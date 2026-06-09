La faena bovina cayó 11,3% en mayo, pero mejoró el peso de producción de carne

La actividad frigorífica mostró una recuperación mensual, aunque continúa por debajo de los niveles de 2025. El rendimiento por animal alcanzó uno de los valores más altos de los últimos años.

La actividad de la cadena bovina argentina exhibió durante mayo de 2026 algunos indicadores alentadores en términos de productividad y peso de faena , aunque los números generales continúan reflejando una contracción significativa respecto del año anterior. Así surge del último informe elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), que analiza la evolución de la faena, la producción de carne y el desempeño de los principales actores del sector.

Durante mayo se faenaron aproximadamente 1,001 millones de cabezas de ganado bovino en todo el país. La cifra representa una mejora del 4% respecto de abril, equivalente a unos 38.400 animales más procesados. Sin embargo, la comparación interanual deja en evidencia un escenario más complejo: la actividad se ubicó un 11,3% por debajo de mayo de 2025, lo que implica una reducción cercana a las 127.600 cabezas.

El informe destaca que, si bien mayo tuvo un día hábil menos que abril, la productividad diaria mostró una evolución positiva. Con 19 jornadas laborables, la faena promedio alcanzó las 52.700 cabezas por día, un incremento del 9,5% frente al mes anterior. No obstante, este nivel todavía se encuentra un 2% por debajo del registrado en mayo del año pasado.

La tendencia también se observa en los números acumulados. Entre enero y mayo de 2026 se faenaron 4,94 millones de bovinos, frente a los 5,48 millones del mismo período de 2025, lo que representa una caída del 9,8%. Entre las categorías más afectadas sobresalen los novillos de dos dientes, con una reducción de 143.100 cabezas; los novillos de cuatro dientes, con una baja de 80.500 animales; y las vacas de ocho o más dientes, que registraron una disminución cercana a las 80.000 cabezas.

La producción cae menos gracias al aumento del peso de faena

En línea con la menor actividad, la producción de carne bovina también mostró retrocesos. Durante mayo se produjeron 239.800 toneladas equivalente res con hueso, un volumen que representa una mejora mensual del 5,9%, aunque se ubica un 8,5% por debajo del alcanzado en igual mes de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la producción totalizó 1,167 millones de toneladas, registrando una caída interanual del 7,3%.

Uno de los aspectos más destacados del informe es la mejora en el rendimiento de las carcasas. El peso promedio de faena alcanzó en mayo los 239,6 kilogramos por animal, un 1,9% más que en abril y un 3,2% superior al observado un año atrás. Asimismo, el promedio acumulado de 2026 se ubicó en 236,2 kilogramos, prácticamente igualando el máximo histórico registrado en septiembre de 2022.

Este incremento en el peso medio permitió amortiguar parcialmente el impacto de la menor cantidad de animales faenados sobre la producción total de carne. Sin embargo, el informe advierte que persisten diferencias importantes entre categorías. Particularmente, las hembras de dos dientes, que representan cerca del 24% de la faena acumulada, presentan un peso promedio de apenas 196,2 kilogramos, unos 40 kilos por debajo del promedio general.

ganaderia faena5e3bd17f5202e_907_510! La menor oferta ganadera sigue impactando en la faena y la producción, pero la mejora en los pesos de faena contribuye a sostener los volúmenes de carne obtenidos por la industria.

Por categorías, la producción acumulada muestra una tendencia negativa en la mayoría de los segmentos. Los novillos y novillitos registraron una caída del 8,5%, las vacas disminuyeron un 6,1% y las vaquillonas retrocedieron un 6,4%. La excepción fueron los toros, cuya producción creció un 5,1% respecto del mismo período del año anterior.

La participación de las hembras en la faena total se mantuvo relativamente estable. Durante mayo representó el 46,9% del total, apenas por debajo del 47,5% registrado en igual mes de 2025. En el acumulado anual, la participación también se ubica en el 47,5%. Sin embargo, debido a la menor actividad general, en los primeros cinco meses del año se enviaron a faena 228.200 hembras menos que en el mismo período de 2025.

En este contexto, el Consorcio ABC fortaleció significativamente su presencia dentro de la industria frigorífica. Las empresas asociadas a la entidad faenaron en mayo unas 405.700 cabezas, equivalentes al 40,5% del total nacional. Se trata de una participación considerablemente superior a la observada tanto en abril de este año (37,7%) como en mayo de 2025 (36,2%).

Según explicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, este crecimiento estuvo vinculado a una mayor disponibilidad de novillos y vacas destinados a exportación luego de varios meses marcados por restricciones en la oferta ganadera. Entre las compañías con mayor volumen de actividad durante mayo se destacaron Swift Argentina S.A., con 53.132 cabezas faenadas; Frigorífico Rioplatense S.A., con 34.352; e Industria Frigorífica Recreo S.A., con 30.851 animales procesados.

Uno de los casos más sobresalientes fue el de Frigorífico Gorina S.A., que incrementó su faena acumulada en un 87,8% durante los primeros cinco meses del año, pasando de 48.200 a 90.500 cabezas.

Feedlots con mayor stock y perspectivas para el segundo semestre

Por otra parte, los datos sobre los establecimientos de engorde a corral reflejan una situación de mayor disponibilidad de hacienda para los próximos meses. Según registros del SENASA, al 31 de mayo el stock en feedlots alcanzaba aproximadamente 2,18 millones de bovinos, cifra que representa un incremento del 7% respecto del mismo período de 2025.

En síntesis, el panorama de la ganadería argentina muestra una combinación de señales positivas y desafíos persistentes. La mejora en la productividad diaria, el aumento del peso promedio de faena y el crecimiento de los stocks en feedlots sugieren una recuperación gradual de algunos indicadores clave. Sin embargo, la fuerte caída interanual de la faena y de la producción evidencia que el sector todavía atraviesa un proceso de ajuste respecto de los elevados niveles registrados durante el año pasado. En ese escenario, el Consorcio ABC continúa consolidando su liderazgo, concentrando más de cuatro de cada diez bovinos faenados en el país y fortaleciendo su papel dentro de la cadena exportadora de carne vacuna argentina.

FUENTE: Consorcio ABC con aportes de Redacción +P.