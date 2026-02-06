Carne argentina a EE. UU.: qué implica el nuevo cupo sin aranceles

La Argentina pasará de exportar 20.000 a 100.000 toneladas de carne vacuna sin pagar aranceles a Estados Unidos tras la firma del nuevo acuerdo.

La Argentina dio un paso significativo en su relación comercial con Estados Unidos tras la firma del acuerdo que amplía de manera sustancial el cupo de exportación de carne vacuna hacia ese mercado. Según confirmó este jueves la Cancillería, el Gobierno estadounidense otorgará a la Argentina una cuota preferencial de 100.000 toneladas anuales de carne vacuna, que podrán ingresar sin aranceles, lo que representa una mejora histórica para el sector cárnico nacional.

Hasta el momento, el país contaba con un cupo de 20.000 toneladas con arancel 0%, pero el nuevo entendimiento suma un adicional de 80.000 toneladas, que comenzaría a regir a partir de 2026. De mantenerse las condiciones actuales de acceso, toda la cuota ampliada ingresaría al mercado norteamericano sin pagar derechos de importación, un beneficio clave para la competitividad de la carne argentina en uno de los destinos más exigentes y relevantes del mundo.

Desde el Gobierno nacional estiman que esta ampliación del cupo permitirá un incremento cercano a los US$ 800 millones en las exportaciones de carne vacuna hacia Estados Unidos, fortaleciendo el ingreso de divisas y generando un impacto positivo en toda la cadena ganadera, desde la producción primaria hasta la industria frigorífica.

Un acuerdo con compromisos bilaterales y mayor acceso comercial

El acuerdo comercial no solo contempla beneficios para las exportaciones argentinas, sino que también incluye compromisos asumidos por el país en materia de apertura de su mercado. Según lo comunicado por Estados Unidos en noviembre, la Argentina habilitará el ingreso de ganado bovino vivo proveniente de ese país, permitirá el acceso de las aves de corral estadounidenses en el plazo de un año y se comprometió a no restringir el uso de determinadas denominaciones para quesos y carnes.

Además, se acordó la simplificación de los procesos de registro de productos vinculados a la carne de res, productos cárnicos, vísceras y productos porcinos de origen estadounidense, y la eliminación de la exigencia de registro de instalaciones para la importación de productos lácteos provenientes de ese país.

La relevancia del mercado estadounidense para la carne argentina viene en aumento. En 2025, Estados Unidos se posicionó como el tercer destino en importancia para las exportaciones del sector, con embarques que alcanzaron las 44.000 toneladas por un valor de US$ 340 millones. Con la ampliación del cupo, se espera que ese volumen crezca de manera considerable en los próximos años.

Días antes del anuncio oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ya había avanzado en la distribución de la cuota original de 20.000 toneladas, a la espera de que se oficializara la ampliación. Sin embargo, el anuncio generó expectativas y también interrogantes dentro de la cadena cárnica, especialmente en lo referido a la “letra chica” del acuerdo.

Expectativa en la industria y posibles efectos en el mercado interno

En ese contexto, la industria frigorífica aguarda precisiones sobre los mecanismos de implementación, los plazos y el esquema de distribución de las nuevas 80.000 toneladas. El Consorcio de Exportadores de Carne Vacuna (ABC) expresó su “felicitación al Gobierno por esta mejora significativa” y reafirmó su compromiso para continuar desarrollando una agenda compartida de apertura sanitaria y mejora del acceso comercial a los mercados internacionales. No obstante, el consorcio reunirá este viernes a su comité ejecutivo para analizar en detalle el nuevo escenario.

carne barrera sanitaria 1 El nuevo acuerdo con Estados Unidos amplía el cupo de carne argentina sin aranceles y promete un fuerte ingreso de dólares para el sector exportador.

Otro de los aspectos que genera atención es el posible impacto de la ampliación del cupo en el mercado interno. Actualmente, la oferta de hacienda es reducida, lo que presiona los precios del ganado al alza y se traslada al valor de la carne en el mostrador. La mayor demanda exportadora podría profundizar esta tendencia, aunque desde el sector señalan que el efecto dependerá del ritmo de implementación del acuerdo y de la evolución de la producción.

Las entidades del agro salieron rápidamente a manifestar su posición. Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su presidente Carlos Castagnani destacó que la apertura comercial “ha sido siempre un pedido del sector agropecuario”, al considerar que es una herramienta fundamental para aumentar exportaciones, generar actividad y aprovechar el potencial productivo del país. “Integrarnos al comercio internacional con reglas claras es clave para el desarrollo”, afirmó.

Castagnani subrayó además la importancia estratégica del comercio de carne para la Argentina y remarcó que todo acuerdo que facilite el acceso a mercados como el estadounidense fortalece la cadena ganadera y agrega valor a las exportaciones. También señaló que CRA analizará en profundidad el contenido del acuerdo para evaluar oportunidades y desafíos para las distintas actividades y su impacto en las economías regionales.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) también valoró positivamente el anuncio. La entidad consideró que el acuerdo representa una oportunidad para profundizar la inserción internacional del país y ampliar el acceso de los productos agroindustriales a mercados estratégicos. No obstante, remarcó la necesidad de garantizar condiciones de competencia equitativas y avanzar en una agenda interna que mejore la competitividad del sector para aprovechar plenamente las oportunidades externas.

Con este acuerdo, la Argentina abre un nuevo capítulo en su vínculo comercial con Estados Unidos, con la carne vacuna como protagonista central y con un impacto que podría extenderse tanto al frente externo como al mercado interno en los próximos años.

Fuente: Agencias y medios nacionales con el aporte de Redacción +P.