior a la de otros períodos, pero compensada ampliamente por precios internacionales que alcanzaron niveles históricamente elevados.

Los principales destinos de la carne argentina fueron China, Estados Unidos e Israel, mercados que mantuvieron una demanda firme a lo largo de todo el año. A ello se sumó un contexto global favorable para los exportadores, marcado por menores disponibilidades de carne provenientes de grandes jugadores internacionales como Estados Unidos, Australia y Brasil.

La combinación de oferta restringida y demanda sostenida impulsó una suba significativa de los precios internacionales, permitiendo que Argentina incrementara en aproximadamente un 22% el ingreso de divisas respecto de 2024.

Para muchos analistas, el país se encuentra actualmente frente a una oportunidad excepcional. De hecho, la principal limitación para aumentar aún más las exportaciones no es comercial ni sanitaria, sino productiva.

Ganadería Patagonia montaña La barrera sanitaria fue concebida para impulsar las exportaciones de carne hacia mercados de alto valor. Décadas después, las ventas externas representan apenas el 3,8% de la producción regional.

Argentina está exportando una proporción récord de su producción de carne y, según coinciden diversos especialistas, hoy no puede incrementar significativamente sus embarques porque no dispone de un stock ganadero suficiente para hacerlo. En otras palabras, el mercado internacional demanda más carne de la que Argentina está en condiciones de ofrecer. Es un escenario poco frecuente y altamente favorable para el negocio exportador.

Sin embargo, esta realidad nacional contrasta fuertemente con lo que ocurre en la Patagonia Norte.

El privilegio sanitario que nunca terminó de transformarse en exportaciones

Durante décadas, la Patagonia construyó y defendió uno de los activos sanitarios más valiosos de la ganadería argentina: su condición de región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Ese estatus diferencial permitió el acceso a mercados internacionales de alto valor que históricamente estuvieron vedados para gran parte del resto del país. Entre ellos se destacan destinos como Japón y Estados Unidos, caracterizados por su elevado poder adquisitivo y por pagar precios superiores a los promedios internacionales.

La lógica detrás de la denominada barrera sanitaria patagónica era clara. Preservar un estatus sanitario diferencial para que la región pudiera producir carne destinada a mercados premium y capturar así un mayor valor agregado a través de las exportaciones.

No obstante, cuando se analizan las estadísticas de comercio exterior, surge una conclusión contundente: la exportación de carne vacuna desde Patagonia Norte continúa siendo marginal.

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Según datos del último anuario del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), las exportaciones de carne bovina desde Patagonia Norte alcanzaron durante 2025 un total de 1.124 toneladas. El volumen representa un crecimiento inferior al 1% respecto de 2024.

Si bien la comparación con el promedio de los últimos cinco años muestra una mejora cercana al 42%, la evolución de largo plazo evidencia una realidad difícil de ignorar: las exportaciones regionales permanecen prácticamente estancadas y muy lejos de cualquier proceso de expansión significativo. Las cifras adquieren una dimensión aún más reveladora cuando se las compara con la producción total de carne de la región.

Los datos del SENASA indican que las plantas frigoríficas habilitadas por el organismo —que concentran más del 80% de la faena de Patagonia Norte— produjeron durante 2025 unas 29.400 toneladas de carne vacuna. Frente a ese volumen, las 1.124 toneladas exportadas representan apenas el 3,8% de la producción total.

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Es decir, más del 96% de la carne producida en la región permanece en el mercado interno. Este dato alimenta desde hace años las críticas de distintos sectores productivos que cuestionan la efectividad económica de la barrera sanitaria. El argumento es simple: si el principal objetivo de preservar un estatus sanitario diferencial era generar exportaciones y captar mejores precios internacionales, los resultados obtenidos hasta el momento distan considerablemente de aquella expectativa inicial.

Un diferencial de precios que nunca logró consolidarse

Históricamente, la carne producida bajo el estatus sanitario patagónico tuvo acceso a mercados que pagaban valores superiores a los obtenidos por los exportadores del resto del país. Sin embargo, ese diferencial nunca terminó de traducirse en un crecimiento sostenido de las exportaciones regionales.

Las razones son múltiples. Por un lado, la estructura productiva de la Patagonia presenta desafíos importantes para la producción de novillos pesados, categoría fundamental para abastecer mercados externos. Diversos productores consultados coinciden en que llevar un animal por encima de los 450 o 500 kilos implica costos elevados y márgenes de rentabilidad muy ajustados debido a las condiciones productivas propias de la región.

Las limitaciones forrajeras, las condiciones climáticas adversas y los mayores costos operativos reducen la competitividad de este tipo de planteos. Por el contrario, la producción de animales más livianos destinados al consumo doméstico suele ofrecer mejores resultados económicos.

A la cuestión productiva se suma otro factor decisivo: la fortaleza del mercado regional. La Patagonia cuenta con una demanda interna particularmente dinámica, impulsada en buena medida por los elevados ingresos que generan actividades vinculadas al sector energético. Las economías asociadas al petróleo y al gas mantienen niveles salariales superiores a los promedios nacionales, generando una capacidad de consumo que sostiene valores atractivos para la carne bovina dentro de la propia región.

En este contexto, muchos productores e incluso frigoríficos encuentran más conveniente abastecer el mercado local que asumir los costos y riesgos asociados a la exportación. La ecuación económica resulta clara: mientras el mercado interno continúe pagando precios competitivos, el incentivo para exportar seguirá siendo limitado.

Más stock, pero menos carne

Otro dato que llama la atención es la evolución de los stocks ganaderos. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde el rodeo bovino enfrenta dificultades para expandirse, Río Negro y Neuquén muestran una tendencia creciente. En Río Negro, el stock bovino alcanzó durante 2025 unas 660.000 cabezas, aproximadamente un 2% más que en 2024.

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Si bien el número todavía se encuentra por debajo del récord registrado en 2019, cuando se superaron las 700.000 cabezas, confirma una recuperación gradual del rodeo provincial.

La situación es aún más marcada en Neuquén. Según el SENASA, el stock bovino provincial llegó a 232.800 cabezas, marcando un crecimiento interanual cercano al 7% respecto de las 218.300 registradas en 2024. Además, el número supera incluso el récord previo de 2019, cuando la provincia había alcanzado las 230.500 cabezas.

Detrás de esta evolución aparece un elemento clave: las políticas provinciales destinadas a sostener la actividad ganadera. Créditos blandos, subsidios indirectos y distintos mecanismos de asistencia permitieron que muchos productores mantuvieran sus rodeos pese a la sequía y a las dificultades estructurales que caracterizan a la producción ganadera patagónica.

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Paradójicamente, el crecimiento de los stocks no se refleja en una mayor producción de carne. Las 29.400 toneladas producidas por las plantas habilitadas por SENASA durante 2025 se ubican cerca de los niveles mínimos observados desde 2017, cuando se registraron unas 27.100 toneladas.

La cifra también está muy lejos de las más de 37.700 toneladas alcanzadas en 2021, uno de los mejores años para la industria frigorífica regional. Si bien parte de la producción se canaliza a través de establecimientos no habilitados por SENASA y por lo tanto no forma parte de estas estadísticas, la tendencia general evidencia una caída respecto de los máximos recientes.

Una barrera sanitaria que no logró cumplir su objetivo original

La conclusión que surge del análisis es contundente. La Patagonia Norte conserva uno de los estatus sanitarios más prestigiosos del continente, mantiene acceso a mercados premium, registra una recuperación de sus stocks ganaderos y opera en un contexto internacional excepcionalmente favorable para la carne vacuna.

Sin embargo, las exportaciones en estos últimos veinte años representaron una porción mínima de la producción regional. Mientras Argentina aprovecha hoy una coyuntura global histórica para generar ingresos récord por exportaciones de carne, la Patagonia sigue orientando alrededor del 97% de su producción al consumo interno.

Las razones son diversas: dificultades para producir novillos pesados, altos costos productivos, una demanda regional fuerte y precios internos atractivos que reducen los incentivos para exportar.

Lo cierto es que, más allá de los beneficios sanitarios acumulados durante décadas, la región aún no logra transformar esa ventaja competitiva en un verdadero motor exportador. Y en un escenario mundial donde la demanda sigue firme y los precios permanecen en niveles elevados, la pregunta vuelve a instalarse con fuerza: ¿hasta qué punto la barrera sanitaria patagónica está cumpliendo hoy con uno de los objetivos económicos y comerciales para los cuales fue concebida?

Por ahora, los números parecen ofrecer una respuesta clara. Las exportaciones de carne vacuna de Patagonia Norte, pese al contexto internacional más favorable de los últimos años, siguen sin despegar.

FUENTE: Anuario SENASA 2025 con aportes de Redacción +P.